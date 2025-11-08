Polisan Holding, 2025 yılı üçüncü çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı.

Holding, yılın ilk dokuz ayında 4,66 milyar TL konsolide gelir ve 767 milyon TL FAVÖK elde etti.

Şirket, küresel ve yerel ekonomik olumsuzlukların devam ettiği 3. çeyrekte operasyonel verimliliği ve bilanço disiplinini önceliklendirmeye devam ederken, stratejik öncelik olarak belirlediği yeniden yapılanma adımlarında da önemli ilerlemeler kaydetti. Bu kapsamda; Boya Grubu iştiraklerinin kısmi bölünme sürecinin başlatılması, Polisan Hellas’ta üretimin durdurulması, faaliyet giderlerinin azaltılması ve finansal borçların yapılandırılması bu yılın ilk dokuz ayında öne çıkan başlıklar oldu.

Polisan Holding’in Boya Grubu iştiraklerinin kısmi bölünme yoluyla yeni kurulan Marmara Holding A.Ş.’ye devri işlemi tamamlandı.

Kısmi bölünme süreci kapsamında; 29.08.2025 tarihinde gerçekleştirilen Polisan Holding’in Olağanüstü Genel Kurul toplantısında alınan kararlar çerçevesinde, Marmara Holding A.Ş.'nin kuruluşu 10.09.2025 tarihinde tescil edildi. Polisan Holding A.Ş.’nin Rohm and Haas Kimyasal Ürünler Üretim Dağıtım ve Ticaret A.Ş. ile Polisan Kansai Boya Sanayi ve Ticaret A.Ş.’de sahip olduğu iştirak payları Marmara Holding A.Ş.’ye devredildi. Marmara Holding, 16.09.2025 tarihinden itibaren MARMR koduyla Borsa İstanbul’da işlem görmeye de başladı.

Hellas paylarının devri için görüşmeler devam ederken, operasyonel zararlarının konsolide finansal tablolar üzerindeki etkisini azaltmak adına faaliyetler durduruldu ve faaliyet giderleri en düşük seviyeye indirildi.

Polisan Hellas tarafında ise faaliyet zararlarının konsolide finansal tablolar üzerindeki etkisini azaltmak adına Haziran ayında faaliyetlerin durdurulmasına karar verilmişti. 3. Çeyrekte ise operasyonel maliyetler en düşük seviyeye indirilirken, şirketin finansal borçları gerçekleştirilen sermaye artırımı yoluyla kapatıldı. Hellas paylarının satışı için potansiyel alıcılarla görüşmeler ise devam etmekte.

Polisan Holding CEO’su Cantekin Dinçerler, finansal sonuçlara ilişkin genel değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:

“2025’in üçüncü çeyreğinde küresel ve yerel ekonomik belirsizlikler etkisini sürdürdü. Özellikle Avrupa kimya sanayinde zayıf talep, yüksek enerji maliyetleri ve düşük kapasite kullanımı sektörde rekabet koşullarını zorlaştırırken, Türkiye’de iç talepteki zayıflama ve finansman maliyetlerindeki artış sanayi üretimi üzerinde baskı oluşturmaya devam etti. Kur tarafında görece bir istikrar görülse de, kur-enflasyon makasının daralmış ancak henüz kapanmamış olması, ihracatçı sektörler açısından baskı yaratmayı sürdürüyor. Tüm bu koşullar altında, mali disiplinimizi koruyarak operasyonel verimliliğimizi artırmaya ve stratejik önceliklerimize odaklanmaya devam ettik.”