GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

SARAYOVA SAVAŞ TÜNELİNDEN CANLI YAYIN

Bosna savaşnın kaderini değiştiren tünel evden 31 Aralık 2025 tarihinde Devri alem Tv belgesel yayıncılık ve Gebze gazetesi savaş tünelinden canlı yayın yaparak Saraybosna'da savaş tünelinden tarihe not düşüp zamana noterlik yaptık.

SARAYOVA SAVAŞ TÜNELİNDEN CANLI YAYIN

02 Ocak 2026 Cuma 09:47

 https://www.facebook.com/share/v/1AaxzLfTVP/?mibextid=wwXIfr

  CANLI YAYIN LİNKLERİMİZ






 2003 TARİHİNDE SAVAŞ TÜNELİ  İLE İLGİLİ  YAZDIĞIM YAZI

Bosna’nın başkenti Saraybosna’yı gezmeye ve tanımaya devam ediyoruz. Şimdi Bosna savaşında önemli bir yere sahip İğman dağlarının eteğindeki Tünelin bulunduğu yere gidiyoruz. Tünel, savaş yıllarında saklanmak erzak ve cephane taşımak amacıyla Bosnalı Müslümanlar tarafından açılmış.

1992 yılında Bosna Hersek'te Müslüman Boşnaklar gafil avlanarak ülkenin hemen her yerinde, beklemedikleri bir şekilde, Sırplar tarafından kıskıvrak kuşatıldı. Ve bütün dünyanın gözü önünde pek çok can ve mal kaybına uğradı. Saraybosna'yı çevreleyen Iğman dağlarına yerleşen ve kentin iki giriş çıkışını tutan Sırp orduları bölgede kuş uçurtmuyordu. Şehrin iki yakası arasındaki irtibat kesildi. Boşnaklı Müslümanlar birbirlerine giderken keskin nişancılar tarafından uzaktan vuruldu. Tam 800 şehit verildi. 

Açlık ve ilaç ihtiyacı had safhaya ulaştı. Kahraman bir Müslüman subay buna bir çözüm buldu ve adamlarıyla üstünlük sağladığı İgman dağlarının bir bölgesinden şehirle bağlantıyı sağlayan bir koridor açmaya muvaffak oldu. Daha sonra mühendisler burayı genişleterek bir tünel haline getirdiler. Böylece Şehrin iki bölgesi yer altından bir tünelle birleştirildi ve yardımlar akmaya başladı. 150 kişinin geceli gündüzlü çalışması sonucu açılan bu Tünel Saraybosna içi nefes borusu oldu adeta.
 


Tünelde yazılan bir tarih..
 
Tünelin başladığı ev, bugün küçük bir müzeye dönüştürülmüş. Dış duvarlarının Sırp mermileriyle delik deşik olduğunu görüyoru. Evin bodrum katında savaş günlerinde kullanılan silahlar, elbiseler, bombalar ve diğer araçlar sergileniyor. Yüksekliği 150 cm, genişliği 100 cm olan Bu yer altı geçidinin Uzunluğu ise 800 m. Eşya nakli kolay olsun diye tabana ray döşenmiş. Çökmesin diye, yan taraflar ve tavan kalaslarla desteklenmiş. Her şeyi hayret ve ibretle izliyoruz.
Anlatılanlara göre Tünelden günde ortalama 4000 insan geçiş yapıyordu. Bir gecede ortalama 20 ton malzeme ulaşımı sağlanıyordu. Saraybosna savaş tüneli, şehir halkı için değeri ölçülemez önemli bir rol oynamış.


(Ömer İLGEÇ)
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Bebek Ağız Mendili Nedir? Müslin Ağız Mendili Seçimi, Kullanım Alanları ve Bakım Rehberi Bebek Ağız Mendili Nedir? Müslin Ağız Mendili...
Pendik Veteriner Hizmetleri Pendik Veteriner Hizmetleri
ELVEDA VAKIF MEDENİYETİMİZ SARAYBOSNA ELVEDA VAKIF MEDENİYETİMİZ SARAYBOSNA
TRT BALKAN ZİYARETİ TRT BALKAN ZİYARETİ
BOSNA TÜRK İŞADAMLARI DERNEĞİNİ ZİYARET ETTİK BOSNA TÜRK İŞADAMLARI DERNEĞİNİ ZİYARET ETTİK
Başarı hikâyeleri Büyükşehir’in bu merkezinde yazılıyor; Gonca, 6 ayda 961 hayata dokundu Başarı hikâyeleri Büyükşehir’in bu merkezinde...
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

Bebek Ağız Mendili Nedir? Müslin Ağız Mendili...
Bebek ağız mendili, günlük bakım rutinlerinin en çok kullanılan parçalarından biridir. Özellikle salya...

Haberi Oku