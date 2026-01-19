banner1230
Kocaeli’de çocuk olmak bambaşka; Büyükşehir’den Gebze’ye Lokomotif Çocuk Köyü

Çocukların güvenli ve eğitici ortamda eğlenerek vakit geçirdiği “Lokomotif Çocuk Köyü Projesi”, Kocaeli’nin dört bir tarafına yayılıyor. Bu kapsamda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Gebze Millet Bahçesi’nde inşa ettiği Lokomotif Çocuk Köyü’nde sona yaklaşıldı. Merkezde eğitimlerin kısa süre sonra başlaması planlanıyor.

19 Ocak 2026 Pazartesi 12:05

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, çocukların güvenli ve eğitici ortamlarda vakit geçirmelerini sağlamak amacıyla kurduğu Lokomotif Çocuk Köyü’nü büyütüyor. İlki Doğu Kışla Gençlik Parkı içerisinde kurulan ve büyük ilgi gören Lokomotif Çocuk Köyü’nün bir yenisi Gebze Millet Bahçesi’nde inşa ediliyor. Bu kapsamda Gebzeli çocukların merakla beklediği projede inşaat çalışmaları tamamlandı.

10 VAGONDA EĞİTİM VERİLECEK

Gebze Lokomotif Çocuk Köyü içerisinde çocuklar 10 vagonda eğitim alacak. Vagonların kurulumu ve elektrik tesisatları çekilirken, alanın çevre düzenlemesi ise ekipler tarafından yerine getirildi. Çocukların eğitimde kullanacağı eşyalar ve ofis malzemeleri bekleniyor. Alanda ayrıca çocuklar için aktivite parkuru, tarım bahçesi ve loko sahne yer alıyor.

 

KISA ZAMAN İÇİNDE HİZMETE AÇILACAK

Çalışmaların ocak ayı sonunda tamamlanması beklenirken, eğitimlerin de kısa zaman içerisinde başlaması planlanıyor. Eğitimler başlamadan önce Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Çocuk Hizmetleri Şube Müdürlüğü’nce sosyal medya hesaplarından kayıt duyurusu yapılacak. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, çocuklara yönelik yaptığı yatırımlarıyla “çocuk dostu şehir” vizyonunu güçlendirmeye devam edecek.

