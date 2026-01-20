banner1230
GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Kuzuyayla’nın müdavimi kızıl geyikler

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Ormanya’da yetiştirerek doğal yaşama kazandırdığı kızıl geyikler, Kartepe Kuzuyayla’nın müdavimi oldu. Kızıl geyikler, doğal ortamlarına uyum sağlayarak yaşamlarını sürdürmeye devam ediyor.

Kuzuyayla'nın müdavimi kızıl geyikler

20 Ocak 2026 Salı 09:50

 ORMANYA’DAN DOĞAYA UMUT

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü İstanbul 1. Bölge Müdürlüğü iş birliğinde yürütülen “Kızıl Geyik Yerleştirme Projesi” kapsamında Ormanya’da yetiştirilen kızıl geyikler, doğal ortamlarına uyum sağlayarak yaşamlarını sürdürmeye başladı.

 

VATANDAŞLARIN İÇİNİ ISITTI
Kocaeli’nin eşsiz doğasıyla dikkat çeken Kuzuyayla Tabiat Parkı’nda görüntülenen kızıl geyikler, doğaseverlerin ve bölgeyi ziyaret eden vatandaşların içini ısıttı. Bu görüntüler, projenin başarıyla ilerlediğini bir kez daha gözler önüne serdi.

 

3 YIL BOYUNCA TAKİP EDİLİYORLAR
Kızıl geyikler, doğaya bırakılmalarının ardından 3 yıl boyunca Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından fotokapanlar ve GPS verileriyle düzenli olarak takip ediliyor. Bu sayede geyiklerin doğaya uyum süreçleri ve hareket alanları yakından izleniyor.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
TGRT'DE İRAN'DA TÜRK İSLAM MEDENİYETİ TARİHİ BELGESELİMİZ YAYINLANIYOR TGRT'DE İRAN'DA TÜRK İSLAM MEDENİYETİ TARİHİ...
ŞİİR TADINDA EVLİYA ÇELEBİ HARİTASI İLE DÜNYADA BELGESEL TADINDA DEVRİ ALEM ŞİİR TADINDA EVLİYA ÇELEBİ HARİTASI İLE DÜNYADA...
Yarıyıl tatilinde adres “Kütüphanem Kocaeli” Yarıyıl tatilinde adres “Kütüphanem Kocaeli”
Kocaeli Büyükşehir’in araçları hizmette kar kış dinlemiyor Kocaeli Büyükşehir’in araçları hizmette kar...
Kürşad Zorlu’dan Alev Alatlı Kütüphanesi’ne övgü Kürşad Zorlu’dan Alev Alatlı Kütüphanesi’ne...
Kocaeli’de Hizmet Veren Prometh Böcek İlaçlama Firması ile Sağlıklı Yaşam Alanları Kocaeli’de Hizmet Veren Prometh Böcek İlaçlama...
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

TGRT'DE İRAN'DA TÜRK İSLAM MEDENİYETİ TARİHİ...
İlim kültür tarih araştırmaları merkezi www.iktav.com vakfı kültür hizmeti olarak dünyanın bir çok...

Haberi Oku