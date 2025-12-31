GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Kocaeli’de münazara rüzgârı esti; Genç münazırlar, “Bi’ Diyeceğim Var” dedi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen “Liseler Arası Münazara Çaylak Turnuvası’nda” Kocaeli’nin düşünen ve sorgulayan cesur gençleri yarıştı. Turnuvada dereceye giren takımlara ödülleri protokol üyeleri tarafından takdim edildi.

Kocaeli'de münazara rüzgârı esti; Genç münazırlar, 'Bi' Diyeceğim Var” dedi

31 Aralık 2025 Çarşamba 09:56

 LİSELER ARASI MÜNAZARA ÇAYLAK TURNUVASI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, pek çok alanda yürüttüğü çalışmaların yanında eğitime de büyük destekler veriyor. Münazara kültürünü Kocaeli’de yaşatmak için birçok eğitim ve yarışma organizasyonu gerçekleştiren Büyükşehir, İzmit Necip Fazıl Kısakürek Anadolu İmam Hatip Lisesi ev sahipliğinde Liseler Arası Münazara Çaylak Turnuvası düzenledi. 151 takımın başvuruda bulunduğu turnuvada 25 farklı okuldan toplam 84 takım ve 162 öğrenci yarıştı. “Bi’ Diyeceğim Var” diyerek münazara kültürünü sahneye taşıyan Kocaeli’nin liseli gençleri; düşünce gücünü zekâyla, sözü hitabetle, argümanı stratejiyle buluşturdu.

 

HALKEVİ GENÇLİK MERKEZİ’NDE FİNAL HEYECANI

Genç fikirlerin buluştuğu, sözün gücünü ortaya koyan Münazara Çaylak Turnuvası’nın final yarışmaları Halkevi Gençlik Merkezi’nde gerçekleştirildi. Yoğun rekabetin, güçlü argümanların ve etkileyici savunmaların sahne aldığı programa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Berna Abiş, İl Milli Eğitim Şube Müdürü Sinan Taş, Büyükşehir Belediyesi Eğitim Şube Müdürü Fatih Dizdar, eğitmenler ve öğrenciler katılım gösterdi. Final müsabakasıyla tamamlanan turnuvada birinci olan Yeltoğ (Uras Cinemre-Yağız Dayıoğlu) 14 bin TL, ikinci olan Çaylak Takımı (İpek Ekin-Nihal Kocatürk) 10 bin TL, üçüncü olan Duo Lexis (Muhammed Sungur-Ahmet Mirza Bilgen) 6 bin TL, dördüncü olan Takım Yıldızı (Ayşe Nisa Ateş-Beyza Baştürk) 4 bin TL’lik ödülün sahibi oldu. Takımlara ödülleri protokol üyeleri tarafından takdim edildi.


(Erkan ERENLER)

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Büyükşehir’in afetlere müdahale gücü üst seviyeye çıktı; Kocaeli Büyükşehir İtfaiyesi, AFAD’tan tam yetki aldı Büyükşehir’in afetlere müdahale gücü üst...
Anne Şehir, 2025’te de kadınların hayatına dokundu Anne Şehir, 2025’te de kadınların hayatına dokundu
Üreticilere 3 bin 600 Trabzon hurması fidanı dağıtıldı Üreticilere 3 bin 600 Trabzon hurması fidanı dağıtıldı
Büyükakın, Kağıtspor’un başarılı sporcularını tebrik etti Büyükakın, Kağıtspor’un başarılı sporcularını...
İlham veren kadınlar Gölcük’te moral depoladı İlham veren kadınlar Gölcük’te moral depoladı
Kocaeli’nin bankı, parkı, çöp kovası hepsi burada üretiliyor; Kent mobilyaları Büyükşehir imzası taşıyor Kocaeli’nin bankı, parkı, çöp kovası hepsi...
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

Büyükşehir’in afetlere müdahale gücü...
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, AFAD tarafından gerçekleştirilen akreditasyon...

Haberi Oku