Mevlana Haftası, Şeb-i Arus programıyla taçlandı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Mevlâna Haftası kapsamında düzenlediği etkinlikler, Mevlevi Evi’nde gerçekleştirilen “Aşkın ve Tevhidin Sembolü: Şeb-i Arus” programıyla anlamlı bir şekilde tamamlandı. Yoğun katılımla gerçekleşen program, katılımcılara manevi bir gece yaşattı.

TASAVVUF MUSİKİSİNİN SEÇKİN ESERLERİ İCRA EDİLDİ

Mevlâna Celaleddin-i Rumi’nin vuslat anlayışının ve insanı merkeze alan düşünce dünyasının ele alındığı etkinlikte tasavvuf musikisinin seçkin eserleri icra edildi. Doç. Dr. Ali Cançelik ve Aşk-ı Niyaz Musiki Derneği tarafından gerçekleştirilen dinleti, Mevlevi Evi’nin tarihi atmosferinde derin bir manevi iklim oluşturdu. Program boyunca seslendirilen eserler, Mevlevi geleneğinin asırlardır süregelen kültürel ve manevi mirasını günümüze taşırken, katılımcılar aşkın, sabrın ve tevhidin anlamı üzerine tefekkür etme imkânı buldu. Etkinliğe katılan misafirler, Şeb-i Arus gecesinin ruhunu yansıtan bu özel programdan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

KÜLTÜREL VE MANEVİ DEĞERLER YAŞATILDI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Mevlâna Haftası kapsamında düzenlediği etkinliklerle Mevlâna Celaleddin-i Rumi’nin evrensel mesajlarını toplumla buluşturmayı sürdürdü. Kültürel ve manevi değerlerinin yaşatıldığı Şeb-i Arûs programı bu anlayış doğrultusunda katılımcılar için hem kültürel hem de ruhsal bir paylaşım alanı oluşturdu.

MEVLEVİ ZİYARETÇİLERİNİ BEKLİYOR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kültür ve sanat faaliyetleriyle kentin manevi değerlerine sahip çıkmayı sürdürüyor. Mevlevi Evi, hafta sonları hariç olmak üzere hafta içi her gün 09.00-17.30 saatleri arasında ziyaret edilebiliyor.





(Erkan ERENLER)