Oyuncu Kaçan: Kitap Fuarı gelişerek büyümüş

Uluslararası 15. Kocaeli Kitap Fuarı, birçok etkinlik ve söyleşileri ile Kocaeli Kongre Merkezi’nde devam ediyor. Bu kapsamda Oyuncu ve Yönetmen Hasan Kaçan, Selim Sırrı Paşa Salonu’nda katılımcılarla bir araya geldi. Fuara ayrı bir parantez açan Kaçan, “Fuar gelişerek büyümüş. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ni tebrik ediyorum” dedi.

10 Ekim 2025 Cuma 09:43

 OYUNCU KAÇAN’DAN FUARA ÖVGÜ

Uluslararası 15. Kocaeli Kitap Fuarı’nın yıllar içerisinde büyüyerek çok değişmiş gördüğünü belirten Oyuncu Hasan Kaçan, “Fuar gerçekten çok değişmiş ve bambaşka bir hale bürünmüş. İç mimarisi mükemmel olmuş, şahane bir kitap fuarı olmuş. Dolayısıyla sizlerle böylesine güzel bir fuarda birlikte olmaktan büyük mutluluk içerisindeyim. Davet ettiğiniz için çok teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

 

“SANAT AYNI ZAMANDA BİR SEKTÖR”

Ardından “Çizgili Sanat” konulu söyleşisine geçen oyuncu Kaçan, “Sanat aynı zamanda bir sektör. Bir ressam evde oturup bir resim yaptığında ve kimse ile muhatap olmadığında bu onun sanatı olmuş oluyor. Lakin bir senarist, bir sinemacı, bir çizer, bir yazar evinde oturup o yazdıklarını kendi kendilerine paylaşamaz. Paylaşabilmek için set ortamı lazım. O set içerisinde de oyuncu ve kurgu lazım. Bir sürü bileşenden oluşan bir birliktelik gerektiriyor. Bu bir sanat değil, bir sanat sektörü. Bu durum bir sanat emeği olarak değerlendirilmelidir” şeklinde konuştu.

(Erkan ERENLER)

Anahtar Kelimeler
