Öğrencilere yüzde 50, ailelere yüzde 25 indirim; Ara tatil keyfi Kartepe Teleferik’te katlanıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, ara tatil döneminde Kartepe Teleferik’te özel indirim kampanyası başlattı. 07-16 Kasım tarihleri arasında geçerli olacak kampanya kapsamında öğrenciler yüzde 50, aileleri ise yüzde 25 indirimli olarak teleferik keyfi yaşayacak.

08 Kasım 2025 Cumartesi 09:41

 DOĞA İLE İÇ İÇE VAKİT GEÇİRECEKLER

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kentteki öğrenciler ve aileleri için ara tatil coşkusunu artıracak özel bir uygulamayı hayata geçiriyor. Buna göre 07-16 Kasım tarihleri arasında geçerli olacak kampanya ile öğrenciler Kartepe Teleferik’ten yüzde 50 indirimli, aileleri ise yüzde 25 indirimli yararlanabilecek. İndirimden faydalanabilmek için öğrencilerin, görevlilere öğrenci belgelerini göstermesi yeterli olacak. Büyükşehir Belediyesi, bu uygulamayla öğrencilerin yoğun geçen eğitim döneminin ardından dinlenirken doğa ile iç içe vakit geçirmesini amaçlıyor.

 

ARA TATİLDE TELEFERİK KEYFİ

Büyükşehir Belediyesi, eğitim döneminde öğrencileri akademik ve sosyal olarak desteklemenin yanı sıra, dinlenme dönemlerinde de aileleriyle birlikte kaliteli vakit geçirebilmelerine olanak sağlıyor. Kartepe Teleferik’te sunulan bu indirimli tarifeyle birlikte öğrenciler doğa ile iç içe bir tatil yaparken aileler de bütçelerini zorlamadan Kartepe’nin eşsiz manzarasının tadını çıkarabilecek.


KARTEPE’NİN ZİRVESİNDE SONBAHAR GÜZELLİĞİ

Kartepe Teleferik, ara tatilde ziyaretçilere sonbahar manzaraları eşliğinde keyifli bir yolculuk fırsatı sunacak. 4837 metre uzunluktaki hatta kesintisiz hizmet veren teleferik, Kocaeli’nin kış turizmine de büyük katkı sağlıyor. Büyükşehir yetkilileri, öğrenci ve ailelerini doğa ve eğlence dolu bir Kartepe deneyimine davet ediyor.

(Emre KAHRAMAN)

