KOÜ öğrencilerine itfaiye teşkilatı tanıtıldı

Kocaeli Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği Programı 1. ve 2. sınıf öğrencileri, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı’na teknik ziyaret gerçekleştirdi.

UYGULAMALI EĞİTİMLERLE TECRÜBELERİNİ ARTIRDILAR

Ziyaret kapsamında öğrencilere, itfaiye teşkilatının görevleri ve müdahale süreçleri hakkında kapsamlı bilgi verildi. Eğitim programı; yangına müdahale istasyonu, kazalara müdahale istasyonu ve iple erişim istasyonu olmak üzere üç farklı bölümde uygulamalı olarak gerçekleştirildi. Öğrenciler, profesyonel itfaiye personelinin olaylara nasıl müdahale ettiğini yakından gözlemleyerek teorik bilgilerini pratikle pekiştirdi.

İTFAİYE TEŞKİLATININ GÖREVLERİ TANITILDI

Kocaeli itfaiyesi personeli, ziyaret süresince teşkilatın yapısı, görev alanları ve müdahale ettiği olay türleri hakkında detaylı bilgilendirme yaptı. Ayrıca yangın ve kurtarma çalışmalarında kullanılan modern ekipmanlar öğrencilere tanıtıldı.

MESLEKİ DENEYİM AÇISINDAN BÜYÜK ÖNEM TAŞIYOR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı yetkilileri, genç itfaiyeci adaylarını ağırlamaktan duydukları memnuniyeti dile getirerek, bu tür teknik gezilerin mesleki gelişim açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.





(Erkan ERENLER)