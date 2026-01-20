Kürşad Zorlu’dan Alev Alatlı Kütüphanesi’ne övgü

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Prof. Dr. Kürşad Zorlu, İzmit Millet Bahçesi’nde hizmet veren Alev Alatlı Kütüphanesi ve Sanat Galerisi’ni ziyaret etti. Başkan Tahir Büyükakın’ı tebrik ederek kütüphanenin şehirdeki kültür ve eğitim yaşamına kattığı değeri öven Zorlu, ”Bu mekân, Kocaeli’nin kültür ve eğitim alanında ne kadar ileriye gittiğinin somut göstergesi olmuştur” dedi.

GENÇLERİN EĞİTİM HEDEFLERİNİ DİNLEDİ

İzmit Millet Bahçesi’nde hizmet veren Alev Alatlı Kütüphanesi ve Sanat Galerisi, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Prof. Dr. Kürşad Zorlu’yu ağırladı. Ziyaret sırasında kütüphanede ders çalışan öğrencilerle sohbet eden Zorlu, gençlerin eğitim hedeflerini dinleyip, yaklaşan sınavlar için başarı dileklerini iletti.

Kütüphaneyi gezdikten sonra açıklama yapan Zorlu, “Bu mekân, Kocaeli’nin kültür ve eğitim alanında ne kadar ileriye gittiğinin somut bir göstergesi olmuştur” dedi. Kütüphaneyi çok beğendiğini ifade eden Zorlu, projede emeği geçen Büyükşehir Belediyesi ve Başkan Tahir Büyükakın’ı tebrik etti.

MODERN TASARIM VE GENİŞ KAPASİTE

Alev Alatlı Kütüphanesi, yaklaşık 2 bin 200 metrekare kapalı alanıyla aynı anda 500 kişiye hizmet verebilecek kapasiteye sahip. Bu kapsamda kütüphane; sessiz ve grup çalışma alanları, çocuk kütüphanesi, atölye salonları ve dijital araştırma merkezleri ile her yaştan kullanıcıya imkân sunuyor. Koleksiyonunda 23 bin 52 basılı eser, 29 bin e‑kitap, 106 basılı tez, 5 bin 700 çocuk kitabı ve 17 bin 352 yetişkin kitabı bulunuyor. Ayrıca 22 bilgisayarlı dijital araştırma salonu, öğrencilerin ve araştırmacıların modern bilgiye hızlı ve etkin şekilde erişmesini sağlıyor.

KOCAELİ’NİN YENİ KÜLTÜR MERKEZİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, uzun vadeli kültür ve eğitim hedefleri doğrultusunda şehrin farklı noktalarında kütüphaneler inşa ederek bilgiye erişimi yaygınlaştırıyor. Bu kapsamda Alev Alatlı Kütüphanesi modern tasarımı, zengin koleksiyonu ve geniş kullanıcı kapasitesiyle öne çıkıyor.

Sessiz çalışma ortamı, dijital erişim alanları ve çocuklara özel bölümleriyle kütüphane, Kocaeli’nin kültürel yaşamına önemli katkı sağlıyor. Ayrıca kütüphaneler arası entegrasyon sayesinde kullanıcılar farklı kaynakları birlikte değerlendirebiliyor. Böylece kütüphane yalnızca bir okuma mekânı değil; gençlerin buluştuğu, araştırma yaptığı ve kültürle iç içe olduğu çok yönlü bir merkez olarak öne çıkıyor.

GENÇLERLE SOHBET VE BAŞARI DİLEKLERİ

Ziyaret sırasında öğrencilerle bir araya gelen Kürşad Zorlu, onların eğitim hedeflerini dinleyip, sınava hazırlık sürecinde başarı dileklerini iletti. Sohbet sırasında kütüphanenin sunduğu çalışma alanları ve kaynakların önemine değinen Zorlu, gençlerin bu tür mekânlarda üretken ve motive olmalarının şehrin geleceği için çok değerli olduğunu vurguladı.

BAŞKAN BÜYÜKAKIN’A TEBRİK

Kütüphaneyi gezdikten sonra değerlendirmelerde bulunan Kürşad Zorlu, Alev Alatlı Kütüphanesi’nin Kocaeli’ye kazandırılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Zorlu, Başkan Tahir Büyükakın’ı tebrik ederek, kütüphanenin şehirdeki kültür ve eğitim yaşamına kattığı değeri övdü.

KÜLTÜR VE EĞİTİMDE YENİ BİR SOLUK

İzmit Millet Bahçesi içerisinde hizmet veren Alev Alatlı Kütüphanesi ve Sanat Galerisi, gençlerin ders çalıştığı, araştırmalarını derinleştirdiği ve kültürle buluştuğu çok yönlü bir merkez olarak Kocaeli’nin kültür ve eğitim hayatına yeni bir soluk getiriyor. Kütüphanenin yalnızca bir bilgi mekânı olmadığını ve aynı zamanda şehrin eğitim vizyonunu somutlaştıran bir merkez olduğunu ortaya koyan Alev Alatlı Kütüphanesi’ne gençler büyük ilgi gösteriyor.