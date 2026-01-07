Gebze Belediyesi tarafından hayata geçirilen otopark çalışması, hem mezarlık ziyaretlerinde yaşanan düzensiz parklanmanın önüne geçecek hem de çevre sakinlerine büyük kolaylık sağlayacak. Belediye yetkilileri, kent genelinde benzer ihtiyaçların tespit edilerek çözüm odaklı çalışmaların sürdürüleceğini ifade etti.
(Erkan ERENLER)
Osmanyılmaz Mezarlığı Yanına 45 Araçlık Otopark
Gebze Belediyesi, vatandaşların parklanma sorunlarına çözüm üretmeye devam ediyor. Bu kapsamda Osmanyılmaz Mezarlığı’nın hemen yanında 45 araç kapasiteli yeni bir otopark hizmete sunuldu.
Gebze Belediyesi tarafından hayata geçirilen otopark çalışması, hem mezarlık ziyaretlerinde yaşanan düzensiz parklanmanın önüne geçecek hem de çevre sakinlerine büyük kolaylık sağlayacak. Belediye yetkilileri, kent genelinde benzer ihtiyaçların tespit edilerek çözüm odaklı çalışmaların sürdürüleceğini ifade etti.