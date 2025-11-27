GENEL:
Kocaelili kadınlar şiddete karşı tek yürek oldu

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, “25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü” kapsamında farkındalık oluşturmak ve toplumsal bilinç artırmak amacıyla kapsamlı bir program düzenledi. Katılımcılar ellerindeki turuncu balonları gökyüzüne bırakarak şiddetsiz bir dünya için umut mesajı verirken, “Kadın Sevgiyle Güzelleşir” konulu söyleşide konuşan Yazar Dilek Cesur, “Çocuklara sevgiyi öğretmeliyiz, sevgiyle büyüyen çocuklar dünyayı değiştirir” dedi.

27 Kasım 2025 Perşembe 09:38

 TURUNCU BALONLARLA FARKINDALIK YÜRÜYÜŞÜ

Etkinlik, kadınlara yönelik şiddete dikkat çekmek için farkındalık yürüyüşü ve bisiklet korteji ile başladı. Düzenlenen yürüyüşe kadın yunus polisleri de eşlik etti. Uçurtma Tepesi’nden başlayan yürüyüş, Kocaeli Kongre Merkezi Otoparkı’nda son buldu. Katılımcılar ellerindeki turuncu balonları gökyüzüne bırakarak şiddetsiz bir dünya için umut mesajı verdi. Program, Kongre Merkezi fuaye alanında düzenlenen atölyelerle devam etti. Kocaelili kadınların yoğun ilgi gösterdiği atölyelerde çiçek yapımı, çanta boyama, mum yapımı gibi etkinlikler gerçekleştirildi. Kadınlar, bu atölyelerde hem üretmenin keyfini yaşadı hem de unutulmaz anılar biriktirdi.

 

İYİ NİYET AĞACI MESAJLARLA DOLDU

Anne Şehir psikologları eşliğinde kurulan Psikoloji Koridoru’nda duygu düzenleme seansı, nefes egzersizleri ve farkındalık etkinlikleri yapıldı. Alanda yer alan “İyi Niyet Ağacı” ve “İyi Niyet Duvarına” katılımcılar temennilerini yazarak duygu ve düşüncelerini paylaştı. Bu sırada çocuklar için oluşturulan güvenli çocuk oyun alanında minikler eğlenceli zaman geçirdi.

 

KONGRE MERKEZİ’NDE ANLAMLI BULUŞMA

Kocaeli Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen programa Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Berna Abiş, Kocaeli Valisi İlhami Aktaş’ın eşi Songül Aktaş, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın eşi Prof. Dr. Figen Büyükakın, Kocaeli İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman’ın eşi Esra Karaduman, Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanı Nagehan Malkoç, Kocaeli Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Fadime Sertçelik, şube müdürleri, kadınlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

 

“KADINA ŞİDDET TOPLUMSAL BİR YARADIR”

Programda konuşma yapan Başkan Vekili Berna Abiş, “Bugün bir utanç vesilesi olan kadına şiddet konusuyla toplum olarak yüzleşmemiz, bu durumu değiştirmemiz ve hep birlikte kararlılıkla mücadele etmemiz gerektiğinin altını çizdiğimiz gündür. Kadına yönelik şiddet yaş, eğitim, kültür fark etmeksizin dünyanın her yerinde yaşanan toplumsal bir yaradır. Ülkemizde tek bir kadın bile şiddete maruz kalıyorsa bu bir rakamı bizim için büyük bir rakamdır. Bu duyarlı insanların içini acıtan bir yaradır. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak kadının toplumdaki yerini geliştirmek ve emeğe dayalı üretimini destekliyoruz. Kadınların ihtiyaç duyduğu her alanda yanlarında olduk ve olmaya devam edeceğiz. En büyük hayalimiz bir kadının dahi şiddete maruz kalmadığı bir şehir inşa etmek” ifadesini kullandı.

 

“AİLE ÇOCUĞUNA GÜZEL ÖRNEK OLMALI”

Başkan Vekili Berna Abiş’in ardından Eğitimci ve Yazar Dilek Cesur, “Kadın Sevgiyle Güzelleşir” konulu söyleşisini gerçekleştirdi. Toplumsal farkındalık konusunda katılımcılara önemli mesajlar veren Cesur, “Biz esasında insanı insandan koruyoruz. Toplumun düzenini değiştirmeye çalışıyoruz. Bu düzeni değiştirecek olan ise yine biz kadınlarız. Bugün bir ailede kadın çocuğuna nasıl davranıyorsa erkekte çocuğuna öyle davranıyor. Bugünün dünyasında insanlar psikolojik şiddet görüyor. Birçok ülkede kızlar okula gidemiyor. Çocuklar küçük yaşlarda evlendiriliyor. Bunun önüne geçecek tek bir şey var, o da eğitim. Okulda verilen eğitimden değil, ailenin verdiği eğitimden bahsediyoruz” dedi.

 

“ÇOCUKLARINIZA SEVGİYİ ÖĞRETİN”

Çocuğa ilk hakaret ve ilk şiddetin aile mensupları tarafından gösterildiğini belirten Cesur, “Çocuk hayatta hep ailesini örnek alıyor. Ailesinden gördüklerini hayatta uyguluyor. Bu yüzden değişimi kendimizle ve ailemizden başlatacağız. Bir benim yapmamla ne olur diye bir düşünceye kapılmayın sakın. Bir kendi başına bile olsa büyük bir rakamdır. Bugün size ufak gelebilecek değişimler birle başlar. Dünyadaki düzeni değiştirecek olan bizleriz. Şiddetin önüne geçebilecek en büyük adımsa çocuklarıma sevgiyi öğretmektir. Bir benim yetiştirdiğim çocukla ne olacak diye düşünmeyin. Çocuğunuza her şeyin yaşamaya devam etme hakkı olduğunu öğretin. Dünyayı, insanı, hayvanı ve hatta çiçeği sevmeyi öğretin. Bunları öğretince o çocuklar zaten sevgiyi öğrenmiş oluyor. Sevgiyle büyüyen çocuklar dünyayı değiştirir” dedi. Programın sonunda Prof. Dr. Figen Büyükakın, Yazar Dilek Cesur’a tablo hediye etti.


(Erkan ERENLER)

