Milli eğitim müdüründen ibretlik uyarı:

Çocukların değer dünyasında oluşan boşluğun dijital çağda çok daha derin neticeler doğurduğunu belirten Aydın, "Çocuklar bir şeye inanmayı bırakınca hiçbir şeye inanmazlar zannetmeyin. Aksine her şeye inanırlar. Varlığında, var oluşunda duyduğu boşluğu dijital ortamlarda kurduğu sanal ilişkilerle gidermeye çalışır" dedi.





Kocaeli'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında İzmit Kent Meydanı'ndaki çelenk sunma töreninin ardından kutlamalar Süleyman Demirel Kültür Merkezi'nde devam etti. Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Deniz Eğitim-Öğretim ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Selçuk Akarı, Kocaeli İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, siyasi parti temsilcileri, gaziler, öğrenciler ve velilerin katıldığı programda konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Emrullah Aydın, çocukların değer dünyasında oluşan boşluğun dijital çağda çok daha farklı ve derin etkiler doğurduğunu, bu boşluğun markalardan sanal ilişkilere, sahte rol modellerden içi boş kavramlara kadar pek çok unsurun çocukların hayatında belirleyici hale gelmesine zemin hazırladığını söyledi.