Kocaeli’nin bankı, parkı, çöp kovası hepsi burada üretiliyor; Kent mobilyaları Büyükşehir imzası taşıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, park ve sahillerde vatandaşın kullanımına sunulan bank, çöp kovası ve benzeri açık hava mobilyalarını Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı’na bağlı atölyede üretiyor. İmalat, montaj ve boyama işlemlerinin ardından ortaya çıkan kent mobilyalarında Büyükşehir’in imzası yer alıyor.

31 Aralık 2025 Çarşamba 09:34

 100 PERSONELLE A’DAN Z’YE ÜRETİM

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı, kent genelinde kullanılan donatı elemanlarının hem imalatını hem de bakım ve onarımını üstleniyor. Yüzde 95 oranında sektörden bağımsız çalışan İdare Şube Müdürlüğü bünyesinde 5 ayrı atölyede onlarca farklı iş kolu yürütülüyor. Uyarı tabelalarından kapı imalatlarına, oyun grubu montajından zemin boyama çalışmalarına kadar pek çok işlem 100 kişilik uzman kadro tarafından gerçekleştiriliyor.

 

AHŞAP, METAL VE BOYA ATÖLYELERİYLE TAM DONANIM
Ahşap, metal ve boya olmak üzere üç ana işlemden geçen kent donatıları; ahşap işlem merkezi, ahşap CNC işlem merkezi, metal işlem merkezi, metal CNC işlem merkezi ve boya işlem merkezinde detaylı aşamalardan geçiriliyor. Oyun grupları, tuvaletler, banklar ve benzeri toplu kullanım alanlarına ait donatıların onarımı, montajı ve yenilenmesi de bu atölyelerde yapılıyor.

 

YARI MAMUL ÜRÜNLER KENTE KAZANDIRILIYOR
Ahşap, metal ve çelikten oluşan yarı mamul ürünler atölyelerde işlenerek kentin dört bir yanında vatandaşların kullanımına sunuluyor. Ömrünü tamamlayan donatı elemanları yenileriyle değiştirilirken, onarıma ihtiyaç duyanlar ise daha dayanıklı hale getirilerek yeniden hizmete alınıyor.

 

AHŞAP İŞLEM MERKEZİNDE GENİŞ ÜRETİM YELPAZESİ
Ahşap işlem merkezinde özel tasarım kent donatıları, yürüyüş yolu deck uygulamaları, engelli yolları, kameriye ve sundurma imalatları, park giriş tagları, ahşap çitler, cephe giydirmeleri, amfi oturakları, yönlendirme ve uyarı tabelaları ile tuvalet kapıları üretiliyor.

 

ÇÖP KOVASINDAN KORKULUĞA HER ŞEY ÜRETİLİYOR
Ahşap CNC işlem merkezinde yönlendirme tabelaları ve özel tasarım parçalar hazırlanırken, metal CNC işlem merkezinde ise çöp kovaları, çelik dubalar, mazgallar, korkuluklar ve çelik konstrüksiyon elemanları imal ediliyor.

 

METAL DONATILARIN TAMAMI BU ATÖLYELERDE
Metal işlem merkezinde ise sundurmalar, ferforje korkuluklar, çevre çitleri, oyun grupları ve spor sahalarına ait çelik konstrüksiyonlar ile kafes tel uygulamaları yapılıyor.

 

ŞEHİR BURADA BOYANIYOR
Boya işlem merkezinde, diğer atölyelerde üretilen tüm donatıların boya ve vernik işlemleri gerçekleştiriliyor. Ayrıca bisiklet yolları, spor sahaları, tuvalet ve mescitlerin boyama ve zemin çizgi çalışmaları da bu merkez aracılığı ile yapılıyor. Kent genelindeki bank, piknik masası ve kameriye gibi donatıların periyodik bakımları düzenli olarak gerçekleştiriliyor.

 

YÜZDE 95 ORANINDA TASARRUFLU ÜRETİM
Plajlar, sahiller, parklar ve spor alanlarındaki tüm donatı elemanlarının bakım ve onarımı Büyükşehir personeli tarafından sağlanıyor. Yüzde 95 oranında kendi imalatını yapan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bu sayede önemli ölçüde tasarruf sağlıyor.

 

153’ÜN TALEPLERİ SAHADA KARŞILANIYOR
Öte yandan 153 Çağrı Merkezi’ne gelen talep ve öneriler değerlendirilerek iş programına alınıyor. Sahaya çıkan ekipler, onarımı mümkün olan işleri yerinde çözerken, onarılamayan donatıları yeniden imal ederek vatandaşların hizmetine sunuyor.


(Erkan ERENLER)

