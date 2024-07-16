GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

SARAYOVA TRAVNİK YOLU ÜZERLİDE AHMİÇİ KÖYÜNDE SOYKIRIM MÜZESİNDEN CANLI YAYIN

Travnik Yolunda Bosna Hersek'de Sırp ve Hırvat katliamı Ahmiçi Köyü soykırım müzesini ziyaret edip 116 kişinin katledildiği camide belgesel çektim ve cami görevlisi imamla söyleşi yaptım.

SARAYOVA TRAVNİK YOLU ÜZERLİDE AHMİÇİ KÖYÜNDE SOYKIRIM MÜZESİNDEN CANLI YAYIN

30 Aralık 2025 Salı 09:43

https://www.facebook.com/share/v/1DkBuXzCHa/?mibextid=wwXIfr

İlk kez buraya 2003 yılı Temmuz ayında grlip belgesel çekmiştim aradan geçen 22 yıla rağmen acılar halen  taze  halen kanıyor  Müslüman boşnaklara bu vahşet ve katliamları yapanlar köye geri dönmüşler 

Geçmişte küçük bir anıt vardı anıt  şimdi büyütülmüş  Ahmiçi köyü Vakfı kurulmuş. Köyde 500 Boşnak Müslüman aile yaşıyor  ikinci bir cami yapılmış  50 cıvarında kuran kursuna devam eden  Öğrenci var 

Katliam müzesinde belgesel çekerken yaşanan  vahşet ve katliam karşısında insanlığımızdan utandık Avrupa’nın gözü önünde bu vahşet ve katliam yapılmış. Tıpkı bu gün Filistin’de  Gazze’de  katıl ve siyonist  İsrail başbakanı Neten Yahunun yaptığı gibi 
Sözde medeni geçinen dünya utansın  insanlık  ve islam alemi utansın.




   AHMİÇİ SOYKIRIM VE KATLİAMI 

Bosna'daki savaşta, Hırvat askerler 16 Nisan 1993'te sabah ezanında Ahmiçi köyünü basarak 32'si kadın, 11'i çocuk olmak üzere toplam 116 Boşnak sivili katletti. Ahmiçi'de katledilenler arasında daha sonra yanmış bedeni fırından çıkarılan 3 aylık bir bebek de bulunuyordu.

Hollanda'nın Lahey şehrindeki Eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesi (ICTY), Ahmiçi'de yaşananları "insanlığa karşı suç" olarak nitelendirmiş ve dönemin HVO komutan ve askerlerine 6 ila 25 yıl hapis cezaları vermişti.
Ahmiçi köyünde ilk kez 2003 tarihinde belgesel çekimi yapmış o tarihte aşağıdaki  bilgi notunu  paylaşmıştım 




Ahmetli köyünde yaşanan Hırvat vahşeti ile ilgili 2003 Tarihlnde yazdığım yazı 
 
Tarihler Temmuz 2003.  Bir İnsanlık dramının yaşandığı Ahmedköy’deyiz. Ahmedköy Saraybosna-Travnik yolu üzerinde yer alıyor. 1992-95 yıllarının savaşını yaşayan Ahmedköy katliama maruz kalmış. Hırvat köyü bir gece vakti basarak 116 kişiyi katletmiş, köyü yakıp yıkmış.

Ateşe verilen ve kundaklanan cami savaştan sonra yeniden inşa edilmiş. Caminin bahçesinde Ahmedli köyü sakinler ile görüşüyoruz. Yarım yamalak Türkçeleriyle bize  Hırvatların köyde yaptıkları insanlık dışı vahşeti anlatıyorlar.
 cami imamını çivileyerek asmışlar. Ardından köy halkını camiye doldurup camiyi yakmışlar. Hırvat canileri tarafından şehit edilen Ahmetli köyü halkı için yapılan anıtı ziyaret ediyoruz. Müzeyi geziyoruz Tüylerimiz diken diken oluyor. bu nasıl bir vahşet nasıl bir katliam diye düşünüyoruz. ahmiçi şehitleri için Fatiha okuyup Dualarla yolumuza devam ediyoruz.(İKTAV ARAŞTIRMA  MERKEZİ. Devri alem belgesel tv programı ) 




  AHMİÇLİ KATLİAMI İLE İLGİLİ BASINDA  YER ALAN  HABERLER

Ahmiçi Katliamı’nın üzerinden 31 yıl geçti: Köyün imamı yaşananları QHA’ya anlattı
Bosna Hersek Savaşı’nda Hırvat askerler tarafından 16 Nisan 1993’te Ahmiçi Köyü’nde gerçekleştirdiği katliamın üzerinden 31 yıl geçti. Ahmiçi Köyü İmamı Mahir Husic, Kırım Haber Ajansı (QHA) tarafından yayınlanan Muhabbet Sofrası adlı programın sunucusu Muhterem Şahin’e yaşanan soykırım hakkında bilgi verdi.

Oluşturulma Tarihi: 16 Temmuz 2024, Salı 22:01
Güncellenme Tarihi: 16 Temmuz 2024, Salı 22:01

ANADOLU AJSNSI AHMİÇLİ ŞEHİTLERİ ANMA  HABERİ 

Bosna Hersek'in Vitez şehri yakınında bulunan Ahmiçi köyünde, 16 Nisan 1993'te Hırvat Savunma Konseyi (HVO) birliklerince katledilen 9 Boşnak sivil daha toprağa verildi.

