Muhtarlar Büyükşehir’in programında bir araya geldi

Vali Aktaş ve Başkan Büyükakın, Muhtarlar Günü dolayısıyla düzenlenen programda muhtarlarla bir araya geldi. Başkan Büyükakın, muhtarlara göstermelik değil gerçekten destek verdiklerini vurguladı.

KATILIM SON DERECE YÜKSEKTİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Muhtarlar Günü dolayısıyla Kocaeli genelindeki muhtarların katılımıyla bir toplantı düzenledi. Kocaeli Kongre Merkezi’ndeki programa AK Parti Kocaeli Milletvekili Prof.Dr. Sadettin Hülagü, Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, AK Parti İl Başkanı Dr. Şahin Talus, MHP İl Başkanı Tuncay Batı, DSP İl Başkanı Halim Dedeoğlu, Büyükşehir Genel Sekreteri Hayri Baraçlı, muhtar dernek başkanları ve kent genelinde hizmet veren muhtarlar katıldı.

BAŞKAN BÜYÜKAKIN'A TEŞEKKÜR ETTİ

Muhtarlar adına selamlama konuşmasını İzmit Muhtarlar Derneği Başkanı Sevgi Koyun yaptı. Sevgi Koyun kendilerine her zaman değer veren ve taleplerini yerine getiren Başkan Büyükakın'a, mevkidaşları adına teşekkür etti. Tüm muhtarların bu önemli gününü kutlayan Başkan Büyükakın ise "Muhtarlarımızın sadece günlerinde hatırlamıyoruz. Muhtarlar, vatandaşa doğrudan devletin görünen yüzüdür. Vatandaşla ilk temas kurulan yer muhtarlıktır. Muhtarlık kurumu yerel demokrasinin temel taşıdır" dedi. Başkan Büyükakın konuşmasının devamında şunları dile getirdi;

GÖSTERMELİK DEĞİL GERÇEKTEN YANINIZDAYIZ

"Bir siyasi parti mensubiyetinizin olmaması nedeni ile işiniz siyasetçilerden çok zor. Çünkü bizzat kendi emeğinizle vatandaşla temas ediyorsunuz. Allah yardımcınız olsun. Ama bu işin mutlu bir tarafı da var. Mahallenizdeki birinin sorununu çözmenin verdiği manevi tatmin var. Bu bizde de öyle. Biri 'Allah razı olsun' dediğinde yaşadığınız mutluluğun tarifi yok. Şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da yanınızda olmaya devam edeceğiz. Göstermelik değil, gerçekten yanınızda olacağız. Büyükşehir olarak tüm kurumlarımızda hizmetinizdeyiz. Allah hayırlı hizmetleri, sağlıklı mutlu günleri hepimize göstersin."

MUHTARLARA PLAKET TAKDİM EDİLDİ

Vali İlhami Aktaş programda yaptığı konuşmada, muhtarların devlet ile vatandaş arasında köprü görevi gördüğüne dikkati çekti. Vali Aktaş, muhtarların mahallelerin ihtiyaçlarını doğrudan ilgili kurumlara taşıyarak çözümün parçası olduklarını belirterek, tüm muhtarların Muhtarlar Günü’nü kutladı. Milletvekili Sadettin Hülagü de muhtarlık kurumunun önemine vurgu yaptı. Konuşmaların ardından tüm muhtarları temsilen dernek başkanlarına protokol üyelerince plaketler takdim edildi.



(Emre KAHRAMAN)