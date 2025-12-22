Kocaeli yetimler için tek yürek oldu Büyükakın: “Bu iyiliği tüm dünyaya yayacağız”

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve İHH Kocaeli Şubesi’nin birlikte düzenlediği 13. İHH Yetim Gecesi, hayırseverleri bir araya getirdi. Gecede konuşan Başkan Büyükakın, “Bu iyilik dalgasının tüm dünyaya yayılması için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

HAYIRSEVERLER BİR ARADA

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve İnsani Yardım Vakfı(İHH) Kocaeli Şubesi öncülüğünde düzenlenen 13. İHH Yetim Gecesi gerçekleştirildi. Kocaeli Kongre Merkezi’nde, “Yetim Gülerse Dünya Güler” sloganı ile organize edilen programa Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, AK Parti İl Başkanı Dr. Şahin Talus, İHH Kocaeli Şube Başkanı İsmail Yeşildal, genel merkez yöneticileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda hayırsever katıldı.

BOYKOT KOREOGRAFİSİNE ALKIŞ

Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda, yetimliğin önemini anlatan “Bakar mısınız?” isimli video gösterimi yapıldı. İzmit İmam Hatip Lisesi öğrencilerinin “Boykota devam” koreografisi büyük beğeni topladı. Veysel Çelikdemir kum sanatı gösterisi ile katılımcıları büyülerken, Grup İslami Direniş’in seslendirdiği ezgiler ile programa anlam kattı. Bangladeşli Fatima Masud’un Kur’an-ı Kerim okuduğu Yetil Gecesi’nde, bağışçılar arasından 2 kişi de çekilişle umre hediyesi kazandı.

BAŞKAN BÜYÜKAKIN’DAN TEŞEKKÜR

Bağışçılardan elde edilen gelirin, Bangladeş Yetimhanesi için kullanılacağı 13. İHH Yetim Gecesi’nde konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, salonun tamamen dolmasından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi. “Salondaki kalabalık her şeyi anlatıyor. Bu, şehrimiz adına yüz akıdır. İyi ki varsınız” diyen Başkan Büyükakın, yetim çocuklara sahip çıkmanın önemine vurgu yaptı. Peygamber Efendimiz’in(s.a.v) ‘Ben ve yetimi kollayıp gözetleyen kimse cennette şöyle beraberce bulunacağız’ hadis-i şerifini hatırlatan Başkan Büyükakın şunları söyledi:

YETİME BAKMAK, CENNET ANAHTARIDIR

“Müslüman için yetim sadece babasız çocuk değildir. Yetim, tüm dünyaya emanet edilmiş çocuk demektir. Aynı zamanda bir cennet kapısı, cennet anahtarıdır. Yetime sahip çıkmak, ayetler ve hadislerle müjdeleniyor. Yine bizim vakıf medeniyetimiz, birçok yerde yetimhaneler kurmuş. Bunların bir kısmı, hala devlet eliyle yapılıyor. Ama asıl yapılması gereken, sivil toplum üzerinden bunun haya geçirilmesi ve gerçekten bir hayır faaliyeti olarak ete kemiğe bürünmesidir. Onu da burada görüyoruz. Allah hepinizden razı olsun.

BÜYÜKŞEHİR HEP YANINIZDA

Birileri yapmadan bu işler olmuyor. Allah sayınızı artırsın ki, iyilik tüm dünyaya ulaşsın. Çok önemli bir hizmeti yerine getiriyorsunuz. Çünkü yetimlere sahip çıkmak sadece kamu görevi değil aynı zamanda insani bir sorumluluk. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak biz de sonuna kadar arkanızdayız. Sesinizin daha iyi çıkması için, bu iyilik dalgasının tüm dünyaya yayılması için yanınızda olmaya devam edeceğiz.”





