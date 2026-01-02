OYAK Çimento’ya “Sürdürülebilirlik Liderleri” Ödülü

Türkiye çimento sektörünün sürdürülebilirlik odaklı dönüşümüne öncülük eden OYAK Çimento, başarılarına bir yenisini daha ekledi. Ekonomi dünyasının nabzını tutan InBusiness Dergisi tarafından bu yıl üçüncü kez gerçekleştirilen ve sürdürülebilir bir gelecek için ilham veren kurumları ödüllendiren Sürdürülebilirlik Liderleri Ödülleri’nde OYAK Çimento, kazanan kurumlar arasında yer aldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile InBusiness Dergisi editörlerinden oluşan seçici jüri; yaklaşık 200 şirketin sürdürülebilirlik raporlarını ve somut çıktılarını titizlikle inceledi. Yapılan değerlendirme sonucunda OYAK Çimento; "Yüksek Katkılı Düşük Emisyonlu Ürünler" portföyü ve çimento ürününün tonu başına emisyon azaltımı konusundaki iddialı taahhütleri ile bu prestijli ödülün sahibi oldu.

“Düşük emisyonlu üretim ile sektöre rol model oluyoruz”

Düzenlenen törende OYAK Çimento adına ödülü teslim alan OYAK Çimento Alternatif Kaynak ve Çevre Direktörü Galip Tekiner, sürdürülebilir üretimin Türk sanayisi için hayati önemine değinerek şunları söyledi: “OYAK Çimento olarak ‘Türkiye’nin en çevreci çimento markası’ olma vizyonumuzla attığımız adımların böylesine kıymetli bir platformda takdir edilmesinden büyük mutluluk duyuyoruz. Gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak adına, ton başına emisyon azaltımı taahhütlerimizi kararlılıkla yerine getiriyor, yeşil ürün ekosistemimizi büyütmeye odaklanıyoruz. Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması gibi küresel standartların gündemde olduğu bu dönemde, yüksek katkılı ve düşük emisyonlu ürün portföyümüzle sektörümüze rol model olmayı sürdüreceğiz.”

Sektör öncülüğü 2025’te de devam etti

OYAK Çimento'nun bu başarısı, yıl içerisinde açıklanan diğer prestijli sektörel araştırma sonuçlarıyla da tescil edilmişti. Şirket, İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından açıklanan “Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2024” araştırmasında 43. sırada yer alarak listedeki tek çimento markası olma başarısını sürdürürken; Capital 500 listesinde de 2021 yılından bu yana koruduğu sektör liderliğini bu yıl üst üste dördüncü kez tescillemişti. OYAK Çimento ayrıca, “Etki Ekonomisi” teması ile 8. kez düzenlenen Platin Global 100 Ödülleri’nde İnşaat sektörü kategorisinde ödüle layık görülmüştü.

CIMPOR / OYAK Çimento Hakkında:

Türkiye Çimento ve Beton sektöründe ilklerin temsilcisi olan OYAK Çimento, bugün geldiği noktada güçlü finansal performansı, sürdürülebilirlik odaklı stratejileri ve yenilikçi uygulamaları ile endüstrinin en dikkat çeken oyuncuları arasında yer alıyor. Bir yandan Türkiye pazarındaki lider konumunu sürdürürken, geleceğe yönelik daha da büyük hedefleri doğrultusunda kararlılıkla ilerliyor. Küresel çimento ihtiyacını analiz ederek yeni pazarlara yatırım yapma, yenilikçilik anlayışı ve sürdürülebilir büyümeye katkı sağlama hedefi, şirketteki bu büyük dönüşümün temelini oluşturuyor. Portekiz'in en eski ve köklü çimento markası CIMPOR’un Portekiz ve Cape Verde operasyonlarının 2019 yılında satın alınması, OYAK Çimento'nun uluslararası arenadaki varlığını daha da genişletme yönündeki önemli adımlarından biriydi. 2024 ise CIMPOR ve OYAK Çimento için Türkiye çimento sektörüne 2,15 milyar USD yatırım yapan küresel çimento devi TCC Group Holdings çatısı altında güçlerini birleştirerek tarihi adım attıkları bir yıl oldu. Bu birleşme sonrasında, dünya çimento sektöründe (Çin hariç) 3. büyük çimento üreticisi konumuna gelen TCC Group altında faaliyet göstermeye başlayan ve küresel pazarlardaki konumunu daha da güçlendiren bir marka haline gelen CIMPOR, Türkiye inşaat ve yapı malzemeleri sektöründe OYAK Çimento markası ile faaliyet gösteriyor. CIMPOR markasıyla dünya arenasında daha da güçlü bir şekilde ilerleyen şirket, bu yeni dönemde büyümeye, gelişmeye, çevreye duyarlılık ve daha yüksek ürün kalitesi prensipleri doğrultusunda sektörde fark yaratmaya devam ediyor.