Kuzuyayla’nın müdavimi kızıl geyikler

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Ormanya’da yetiştirerek doğal yaşama kazandırdığı kızıl geyikler, Kartepe Kuzuyayla’nın müdavimi oldu. Kızıl geyikler, doğal ortamlarına uyum sağlayarak yaşamlarını sürdürmeye devam ediyor.

ORMANYA’DAN DOĞAYA UMUT

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü İstanbul 1. Bölge Müdürlüğü iş birliğinde yürütülen “Kızıl Geyik Yerleştirme Projesi” kapsamında Ormanya’da yetiştirilen kızıl geyikler, doğal ortamlarına uyum sağlayarak yaşamlarını sürdürmeye başladı.

VATANDAŞLARIN İÇİNİ ISITTI

Kocaeli’nin eşsiz doğasıyla dikkat çeken Kuzuyayla Tabiat Parkı’nda görüntülenen kızıl geyikler, doğaseverlerin ve bölgeyi ziyaret eden vatandaşların içini ısıttı. Bu görüntüler, projenin başarıyla ilerlediğini bir kez daha gözler önüne serdi.

3 YIL BOYUNCA TAKİP EDİLİYORLAR

Kızıl geyikler, doğaya bırakılmalarının ardından 3 yıl boyunca Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından fotokapanlar ve GPS verileriyle düzenli olarak takip ediliyor. Bu sayede geyiklerin doğaya uyum süreçleri ve hareket alanları yakından izleniyor.