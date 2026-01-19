“Okula Bi’ Mola” etkinlikleri dopdolu programlarla başladı; Kocaeli’de yarıyıl tatili Büyükşehir’le renkleniyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yarıyıl tatiline giren öğrenciler için hazırlanan “Okula Bi’ Mola” etkinlikleri yoğun katılımla başladı. Düzenlenen etkinliklerde; atölyeler, sahne gösterileri, oyun alanları ve eğitici aktivitelerle çocuklara unutamayacakları bir yarıyıl tatili yaşatılıyor.

BÜYÜKŞEHİR’DEN OKULA Bİ’ MOLA

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, çocukların ve gençlerin yarıyıl tatilini verimli şekilde geçirmeleri için “Okula Bi’ Mola” etkinliği düzenledi. Bu kapsamda Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığınca hazırlanan programda eğlence, öğrenme ve yaratıcılık fırsatı sunuldu. Etkinlikler hafta sonu Gebze ve Derince ilçelerinde gerçekleştirildi.

START GEBZE’DEN VERİLDİ

“Okula Bi’ Mola” etkinliklerinin ilk durağı GEBZESEM oldu. Çocuklar, TRT Çocuk Programı sunucusu Burak Sezen ile bir araya gelerek keyifli anlar yaşadı. Sunucu Mehmet Ceyhun’un moderatörlüğünde düzenlenen programda sahne gösterileri, eğlenceli yarışmalar ve interaktif oyunlar büyük beğeni topladı. Gün boyunca devam eden etkinliklerde çocuklar karne harçlık kesesi ve bez çantalarını kendi hayal güçlerini kullanarak boyadı.

EL BECERİLERİNİ GELİŞTİREN ATÖLYELER

Renkli görüntülere sahne olan atölyelerde kum boyama, yüz boyama ve çim adam yapımı gibi el becerilerini geliştiren etkinlikler gerçekleştirildi. Bu çalışmalar sayesinde çocuklar, hem üretmenin mutluluğunu yaşadı hem de sosyal etkileşimlerini arttırdı. Akıl ve Zeka Oyunları Atölyesi kurularak çocukların problem çözme, dikkat ve stratejik düşünme becerilerinin geliştirilmesi hedeflendi. Farklı yaş gruplarına uygun oyunlarla çocuklar düşünmeye teşvik edilirken, eğlenceli bir öğrenme ortamı oluşturuldu. Eğitici içerikleriyle öne çıkan bu atölye, velilerden de tam not aldı.

UZAY KEŞFİNE BÜYÜK İLGİ

Etkinliklerin bir diğer dikkat çeken bölümü ise Planetaryum Atölyesi oldu. Çocuklar, planetaryum gösterimi sayesinde uzayın gizemli dünyasını keşfetme fırsatı buldu. Gezegenler, yıldızlar ve evren hakkında ilgi çekici bilgiler edinen çocuklar, görsel ve işitsel anlatımlarla bilimle tanıştı. Bu deneyim, çocukların bilime olan merakını artırırken hayal dünyalarını da zenginleştirdi.

BİLİM ŞOV ÇOCUKLARI ŞAŞIRTTI

Pazar günü “Okula Bi’ Mola” etkinlikleri Derince İlçesi Kapalı Spor Salonu’nda yoğun katılımla gerçekleştirildi. Çocuklara özel hazırlanan programda sahne şovları, eğlenceli yarışmalar ve birbirinden renkli atölye çalışmaları yer aldı. Gün boyunca süren etkinliklerde çocuklar hem eğlendi hem de sosyal ve fiziksel becerilerini geliştirme fırsatı buldu. Etkinlik kapsamında gerçekleştirilen Bilim şovu çocuklar meraklı gözlerle izledi.

RENKLİ GÖRÜNTÜLER, NEŞELİ ANLAR

Etkinlik kapsamında sahne alan eğitmenler eşliğinde gerçekleştirilen “Bedenden Oyuna” etkinliği çocuklardan büyük ilgi gördü. Hareket temelli bu özel çalışmada çocuklar; beden farkındalığı, oyun ve keşif odaklı aktivitelerle enerjilerini keyifli bir şekilde ortaya koydu. Müzik, ritim ve doğaçlama oyunlarla zenginleştirilen etkinlik, çocukların hem fiziksel gelişimlerine katkı sağladı hem de özgüvenlerini artırdı. Çocuklara unutamayacakları bir gün yaşatan etkinlik, renkli görüntüler ve neşeli anlarla sona erdi.