Mevlâna Haftası, manevi bir atmosferde anıldı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, tarihi değerlere sahip çıkarak kültür mirasını gelecek nesillere aktarıyor. Mevlâna Haftası kapsamında düzenlenen etkinlikler, Mevlevi Evi’nde gerçekleştirilen anlamlı programlarla devam etti. Kadınlara özel olarak düzenlenen “Grup Fasl-ı Bahar Tasavvuf Musikisi Dinletisi”, katılımcılara huzur dolu bir akşam yaşattı.

Mevlâna Haftası, manevi bir atmosferde anıldı

21 Aralık 2025 Pazar 14:17

 GÖNÜLLERE DOKUNAN DİNLETİ

Mevlâna Celaleddin-i Rumi’nin sevgi, hoşgörü ve insanı merkeze alan düşünce dünyasının anıldığı etkinlikte tasavvuf musikisinin derinlikli ezgileri, Mevlevi Evi’nin tarihi atmosferiyle buluştu. Katılımcılar, musikinin ruhu dinlendiren nağmeleri eşliğinde Mevlâna’nın öğretilerini bir kez daha hatırlama fırsatı buldu. Kadınlara özel olarak gerçekleştirilen program yoğun ilgi görürken, etkinliğe katılan misafirler manevi atmosferden duydukları memnuniyeti dile getirdi. Tasavvuf musikisinin yüzyıllardır süregelen geleneği, Grup Fasl-ı Bahar’ın icrasıyla Mevlevi kültürünün inceliklerini günümüze taşıdı.

 

KÜLTÜREL VE MANEVİ MİRAS YAŞATILIYOR
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Mevlâna Haftası kapsamında düzenlediği bu tür etkinliklerle kültürel ve manevi mirası yaşatmayı, toplumun her kesimini geleneksel sanatlarla buluşturmayı amaçlıyor. Mevlevi Evi’nde gerçekleştirilen dinleti, katılımcılar için hem kültürel hem de ruhsal bir paylaşım alanı oluşturdu.

 

BÜYÜKŞEHİR, MANEVİ DEĞERLERE SAHİP ÇIKIYOR
Mevlâna Haftası etkinlikleri hafta boyunca farklı programlarla devam ederken, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kültür ve sanat faaliyetleriyle kentin manevi değerlerine sahip çıkmayı sürdürüyor. Mevlevi Evi, hafta içi her gün 09.00-17.30 saatleri arasında ziyaret edilebiliyor.


(Erkan ERENLER)

