Lokomotifin minik öğrencileri Kocaeli’nin basın tarihini öğrendi; Çocuklardan Basın Müzesi’ne 10 Ocak ziyareti

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Lokomotif Çocuk Köyü’nde eğitim gören minikler, aileleriyle birlikte 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kapsamında Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti Basın Müzesi’ni ziyaret etti. Gazetecilerin toplumdaki rolüne dikkat çekmek ve çocuklarda medya bilinci oluşturmak amacıyla gerçekleştirilen ziyaret, renkli ve öğretici anlara sahne oldu.

11 Ocak 2026 Pazar 10:01

 SERGİLENEN MATERYALLERİ MERAKLA İNCELEDİLER

Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Çocuk Hizmetleri Şube Müdürlüğü’ne bağlı Lokomotif Çocuk Köyü’nde eğitim gören minikler, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle Kocaeli Basın Müzesi’ni ziyaret etti. Çocuklar, Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti Basın Müzesi gezisi boyunca gazeteciliğin tarihsel gelişimi, geçmişten günümüze kullanılan materyaller ve haber üretim süreci hakkında bilgi sahibi oldu. Eski fotoğraf makineleri, daktilolar, gazete arşivleri ve basın tarihine ışık tutan belgeler minik ziyaretçilerin büyük ilgisini çekti. Çocuklar, sergilenen materyalleri merakla inceledi.

 

16 OCAK BASIN ONUR GÜNÜ ANLATILDI

Ziyaret kapsamında çocuklara ayrıca Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 16 Ocak 1923 tarihinde İzmit'te Kasr-ı Hümayun’da düzenlediği, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin geleceğine yönelik hedeflerini anlatıp, yol haritasını çizdiği Basın Onur Günü hakkında bilgiler verildi. Çocuklar, basının sadece haber vermekle kalmayıp, toplumsal hafızanın oluşmasında da önemli bir görev üstlendiğini öğrendi.

 

ÇOCUKLARIN SOSYAL GELİŞİMİNE KATKI

Ailelerin de ilgiyle takip ettiği gezi, çocukların kültürel ve sosyal gelişimlerine katkı sağlamasının yanı sıra erken yaşta toplumsal farkındalık kazanmalarına olanak sundu. Eğitici içeriğiyle dikkat çeken ziyaret, hem çocuklar hem de veliler tarafından memnuniyetle karşılandı. Lokomotif Çocuk Köyü, çocukların farklı meslek gruplarını tanımalarını, yaşadıkları kentin kültürel değerleriyle buluşmalarını ve bilinçli bireyler olarak yetişmelerini amaçlıyor.


(Erkan ERNELER)

