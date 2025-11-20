banner1212
GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Mevlevi Evi’nde ilk çocuk drama atölyesi gerçekleşti

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Mevlevi Evi, ilk kez çocuk drama atölyesine ev sahipliği yaptı. Gerçekleştirilen atölyede, Mesnevi’den seçilen “Papağan ile Tüccar” ve “Karanlıktaki Fil” hikâyeleri interaktif biçimde sahneye taşındı.

Mevlevi Evi'nde ilk çocuk drama atölyesi gerçekleşti

20 Kasım 2025 Perşembe 09:30

 “MESNEVİ’DEN SAHNEYE” ADLI PROGRAM

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Mevlevi Evi, çocuklara Mevlana Celaleddin Rumi’nin hikâyelerini drama yöntemiyle tanıtmayı amaçlayan “Mesnevi’den Sahneye” adlı programla kapılarını açtı. Tiyatro sanatçısı Emre Berber tarafından gerçekleştirilen atölyede, Mesnevi’den seçilen “Papağan ile Tüccar” ve “Karanlıktaki Fil” hikâyeleri interaktif biçimde sahneye taşındı.

 

“MEVLANA İLE BİR GÜN” ADLI KİTAP HEDİYE EDİLDİ
Katılımcı çocuklar, hem gösteriye aktif olarak dahil oldu hem de Mevlâna’nın öğretilerinden değerler eğitimi kapsamında ilham alma fırsatı buldu. Program sonunda çocuklara “Mevlana ile Bir Gün” adlı kitap hediye edildi. “Mesnevi’den Sahneye” çocuk drama atölyeleri, 2 Aralık ve 6 Ocak 2026 tarihlerinde Mevlevi Evi’nde gerçekleştirilecek etkinliklerle devam edecek.


(Emre KAHRAMAN)

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Büyükşehir, 196 proje arasında önemli bir başarı elde etti; Büyükşehir modeli Avrupa’da örnek gösterildi Büyükşehir, 196 proje arasında önemli bir başarı...
Emlak Bayilik Alarak Sektöre Güçlü Bir Giriş Yapmak Mümkün Mü? Emlak Bayilik Alarak Sektöre Güçlü Bir Giriş...
Gazetecilik ve Belgeselcilik Hatıraları Gazetecilik ve Belgeselcilik Hatıraları
Büyükşehir ekipleri ara vermeden mesaiye devam ediyor Büyükşehir ekipleri ara vermeden mesaiye devam...
Ofis Malzemeleri Nereden Alınır? Ofis Malzemeleri Nereden Alınır?
GEBZE BÖLGESİ SANAYİ BULUŞMASI GTO’DA GERÇEKLEŞTİ GEBZE BÖLGESİ SANAYİ BULUŞMASI GTO’DA GERÇEKLEŞTİ
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

Büyükşehir, 196 proje arasında önemli bir...
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen “Anne Şehir Sağlıklı Yaşam Programı”, Avrupa...

Haberi Oku