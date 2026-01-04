GENEL:
Kocaeli Büyükşehir’in dev projesinde durmak yok; Sosyal Yaşam Merkezi’nde çalışma temposu yüksek

Kocaeli’yi geleceğe hazırlayan ve sosyal sorumluluk bilinciyle önemli yatırımları hayata geçiren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 7’den 70’e herkesin yaşamında yeni ufuklar açacak olan Sosyal Yaşam Merkezi’nde durmaksızın çalışıyor. Eski İnterteks Fuar Alanı’nda yükselen merkezde pek çok imalat eş zamanlı olarak yerine getiriliyor.

04 Ocak 2026 Pazar 09:46

 YOĞUN BİR İMALAT SÜRECİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, her kesime hitap eden projeleri geliştirmeye devam ediyor. Bu kapsamda İnterteks Fuar Alanı’nda inşasına hızla devam edilen Sosyal Yaşam Merkezi; kentin sosyal, kültürel ve eğitim hayatına yön verecek. Her yaş grubundan insana hizmet edecek merkezde yoğun bir imalat süreci yürütülüyor. Bu kapsamda konservatuvar binasının temel hafriyatı ve gastronomi binası temel yalıtımı tamamlandı.

 

BİN 587 ADET KAZIK ÇAKILDI

Temel alt donatı imalatının devam ettiği proje sahasında Dil Akademisi binasının temel hafriyat kazısına başlanırken, DSM kazık imalatında toplam bin 981 adet kazıktan bin 587’inin imalatı tamamlandı. Çelik atölyesinde girişimcilik binasının çelik taşıyıcıları kumlamaya hazır hale getirildi, gastronomi binasının çelik taşıyıcıları ise birkaç gün içinde kumlamaya hazır hale gelecek. Projede çevre tel çit imalatı yüzde 75 tamamlandı. İhale sınırı içindeki mevcut yolunda revize olduktan sonra çevre çiti devam edip tamamlanacağı belirtildi.

 

ŞEHRİN YENİ YAŞAM MERKEZİ OLACAK

Yaklaşık 17 bin 390 m² kapalı alana sahip olacak merkez; konservatuar, dil akademisi, kütüphane, gastronomi atölyeleri, doğal yaşam müzesi, dijital yayın stüdyoları, girişimcilik ve sivil toplum merkezleri gibi birçok sosyal ve kültürel birimi bünyesinde barındıracak.

 

HER YAŞTAN VATANDAŞA HİZMET EDECEK

Proje tamamlandığında 7’den 70’e tüm Kocaelililerin faydalanabileceği modern bir kompleks ortaya çıkacak. 208 kişilik çok amaçlı salon, sinema-etkinlik salonu ve tanıtım merkezi de yapının önemli bölümleri arasında yer alıyor.


(Erkan ERENLER)

