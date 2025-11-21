Kocaeli Büyükşehir’in dev ulaşım projeleri hız kesmiyor; Gebze bölgesinde kesintisiz ulaşım seferberliği

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Gebze bölgesinde ulaşım yükünü hafifletecek önemli bir projede hızlı bir ilerleme kaydediyor. Eskihisar Feribot Yolu ile Cengiz Topel Caddesi’nin kesiştiği noktada yapımı süren köprülü kavşak, bölgedeki trafik yoğunluğunu önemli ölçüde azaltacak. Projenin tamamlanmasıyla birlikte feribot yolu ve çevre caddelerde ulaşım daha akıcı, güvenli ve kesintisiz hale gelecek.

YOL SÜREKLİLİĞİ SAĞLANACAK

Proje kapsamında mevcut altgeçidin yerine 35 metre açıklıklı modern bir köprü inşa ediliyor. Bu kapsamda, 2x1 yol platformu, Cengiz Topel Caddesi boyunca 2x2 bölünmüş yol haline dönüştürülecek. Yeni düzenleme ile yoldaki tıkanıklıkların giderilmesi ve trafik akışının sürekliliği hedefleniyor. Ayrıca Cengiz Topel Caddesi’nden Eskihisar Feribot İskelesi Yolu’na D-100 istikametine bağlantı kolu projelendirildi. Bu bağlantı sayesinde feribot yolu üzerindeki trafik yükü azalırken, katılım noktalarında genişleme ve katılma şeritleriyle konfor artırılacak.

BATI AKSINDA ÖNEMLİ İLERLEME

Proje kapsamında ilk etapta trafik aktarımının yapılacağı Batı aksında önemli ilerleme kaydedildi. 1.300 metreküp taş duvar imalatı tamamlandı. Köprü üzerinde 35 metre uzunluğunda 8 adet kirişin montajı yapıldı ve döşeme betonu döküldü. Ayrıca proje genelinde kullanılacak olan bütün toprakarme panellerinin üretimi de tamamlandı.

KAPSAMLI ALTYAPI VE ÜSTYAPI ÇALIŞMALARI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen köprülü kavşak projesi, yalnızca trafiği rahatlatmakla kalmayacak, bölgenin altyapı ve üstyapısını da güçlendirecek. Çalışmalar kapsamında 21 bin 260 metreküp kazı ve 23 bin 615 metreküp dolgu yapılacak. Toplamda 900 metreküp beton kullanılacak projede, 35 metre uzunluğunda ve 150 santimetre yüksekliğinde 19 adet öngerilmeli kiriş yer alacak. Ayrıca 585 ton nervürlü demir imalatı gerçekleştirilecek. Zemin güçlendirmesi için 21 metre uzunluğunda, 120 santimetre çapında 78 adet yerinde dökme kazık uygulanacak. Projede ayrıca 35 bin metre toprakarme çelik şerit ve 360 metreküp prekast cephe paneli kullanılacak. Bu kapsamlı imalatlar, köprülü kavşağın uzun ömürlü ve güvenli bir şekilde hizmet vermesini sağlayacak.

KONFORLU VE GÜVENLİ ULAŞIM İÇİN YENİ DÜZENLEMELER

Yol yapımında 6.165 ton plent miks temel, 2.400 ton bitümlü sıcak temel, 3.000 ton binder ve 1.815 ton aşınma asfaltı serilecek. Bu çalışmalarla yolun dayanıklılığı artırılarak sürücüler için daha konforlu bir ulaşım sağlanacak. Yaya güvenliği de proje kapsamında ihmal edilmiyor. 1.550 metrekare parke taşı, 1.260 metre bordür ve 630 metre uzunluğunda yağmur suyu hattı yapılacak. Kavşakta gece görüşünü artırmak ve estetik bir görünüm kazandırmak amacıyla 10 adet dekoratif aydınlatma direği yerleştirilecek.

TRAFİK YÜKÜ HAFİFLEYECEK, ULAŞIM KONFORU ARTACAK

Proje tamamlandığında, Darıca merkez trafiği ile Eskihisar Feribot İskelesi yönündeki yoğunluk büyük oranda azalacak. Yeni köprülü kavşak sayesinde, hem feribot yoluna hem de çevre caddelere kesintisiz ve güvenli ulaşım sağlanacak. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde yürüttüğü ulaşım yatırımlarıyla daha düzenli, konforlu ve güvenli bir trafik ağı oluşturma hedefini sürdürüyor.