Bosna Hersek Kayıp Kişiler Enstitüsünün yakın zamana kadar yönetim kurulu başkanlığı görevini yürüten Amor Masovic, 1998’de yapılan kazı çalışmasında, bu kurbanların da arasında olduğu 40 kişiye ait kemiklerin bulunduğunu ve o anı iyi hatırladığını ifade etti.

Bugün cenaze töreninde iki erkek kardeşini toprağa veren Behara Kermo, kardeşlerinin öldürüldüğünde 14 ve 16 yaşlarında olduklarını, yıllar sonra kardeşlerini bulmuş ve toprağa vermiş olmaktan mutluluk duyduğunu ancak yaşadığı acının anlatılamaz olduğunu belirtti.

Kermo, "Erkek kardeşlerimin yanı sıra annem, babam ve kız kardeşim de öldürüldü ancak onların kemikleri henüz bulunamadı. Ailemden 9’u çocuk toplam 14 kişi öldürüldü." diye konuştu.

“Ahmiçi Katliamı’nın 15 kurbanı ise hala aranıyor”
16 Nisan’da Ahmiçi Katliamı’nın 29. yıl dönümünde konuşan Ahmiçi köyü imamı Mahir Husic, 15 kurbanın cesedinin hala arandığını anlatmıştı.

Nisan başında, Bosna Savaşı’nın 13 kurbanının kimliğinin tespit edildiğini hatırlatan Husic, “Bu kurbanlardan 9’u Ahmiçi Katliamı'nda hayatını kaybedenlerden. 9 kişiden 5’i aynı aileye ait bireyler. Bu kişilerin kimlikleri, DNA analizi ve aile bireylerinin kimliklerini onaylaması ile tespit edildi. Bu kişilerin defin töreni 7 Mayıs’ta düzenlenecek.” ifadesini kullanmıştı.

Kimlikleri tespit edilen kurbanlara ait kemiklerin Mostar’da bulunduğunu belirten Husic, “Öldürülen bu sivillerin Ahmiçi köyünden, yaklaşık 180 kilometre uzaklıktaki Mostar’a kadar götürüldükleri görünüyor. Bu eylemin yaşananların saklanması için yapıldığı aşikar.” diye konuşmuştu.

Ahmiçi Katliamı

Bosna'daki savaşta, Hırvat askerler 16 Nisan 1993'te sabah ezanında Ahmiçi köyünü basarak 32'si kadın, 11'i çocuk 116 Boşnak sivili katletti. Ahmiçi’de katledilenler arasında daha sonra yanmış bedeni fırından çıkarılan 3 aylık bir bebek de bulunuyordu.

Hollanda'nın Lahey şehrindeki Eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesi (ICTY), Ahmiçi'de yaşananları "insanlığa karşı suç" olarak nitelendirmiş ve dönemin HVO komutan ve askerlerine 6 ila 25 yıl hapis cezaları vermişti. ( kaynak https://www.aa.com.tr/tr/dunya/bosna-hersekteki-ahmici-katliaminin-9-kurbani-daha-topraga-verildi/2581762 )


(Ömer İLGEÇ)
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
EVLİYA ÇELEBİ'NİN İZİNDE YUNANİSTAN'DA VAKIFLAR MEDENİYETİ TARİHİ BELGESELLERİ YAYINLANDI EVLİYA ÇELEBİ'NİN İZİNDE YUNANİSTAN'DA VAKIFLAR...
BOSNADA GAZETECİLİK VE BELGESELCİLİK HATIRALARIM VE FATİHİN FERMANI BOSNADA GAZETECİLİK VE BELGESELCİLİK HATIRALARIM...
SARAYBOSNA'NIN KALBİ GAZİ HÜSREV BEY VAKFI KÜLLİYESİNDE ATIYOR SARAYBOSNA'NIN KALBİ GAZİ HÜSREV BEY VAKFI KÜLLİYESİNDE...
TRAVNİK İBRAHİM PAŞA CAMİSİNDE NİKAH MERASİMİNDEN CANLI YAYIN TRAVNİK İBRAHİM PAŞA CAMİSİNDE NİKAH MERASİMİNDEN...
BOSNA'NIN TRAVNİK ŞEHRİNDE ELÇİ İBRAHİM PAŞA VAKFI MEDRESESİ BOSNA'NIN TRAVNİK ŞEHRİNDE ELÇİ İBRAHİM PAŞA...
TRAVNİK YOLUNDAN BELGESEL TADINDA CANLI YAYINLI DEVRİ ALEM TRAVNİK YOLUNDAN BELGESEL TADINDA CANLI YAYINLI DEVRİ...
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

EVLİYA ÇELEBİ'NİN İZİNDE YUNANİSTAN'DA...
2025 YILINA TARİHE NOT DÜŞÜP ZAMANA NOTERLİK YAPACAK VAKIFLAR MEDENİYETİMİZE BELGE OLACAK ÖNEMLİ BELGESELLER...

Haberi Oku