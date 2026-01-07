Osmanyılmaz Mezarlığı Yanına 45 Araçlık Otopark

Gebze Belediyesi, vatandaşların parklanma sorunlarına çözüm üretmeye devam ediyor. Bu kapsamda Osmanyılmaz Mezarlığı’nın hemen yanında 45 araç kapasiteli yeni bir otopark hizmete sunuldu.

Toplam 1.272 metrekare alan üzerine inşa edilen otopark, özellikle mezarlık ziyareti gerçekleştiren vatandaşlar ile çevrede yaşayanların yaşadığı park sorununu önemli ölçüde azaltacak. Bölgedeki araç yoğunluğunu rahatlatması hedeflenen çalışma sayesinde, ziyaretler daha düzenli ve güvenli bir şekilde yapılabilecek.

Gebze Belediyesi tarafından hayata geçirilen otopark çalışması, hem mezarlık ziyaretlerinde yaşanan düzensiz parklanmanın önüne geçecek hem de çevre sakinlerine büyük kolaylık sağlayacak. Belediye yetkilileri, kent genelinde benzer ihtiyaçların tespit edilerek çözüm odaklı çalışmaların sürdürüleceğini ifade etti.





(Erkan ERENLER)