Kocaelililer, Büyükşehir’le iletişimden memnun; Alo 153, 2025’te 970 bin vatandaşla iletişim sağladı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin tüm hizmetlerini tek bir numara üzerinde toplayan 153 Çağrı Merkezi, 2025 yılında toplam 970 bin vatandaşla iletişim kurarak taleplerin etkin şekilde karşılanmasını sağladı.

VATANDAŞ VE BELEDİYE ARASINDAKİ GÜÇLÜ KÖPRÜ

153 Çağrı Merkezi, kent sakinlerinin taleplerini ilgili birimlere yönlendirerek vatandaş-belediye iletişiminde kritik bir köprü görevi üstlendi. 2025 yılında toplam 970 bin vatandaş; “Çağrı Merkezi”, “Sosyal Medya”, “CİMER” ve “Ekomobil” gibi tüm kanallar üzerinden sisteme dahil oldu.

HİZMET TALEPLERİ VATANDAŞ ODAKLI ELE ALINDI

Yıl boyunca vatandaşlar, özellikle ulaşım hizmetleriyle ilgili bilgi ve yönlendirme ile “Hoş geldin Bebek” projesi kapsamında destek taleplerinde bulundu. 60 operatörle hizmet veren merkez, tüm çağrı ve talepleri ilgili birimlere hızla ileterek çözüm süreçlerini etkin bir şekilde yürüttü.

DİJİTAL KANALLARLA HIZLI VE ETKİLİ İLETİŞİM

153 Çağrı Merkezi, sosyal medya ve mobil uygulamalar aracılığıyla da vatandaşlarla aktif iletişim kurmayı sürdürdü. CİMER ve Ekomobil gibi dijital kanallardan gelen talepler de merkezi sisteme entegre edilerek hızlı ve şeffaf çözümler üretildi.





