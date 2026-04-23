Milli eğitim müdüründen ibretlik uyarı:

"Çocuklar boşluğu dijital ortamlarda kurduğu sanal ilişkilerle gidermeye çalışır"
Çocukların yön arayışında karşı karşıya kaldığı tehlikelere dikkat çeken Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürü Emrullah Aydın, "Çocuklar bir şeye inanmayı bırakınca hiçbir şeye inanmazlar zannetmeyin. Aksine her şeye inanırlar. Varlığında, var oluşunda duyduğu boşluğu dijital ortamlarda kurduğu sanal ilişkilerle gidermeye çalışır. Markalı giysilere, prestij kazandırdığına inandığı cep telefonlarına, magandalara, film karakterlerine, sapkın fenomenlere, dizi yıldızlarına, renklere, simgelere, içi boş kavramlara inanırlar. Tutkularına, arzularına, kör iştahına inanır. Şana, şöhrete, paraya, güce inanır. Sonra bu inandıklarını merkez yapar ve hayatının pergelini çeker. Arzularına, emellerine, kör iştahına ulaşmak için hiçbir sınır tanımazlığı hayat felsefesi haline getirir. Bizler meslektaşlarımızla birlikte bu sınır tanımazlığa kendimizi siper ederek aklıselim, kalbiselim ve zevki selim bireyler için paradigma oluşturuyoruz. Artık hiç kimse 'bana ne' demeden üzerine düşen görevi layıkıyla yapabilmenin mücadelesini vermeli" şeklinde konuştu.