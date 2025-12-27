GENEL:
Kocaeli heyeti, İstanbul’da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştü; Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Kocaeli zirvesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kocaeli’nin üst düzey yöneticileri ile İstanbul Vahdettin Köşkü’nde bir araya geldi. Bu özel görüşmede Kocaeli’de devam eden ve planlanan yatırımlar kapsamlı bir şekilde ele alındı.

27 Aralık 2025 Cumartesi 09:37

 KOCAELİ YÖNETİCİLERİ KATILIM SAĞLADI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’da Kocaeli heyeti ile önemli bir toplantı gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gerçekleşen bu özel toplantıya; AK Parti Kocaeli Milletvekilleri Sadettin Hülagü, Veysel Tipioğlu, Sami Çakır, Mehmet Akif Yılmaz, Cemil Yaman, Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, AK Parti Kocaeli İl Başkanı Şahin Talus ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın katıldı.

 

KOCAELİ’DEKİ YATIRIMLAR DEĞERLENDİRİLDİ

Kocaeli’nin üst düzey yöneticilerinin katıldığı ve Vahdettin Köşkü’nde gerçekleşen görüşmede, ilimizde devam eden ve planlanan yatırımlar kapsamlı bir şekilde ele alındı. Görüşmede ayrıca Kocaeli’nin ulaşım, çevre, altyapı ve şehircilik başta olmak üzere kalkınma hedefleri doğrultusunda yürütülen projeler ile önümüzdeki dönemde hayata geçirilmesi planlanan yatırımlar değerlendirildi.

 

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’A BİLGİ SUNULDU

Kocaeli’nin Türkiye ekonomisindeki stratejik konumu, üretim gücü ve lojistik kapasitesi çerçevesinde yeni yatırım başlıkları da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile istişare edildi. Ayrıca, heyet üyeleri Kocaeli adına yürütülen çalışmalar ve sahadan gelen talepler hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan’a bilgi sundu.


(Erkan ERENLER)

