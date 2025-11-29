Kocaeli Kentsel Dönüşümünde yasal eşik aşıldı; Üç kritik bölgede salt çoğunluk tamam

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı iş birliğiyle yürüttüğü kentsel dönüşüm projesinde üç bölgede yüksek uzlaşma oranı sağlandı. Buna göre toplam 844 bağımsız bölümün dönüşümü için yasal süreçler hız kazandı.

AFETLERE DAYANIKLI ŞEHİRLER VİZYONU

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin son dönemdeki önemli projelerinden olan kentsel dönüşümde çalışmalarında yasal eşik aşıldı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı iş birliğiyle yürüttüğü kentsel dönüşüm projesinde toplam 7 ilçe ve 14 bölge yer alırken, mevcut 5.732 bağımsız bölümün yüzde 82’si riskli bağımsız bölüm olarak tespit edildi. Projenin toplam maliyeti 24 milyar TL, proje değeri ise 44 milyar TL olarak öngörülüyor.

UZLAŞILAN BÖLGELER VE BAĞIMSIZ BÖLÜM SAYILARI

Darıca ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi 312 bağımsız bölüm, Derince ilçesi Dumlupınar Mahallesi 150 bağımsız bölüm, Gölcük ilçesi Donanma Mahallesi ise 382 bağımsız bölümden oluşuyor. Bu üç bölgedeki maliklerin olumlu yaklaşımıyla yasal süreçler hız kazanacak ve toplam 844 bağımsız bölümün dönüşümü için yol açılmış olacak.

180 AY VADE İLE YÜZDE 0,69 SABİT ORAN DESTEĞİ

Projeye, “Dünya Bankası Destekli İklim ve Afetlere Dayanıklı Şehirler Projesi” kapsamında finansman desteği sağlanıyor. Bu destek, kentsel dönüşümdeki en büyük engellerden biri olan finansman sorununu aşmayı hedefliyor. Bu bağlamda hak sahiplerine 180 ay vade ile yüzde 0,69 sabit oran ve 3 milyon TL’ye kadar kredi imkânı sunuluyor.

HİBE DESTEKLERİNİN DÖNÜŞÜM SÜRECİ

Konut ve ticari bağımsız bölümler için belirlenen hibe desteklerinin dönüşüm süreci ise sırasıyla “Talep”, “Tespit”, “Mimari Proje”, “Uzlaşma”, “Tahliye”, “Yıkım”, “İnşaat”, “Anahtar Teslimi” ve “Ödeme” aşamalarıyla ilerliyor.





(Erkan ERENLER)