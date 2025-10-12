Kocaeli’de Dünya Kız Çocukları Günü Kutlandı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu tarafından 2012 yılında ilan edilen “Dünya Kız Çocukları Günü” kapsamında bu yıl da anlamlı bir etkinliğe imza attı. “Kızlar Güçlenirse Dünya Güçlenir” temasıyla Uluslararası 15. Kocaeli Kitap Fuarı kapsamında düzenlenen programda, kız çocuklarının eğitimde fırsat eşitliği, özgüvenli bireyler olarak yetişmeleri ve toplumsal farkındalığın artırılması vurgulandı.

İLHAM VEREN BULUŞMA

Kocaeli Kongre Merkezi Akçakoca Salonu’nda gerçekleşen etkinliğe, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Berna Abiş, “Akademisyen Anne” ismi ile sosyal medyada tanınan yazar Doç. Dr. Saniye Bencik Kangal, çocuklar ve aileleri katıldı. Programda kız çocukları, ellerinde taşıdıkları anlamlı dövizlerle sahneye çıkarak, hazırladıkları şiirleri büyük coşkuyla seslendirdi. Sahnede yer alan dövizlerde “Kızlar Okusun Nesiller Değişsin”, “Bir Kız Öğrenirse Tüm Aile Öğrenir”, “Savaş Değil Sevgi Büyütsün”, “Kız Çocukları Güçtür, Gelecektir” gibi ifadeler yer aldı. Kız çocuklarının sesinden yankılanan bu mesajlar, salonda duygusal anlar yaşattı.

“HER KIZ ÇOCUĞU, ÜLKENİN GELECEĞİNDE SÖZ SAHİBİDİR”

Programda konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Berna Abiş, kız çocuklarının yaşamın her alanında iz bırakacak bireyler olduğuna dikkat çekerek şöyle konuştu: “Her kız çocuğu bir ülkenin geleceğinde söz sahibi olacağının kanaatindeyim. Bilimde, sanatta, sporda, eğitimde ve hayatın her alanında iz bırakacak birer yıldızdır. Onlara eşit haklar ve fırsatlar tanındığı sürece her kız çocuğumuzun gelecekte söz ve başarı sahibi olacağına inanıyorum. Bizler Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak, kızlarımıza bu fırsatları tanımak için elimizden gelen tüm gayreti gösteriyoruz. Özgüvenli bireyler yetişmesi için var gücümüzle çalışıyoruz.” Abiş, konuşmasında ayrıca savaşların gölgesinde yaşam mücadelesi veren kız çocuklarına da değinerek, “Gazze’de ve dünyanın birçok yerinde en temel yaşam hakkından mahrum bırakılan kız çocuklarımız için barışın, sevginin ve eşitliğin hüküm sürdüğü bir dünya temenni ediyorum” dedi.

BİR KIZ ÇOCUĞU HİKAYESİNDEN HAYATA DOKUNAN MESAJLAR

Programda ayrıca Akademisyen Anne Doç. Dr. Saniye Bencik Kangal, “Bir Kız Çocuğu Hikayesi” başlıklı konuşmasında, çocukluk anılarından yola çıkarak sevgi, sabır ve şefkatin çocuk gelişimindeki önemine değindi. “Kız çocuğu olmak gurur duyulacak bir şeydir” diyen Kangal, anne-babaların çocuklarına duygu ve davranışlarıyla örnek olduğunu vurguladı. “Mutluluk; parayla alınan şeylerde değil, annenin saçını taradığı sabahlarda, babanın ayakkabısını boyadığı anlarda gizlidir” sözleriyle salondaki katılımcılara duygusal anlar yaşattı.

“ÖZGÜVEN YAPABİLDİKLERİNİN FARKINDA OLMAKTIR”

Kangal, kız çocuklarının özgüven kazanımının doğdukları andan itibaren başladığını ifade ederek, özgüvenin “her şeyi yapabilmek” değil, “yapabildiklerinin ve sınırlarının farkında olabilmek” olduğunu dile getirdi. Çocukların güçlü yönlerinin desteklenmesi gerektiğini belirten Kangal, “Kız çocuklarımızın kendi ayakları üzerinde duran, ekonomik özgürlüğünü kazanmış bireyler olmaları en büyük hedefimiz olmalı. En önemlisi, denemekten asla vazgeçmesinler. Çünkü başarı, düşüp yeniden kalkmayı öğrenenlerin hikayesidir” sözleriyle konuşmasını tamamladı. Etkinlik, şiir dinletisi ve farkındalık konuşmalarının ardından çekilen toplu hatıra fotoğrafı ile sona erdi.



