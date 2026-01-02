SARAYOVA SAVAŞ TÜNELİNDEN CANLI YAYIN





Bosna’nın başkenti Saraybosna’yı gezmeye ve tanımaya devam ediyoruz. Şimdi Bosna savaşında önemli bir yere sahip İğman dağlarının eteğindeki Tünelin bulunduğu yere gidiyoruz. Tünel, savaş yıllarında saklanmak erzak ve cephane taşımak amacıyla Bosnalı Müslümanlar tarafından açılmış.





1992 yılında Bosna Hersek'te Müslüman Boşnaklar gafil avlanarak ülkenin hemen her yerinde, beklemedikleri bir şekilde, Sırplar tarafından kıskıvrak kuşatıldı. Ve bütün dünyanın gözü önünde pek çok can ve mal kaybına uğradı. Saraybosna'yı çevreleyen Iğman dağlarına yerleşen ve kentin iki giriş çıkışını tutan Sırp orduları bölgede kuş uçurtmuyordu. Şehrin iki yakası arasındaki irtibat kesildi. Boşnaklı Müslümanlar birbirlerine giderken keskin nişancılar tarafından uzaktan vuruldu. Tam 800 şehit verildi.





Açlık ve ilaç ihtiyacı had safhaya ulaştı. Kahraman bir Müslüman subay buna bir çözüm buldu ve adamlarıyla üstünlük sağladığı İgman dağlarının bir bölgesinden şehirle bağlantıyı sağlayan bir koridor açmaya muvaffak oldu. Daha sonra mühendisler burayı genişleterek bir tünel haline getirdiler. Böylece Şehrin iki bölgesi yer altından bir tünelle birleştirildi ve yardımlar akmaya başladı. 150 kişinin geceli gündüzlü çalışması sonucu açılan bu Tünel Saraybosna içi nefes borusu oldu adeta.









Tünelde yazılan bir tarih..

Tünelin başladığı ev, bugün küçük bir müzeye dönüştürülmüş. Dış duvarlarının Sırp mermileriyle delik deşik olduğunu görüyoru. Evin bodrum katında savaş günlerinde kullanılan silahlar, elbiseler, bombalar ve diğer araçlar sergileniyor. Yüksekliği 150 cm, genişliği 100 cm olan Bu yer altı geçidinin Uzunluğu ise 800 m. Eşya nakli kolay olsun diye tabana ray döşenmiş. Çökmesin diye, yan taraflar ve tavan kalaslarla desteklenmiş. Her şeyi hayret ve ibretle izliyoruz.