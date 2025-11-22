banner1212
Kocaeli’de doğanın şifası Ormanya’da; Bu merkez yaban hayvanlarına umut oluyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı hizmet veren Ormanya, yalnızca doğaseverlerin uğrak noktası değil aynı zamanda yaban hayatı koruma konusunda da Türkiye’nin en önemli merkezlerinden biri konumunda. Doğu Marmara’nın en donanımlı “Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi” olarak hizmet veren merkezde birçok yaban hayvan türünün tedavi ve rehabilitasyonu gerçekleştiriliyor.

22 Kasım 2025 Cumartesi 09:36

 ORMANYA’DA ÖMÜR BOYU MİSAFİR EDİLİYOR

Doğaya dönmeleri mümkün olmayan yaban hayvanları için Ormanya’da özel yaşam alanları oluşturulmuş durumda. Pelikanlar için “Pelikan Adası”, leylekler için “Düşkün Leylekler Evi”, akbaba, kartal, şahin ve puhu kuşları için ise “Engelli Kuşlar Barınağı” hayata geçirildi. Sağlık taramaları yapılan yaban hayvanları doğal ortamlarına en yakın şekilde tasarlanmış özel alanlarda ömür boyu misafir ediliyor.

 

YABAN HAYVANLARININ SAĞLIK ÜSSÜ
Ormanya Yaban Hayatı Kurtarma Merkezi, Marmara Bölgesi’nin neredeyse tamamına hizmet veriyor. Kocaeli başta olmak üzere İstanbul, Sakarya, Yalova gibi illerden gelen yaralı veya güçten düşmüş hayvanlar burada tedavi ediliyor. Merkez, steril ortamlarda gerçekleştirilen radyolojik görüntüleme, yara ve enfeksiyon tedavileri ile yaban hayvanlarına umut olmaya devam ediyor.

 

DOĞAYA DÖNÜŞ HAZIRLIĞI
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin özenle yürüttüğü çalışmalarda Yaban Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi tedavi sürecini yalnızca iyileştirme ile sınırlı tutmuyor. Kuşların yeniden doğaya dönebilmesi için uçuş egzersizleri yaptırılıyor ve hayvanların doğal yaşam koşullarına hazır olup olmadıkları titizlikle gözlemleniyor. Uygun görülen türler tekrar doğaya salınıyor, böylece ekosistemin döngüsü korunuyor.

 

BİLİMSEL ÇALIŞMALARA AÇIK BİR ALAN
Ormanya hem doğaya kazandırdığı canlılarla sağlık alanında hem de bu merkezde sağladığı imkanlarla eğitim anlamında birçok kapı açıyor. Merkez, üniversiteler ve akademisyenlerle ortak projelere de destek veriyor. Böylece hem yaban hayatı bilimi hem de rehabilitasyon süreçleri üzerine Türkiye’deki bilgi birikimine katkı sağlanıyor.


(Erkan ERENLER)

