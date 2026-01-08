GENEL:
Kocaeli Büyükşehir’den geleceğe güçlü adımlar; Anne Şehir’le 2025’te 68 bin çocuğa hizmet

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 12 Anne Şehir Merkezi’nde bulunan Anne yanı sınıflarıyla 2025 yılında 68 bin 443 çocuğa hizmet verdi. Eğitimde fırsat eşitliğini önceleyen ve çocukların potansiyelini ortaya çıkaran bu hizmetler, sosyal belediyecilik anlayışının güçlü bir yansıması olarak dikkat çekiyor.

Kocaeli Büyükşehir'den geleceğe güçlü adımlar; Anne Şehir'le 2025'te 68 bin çocuğa hizmet

08 Ocak 2026 Perşembe 11:20

08 Ocak 2026 Perşembe 11:20

 ANNE YANI SINIFLARI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi çocuklara yönelik hizmetlerine devam ediyor. Bu kapsamda Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Çocuk Hizmetleri Şube Müdürlüğü’nce 12 Anne Şehir Merkezi’nde bulunan 72 Anne yanı sınıflarıyla çocukların gelişimine katkı sağlanıyor. Zumba, drama, mental aritmetik, eğlenceli sayılar ve benzeri birçok başlık altında gerçekleştirilen atölye çalışmaları sayesinde çocuklar, yıl boyunca hem öğrenerek eğlendi hem de yeteneklerini keşfetme fırsatı buldu.

 

ÖNEMLİ BİR BAŞARIYA İMZA ATILDI

Büyükşehir Belediyesi 2025 yılı boyunca çocukların çok yönlü gelişimini destekleyen eğitim ve etkinlik programlarıyla önemli bir başarıya imza attı. Okul öncesi eğitimden gelişim atölyelerine, sportif ve eğlenceli aktivitelerden sosyal gelişimi destekleyen uygulamalara kadar geniş bir yelpazede sunulan hizmetlerde şuana dek 104 bin çocuğa ulaşıldı.

 

2024’TEN BU YANA 104 BİN ÇOCUĞA ULAŞILDI

Çocukların erken yaşta nitelikli eğitimle buluşmasını hedefleyen Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, 2025 yılında Anne yanı seanslarıyla 38 bin 770 çocuğa, 54 atölye çalışmasıyla da 29 bin 673 çocuğa ulaşırken, 2024 yılından bu yana ise toplam 104 bin çocuğun Büyükşehir’in hizmetlerinden yararlandığı belirtildi.

 

HER ALANDA SOSYAL BELEDİYECİLİK

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Çocuk Hizmetleri Şube Müdürlüğü aracılığıyla yürüttüğü bu çalışmalarla yalnızca bugünün çocuklarına değil, geleceğin bilinçli, özgüvenli ve mutlu bireylerine yatırım yapmaya devam ediyor.


(Erkan ERENLER)

