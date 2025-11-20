Mevlevi Evi’nde ilk çocuk drama atölyesi gerçekleşti

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Mevlevi Evi, ilk kez çocuk drama atölyesine ev sahipliği yaptı. Gerçekleştirilen atölyede, Mesnevi’den seçilen “Papağan ile Tüccar” ve “Karanlıktaki Fil” hikâyeleri interaktif biçimde sahneye taşındı.

“MESNEVİ’DEN SAHNEYE” ADLI PROGRAM

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Mevlevi Evi, çocuklara Mevlana Celaleddin Rumi’nin hikâyelerini drama yöntemiyle tanıtmayı amaçlayan “Mesnevi’den Sahneye” adlı programla kapılarını açtı. Tiyatro sanatçısı Emre Berber tarafından gerçekleştirilen atölyede, Mesnevi’den seçilen “Papağan ile Tüccar” ve “Karanlıktaki Fil” hikâyeleri interaktif biçimde sahneye taşındı.

“MEVLANA İLE BİR GÜN” ADLI KİTAP HEDİYE EDİLDİ

Katılımcı çocuklar, hem gösteriye aktif olarak dahil oldu hem de Mevlâna’nın öğretilerinden değerler eğitimi kapsamında ilham alma fırsatı buldu. Program sonunda çocuklara “Mevlana ile Bir Gün” adlı kitap hediye edildi. “Mesnevi’den Sahneye” çocuk drama atölyeleri, 2 Aralık ve 6 Ocak 2026 tarihlerinde Mevlevi Evi’nde gerçekleştirilecek etkinliklerle devam edecek.





(Emre KAHRAMAN)