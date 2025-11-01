GENEL:
Kocaeli’nin gökyüzü umut dolu balonlarla renklendi; UlaşımPark, lösemi servisine umut aşıladı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraki UlaşımPark A.Ş., LÖSEV Haftası kapsamında düzenlenen farkındalık etkinliği çerçevesinde Kocaeli Üniversitesi Hastanesi’nin lösemi servisinde tedavi gören çocukları ziyaret etti. Ziyarette UlaşımPark’ın maskotu “Ulaşcan”,  sevimli hareketleri ile çocuklara moral aşıladı, dilekler balonlarla gökyüzünü renklendirdi.

01 Kasım 2025 Cumartesi 09:38

 DİLEKLER BALONLARLA GÖKYÜZÜNÜ RENKLENDİRDİ

Ziyarette UlaşımPark’ın maskotu “Ulaşcan” ve kurum personelleri, çocuklara amigurumi tekniğiyle hazırlanmış el yapımı bebekler hediye etti. Küçük yüzlerde beliren tebessümler, serviste moral ve mutluluk dolu anlara sahne oldu. Kocaeli Üniversitesi ve UlaşımPark iş birliğiyle gerçekleştirilen etkinlikte çocuklar, renkli kâğıtlara dileklerini yazıp balonlara bağladı ve ardından gökyüzüne bıraktı. Göğe doğru yükselen balonlar, çocukların kalplerinden gelen umut ve sevgi mesajlarını taşıdı. Serviste duygu dolu ve bir o kadar da umut verici anlar yaşandı.

 

ULAŞIMPARK UMUT TAŞIMAYI SÜRDÜRECEK

Etkinliğe katılan UlaşımPark yetkilileri, çocukların moral ve motivasyonunun tedavi süreçlerinde büyük önem taşıdığını vurgulayarak, sosyal sorumluluk çalışmalarına devam edeceklerini belirtti. UlaşımPark, sadece ulaşım hizmetiyle değil, topluma dokunan projeleriyle de umut taşımayı sürdürecek.

(Emre KAHRAMAN)

