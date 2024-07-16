SARAYOVA TRAVNİK YOLU ÜZERLİDE AHMİÇİ KÖYÜNDE SOYKIRIM MÜZESİNDEN CANLI YAYIN

Travnik Yolunda Bosna Hersek'de Sırp ve Hırvat katliamı Ahmiçi Köyü soykırım müzesini ziyaret edip 116 kişinin katledildiği camide belgesel çektim ve cami görevlisi imamla söyleşi yaptım.





İlk kez buraya 2003 yılı Temmuz ayında grlip belgesel çekmiştim aradan geçen 22 yıla rağmen acılar halen taze halen kanıyor Müslüman boşnaklara bu vahşet ve katliamları yapanlar köye geri dönmüşler





Geçmişte küçük bir anıt vardı anıt şimdi büyütülmüş Ahmiçi köyü Vakfı kurulmuş. Köyde 500 Boşnak Müslüman aile yaşıyor ikinci bir cami yapılmış 50 cıvarında kuran kursuna devam eden Öğrenci var





Katliam müzesinde belgesel çekerken yaşanan vahşet ve katliam karşısında insanlığımızdan utandık Avrupa’nın gözü önünde bu vahşet ve katliam yapılmış. Tıpkı bu gün Filistin’de Gazze’de katıl ve siyonist İsrail başbakanı Neten Yahunun yaptığı gibi







Sözde medeni geçinen dünya utansın insanlık ve islam alemi utansın.









AHMİÇİ SOYKIRIM VE KATLİAMI





Bosna'daki savaşta, Hırvat askerler 16 Nisan 1993'te sabah ezanında Ahmiçi köyünü basarak 32'si kadın, 11'i çocuk olmak üzere toplam 116 Boşnak sivili katletti. Ahmiçi'de katledilenler arasında daha sonra yanmış bedeni fırından çıkarılan 3 aylık bir bebek de bulunuyordu.





Hollanda'nın Lahey şehrindeki Eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesi (ICTY), Ahmiçi'de yaşananları "insanlığa karşı suç" olarak nitelendirmiş ve dönemin HVO komutan ve askerlerine 6 ila 25 yıl hapis cezaları vermişti.

Ahmiçi köyünde ilk kez 2003 tarihinde belgesel çekimi yapmış o tarihte aşağıdaki bilgi notunu paylaşmıştım









Ahmetli köyünde yaşanan Hırvat vahşeti ile ilgili 2003 Tarihlnde yazdığım yazı

Tarihler Temmuz 2003. Bir İnsanlık dramının yaşandığı Ahmedköy’deyiz. Ahmedköy Saraybosna-Travnik yolu üzerinde yer alıyor. 1992-95 yıllarının savaşını yaşayan Ahmedköy katliama maruz kalmış. Hırvat köyü bir gece vakti basarak 116 kişiyi katletmiş, köyü yakıp yıkmış.





Ateşe verilen ve kundaklanan cami savaştan sonra yeniden inşa edilmiş. Caminin bahçesinde Ahmedli köyü sakinler ile görüşüyoruz. Yarım yamalak Türkçeleriyle bize Hırvatların köyde yaptıkları insanlık dışı vahşeti anlatıyorlar.

cami imamını çivileyerek asmışlar. Ardından köy halkını camiye doldurup camiyi yakmışlar. Hırvat canileri tarafından şehit edilen Ahmetli köyü halkı için yapılan anıtı ziyaret ediyoruz. Müzeyi geziyoruz Tüylerimiz diken diken oluyor. bu nasıl bir vahşet nasıl bir katliam diye düşünüyoruz. ahmiçi şehitleri için Fatiha okuyup Dualarla yolumuza devam ediyoruz.(İKTAV ARAŞTIRMA MERKEZİ. Devri alem belgesel tv programı )











AHMİÇLİ KATLİAMI İLE İLGİLİ BASINDA YER ALAN HABERLER





Ahmiçi Katliamı’nın üzerinden 31 yıl geçti: Köyün imamı yaşananları QHA’ya anlattı

Bosna Hersek Savaşı’nda Hırvat askerler tarafından 16 Nisan 1993’te Ahmiçi Köyü’nde gerçekleştirdiği katliamın üzerinden 31 yıl geçti. Ahmiçi Köyü İmamı Mahir Husic, Kırım Haber Ajansı (QHA) tarafından yayınlanan Muhabbet Sofrası adlı programın sunucusu Muhterem Şahin’e yaşanan soykırım hakkında bilgi verdi.





ANADOLU AJSNSI AHMİÇLİ ŞEHİTLERİ ANMA HABERİ





Bosna Hersek'in Vitez şehri yakınında bulunan Ahmiçi köyünde, 16 Nisan 1993'te Hırvat Savunma Konseyi (HVO) birliklerince katledilen 9 Boşnak sivil daha toprağa verildi.





Bosna Hersek Kayıp Kişiler Enstitüsünün yakın zamana kadar yönetim kurulu başkanlığı görevini yürüten Amor Masovic, 1998’de yapılan kazı çalışmasında, bu kurbanların da arasında olduğu 40 kişiye ait kemiklerin bulunduğunu ve o anı iyi hatırladığını ifade etti.





Bugün cenaze töreninde iki erkek kardeşini toprağa veren Behara Kermo, kardeşlerinin öldürüldüğünde 14 ve 16 yaşlarında olduklarını, yıllar sonra kardeşlerini bulmuş ve toprağa vermiş olmaktan mutluluk duyduğunu ancak yaşadığı acının anlatılamaz olduğunu belirtti.





Kermo, "Erkek kardeşlerimin yanı sıra annem, babam ve kız kardeşim de öldürüldü ancak onların kemikleri henüz bulunamadı. Ailemden 9’u çocuk toplam 14 kişi öldürüldü." diye konuştu.





“Ahmiçi Katliamı’nın 15 kurbanı ise hala aranıyor”

16 Nisan’da Ahmiçi Katliamı’nın 29. yıl dönümünde konuşan Ahmiçi köyü imamı Mahir Husic, 15 kurbanın cesedinin hala arandığını anlatmıştı.





Nisan başında, Bosna Savaşı’nın 13 kurbanının kimliğinin tespit edildiğini hatırlatan Husic, “Bu kurbanlardan 9’u Ahmiçi Katliamı'nda hayatını kaybedenlerden. 9 kişiden 5’i aynı aileye ait bireyler. Bu kişilerin kimlikleri, DNA analizi ve aile bireylerinin kimliklerini onaylaması ile tespit edildi. Bu kişilerin defin töreni 7 Mayıs’ta düzenlenecek.” ifadesini kullanmıştı.





Kimlikleri tespit edilen kurbanlara ait kemiklerin Mostar’da bulunduğunu belirten Husic, “Öldürülen bu sivillerin Ahmiçi köyünden, yaklaşık 180 kilometre uzaklıktaki Mostar’a kadar götürüldükleri görünüyor. Bu eylemin yaşananların saklanması için yapıldığı aşikar.” diye konuşmuştu.





Ahmiçi Katliamı





Bosna'daki savaşta, Hırvat askerler 16 Nisan 1993'te sabah ezanında Ahmiçi köyünü basarak 32'si kadın, 11'i çocuk 116 Boşnak sivili katletti. Ahmiçi’de katledilenler arasında daha sonra yanmış bedeni fırından çıkarılan 3 aylık bir bebek de bulunuyordu.



