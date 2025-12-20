Lokomotif Çocuk Köyü’nde uygulamalı yerli malı etkinliği; Minikler yerli üretimi uygulayarak keşfetti

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Lokomotif Çocuk Köyü’nde eğitim gören minikler, “Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası”nı birbirinden renkli ve öğretici etkinliklerle kutladı. Yerli üretimin, paylaşmanın ve kültürel değerlerin önemini aşılamayı amaçlayan etkinlikler, renkli ve keyifli anlara sahne oldu.

PİŞMANİYE ÇEKTİLER, ÇİĞ KÖFTE YOĞURDULAR

Toplumda yerli malı kullanma ve tasarruf bilincinin aşılanması için kutlanan “Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası”, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Lokomotif Çocuk Köyü’nde renkli anlara sahne oldu. Hafta kapsamında düzenlenen atölyelerde minikler, coğrafi işaretli yöresel ürünleri öğrenirken, Türkiye’nin Milli Teknoloji hamlesi kapsamında ürettiği araçları da tanıma fırsatı buldu. Yerli üretime yönelik farkındalığı artıran Lokomotif Çocuk Köyü’nde bölgelerin kültürel zenginlikleri de tanıtıldı. Bu kapsamda yöresel kıyafetleri giyen öğrenciler, pişmaniye çekerek, çiğ köfte yoğurarak farklı bir deneyim yaşadı.

MUTFAK BECERİLERİNİ GELİŞTİRDİLER

Çocuk Hizmetleri Şube Müdürlüğü’ne bağlı Lokomotif Çocuk Köyü minikleri, “Yerli Malı Haftası” kapsamında yöresel ürünleri tanıma fırsatı buldu. Karadeniz yöresine özgü çay kesen ve demleyen minikler, kuymak yapımını da öğrenerek mutfak becerilerini geliştirdi.









ZEYTİN KIRMA VE RİTİM GÖSTERİSİ

Ege yöresine özgü taş ile zeytin kıran minikler, geleneksel yöntemleri uygulamalı olarak görme imkânı yakaladı. Portakal sıkan çocuklar taze meyve suyunun doğal ve sağlıklı yönünü keşfetti. Etkinlikler yalnızca mutfakla sınırlı kalmadı. Minikler örgü örerek el emeğinin değerini öğrendi. Çocuklar, “Fidayda” şarkısı eşliğinde sergiledikleri gösteriyle etkinliğe renk kattı. Müzik ve ritimle uyum içinde sahne alan miniklerin gösterisi büyük beğeni topladı.

PİŞMANİYENİN YAPIM SÜRECİNİ ÖĞRENDİLER

Pişmaniye çekimi ise etkinliğin en eğlenceli anlarından biri oldu. Minikler, etkinlikler kapsamında İzmit’in coğrafi işaretli lezzeti pişmaniyenin yapım sürecini uygulamalı olarak öğrendi. Öğretmenleri eşliğinde gerçekleştirilen çalışmada çocuklar, pişmaniyenin hazırlanış aşamalarını tek tek deneyimlerken, hem yöresel değerleri tanıma hem de el emeğinin önemini kavrama fırsatı buldu. Etkinlik, miniklerin yoğun ilgisi ve renkli görüntülerle tamamlandı.

SIRA GECESİ VE ÇİĞ KÖFTE

Lokomotif Çocuk Köyü’nde “Yerli Malı Haftası” etkinlikleri, çiğ köfte yapımıyla tamamlandı. Yöresel kıyafetler giyen çocuklar, türküler eşliğinde çiğ köfte yoğurarak hem eğlenceli vakit geçirdi hem de geleneksel lezzeti yakından tanıma fırsatı buldu. Sıra gecelerini aratmayan anlar renkli görüntülere sahne olurken, miniklerin yüzlerinde tebessüm bıraktı.

MİLLİ TEKNOLOJİ HAMLESİ

“Yerli Malı Haftası” kapsamında Türk Savunma Sanayisi başta olmak üzere yerli üretim araçların yer aldığı sergi, minikler tarafından meraklı gözlerle gezildi. Lokomotif Çocuk Köyü’nün minikleri, yerli yapım araçların sergilendiği alanı gezerek yerli imkânlarla üretilen araçlar hakkında bilgi sahibi oldu.

MİLLİ PROJELER AKTARILDI

Etkinlikte Türkiye’nin Milli Teknoloji Hamlesi doğrultusunda geliştirilen yerli ve milli projeler hakkında da çocuklara bilgiler aktarıldı. Böylece minikler, yerli üretimin ve teknolojik bağımsızlığın ülke geleceği açısından taşıdığı önemi daha yakından kavrama fırsatı buldu. Yerli Malı Haftası kapsamında düzenlenen bu tür etkinlikler, çocukların yerli ürünlere yönelik farkındalık kazanmasını, kültürel mirası tanımasını ve paylaşma bilincinin güçlenmesini hedefledi.





(Erkan ERENLER)