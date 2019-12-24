SARIKAMIŞ HAREKATINDAN HARŞİT ZAFERİNE SİBİRYA ESARET YILLARI

Kafkas Cephesi Sarıkamış harekatının yıl dönümün de tüm şehit ve gazilerimizi rahmetle anıyor tüm şehitlerimiz ve geçmişlerimizin ruhu İçin siz değerli arkadaşlarımı cuma gecesi İhlas ve Fatiha okumaya davet ediyorum El Fatiha.





Kafkas Cephesi Beyaz Savaş Belgeseli





Birinci dünya harbi Kafkas Cephesi Sarıkamış harekatı 22 Aralık 1914 de başladı ve 5 Ocak 1915 de sona erdi 15 günde 90 bi Mehmetçik donarak şehit oldu binlerce Mehmetçik Rusya’nın Sibirya Esir kamplarına götürüldü

Kafkas cephesinin 100. yılı anısına geçtiğimiz yıllarda büyük mücadele ederek TRT ye konsept ve belgesel proğram danışmanlığı yaparak çekilmesine öncülük ettiğim 6 bölümlük Kafkas Cephesi beyaz savaş belgeseli









Sarıkamış dan Sibirya ya Esaret Kamplarına giden dedelerimiz Sarıkamış dan Sibirya ya Esaret Kamplarına giden dedelerimiz





Tarihin canlı şahidi birçok yaşlı insanımız ebediyete intikal etmeye, hakka yürümeye devam ediyor. Onlardan biriside Birinci Cihan Harbi Kafkas Cephesi Sarıkamış ve Kop Dağı Savunması’na katılan ve Ruslara esir düşerek Sibirya’da 12 seneye yakın esir kalan annemin babası, dedem Şerefoğlu Mustafa Şagar ile ilgili ihlas haber ajansına verdiği çok önemli bilgiler. Ulusal basında geniş yer almıştı





Geçtiğimiz yıl ebediyete intikal eden anamdan tarihe ışık tutan bilgiler aldım, belgesel çektim. Keşke tarihe canlı şahitlik yapan birçok insanımızla, yaşlı çınarlarımızla söyleşiler yapılıp anlattıkları kayıt altına alınsaydı. Onlara önem vermedik. Birinci kuşak gaziler vefat etti. İkinci kuşakta gidiyor. Tarihe ışık tutan yaşlı insanlarımızın kıymetini bilelim. Onlarla belgesel çekelim, kitaplar, romanlar yazalım.

Annemden dinlediklerim beni Sibirya’ya ilgi duymama vesile oldu Sibirya ile ilgili bir çok belgesel çektim Esir kamplarını araştırdım o belgesellerimizden sadece bir kaçı





Sibirya da şehit mezarları

Sibirya nın Başkenti

Sarıkamış den Sibirya ya Esaret Yılları





SARIKAMIŞ HAREKATINDAN HARŞİT SAVUNMASI ZAFERİNE ÇEKTİĞİMİZ BELGESELLER









Sarıkamış dan. Sibirya. Esir. Kamplarına Toplu Şehitliklerde. Fatiha okuyup devri alem belgesel programı çektik





22. Aralık 1914 de başlayıp 5 ocak 1915 yılında sona eren 15 günde 90 bin şehide mezar olan sarıkamış dan Rusya'nın Sibirya bölgesine esir götürülen Mehmetçikleri toplu şehitliklerini. İKTAV Belgesel. Yayıncılık olarak araştırıp devri alem belgesel tv programı çekerek ulusal ve bölgesel tv kanallarına kültür hizmeti olarak yayınlanmak üzere dağıtıyoruz

Sarıkamış. Harekatından. Sibirya. Esir. Kamplarına toplu şehitliklerle ilgili araştırma yazısı









Sarıkamış Harekatı’ndan Harşit Savunması’na, Kafkas Cephesi şehitlerimizi rahmet ve şükranla anıyoruz

90 bin Mehmetçiğin şehit olduğu Sarıkamış Harekatı’nda, Giresun Gümüşhane Harşit Savunması’nda, Birinci Cihan Harbi Kafkas Cephesi’nde yüz binlerce asker ve sivil şehit verdik. Yüzbinlerce insan göçmen oldu, tüm şehitlerimizi rahmetle anarken http://www.devrialem.tv olarak Kafkas Cephesi ile ilgili hazırladığımız belgeseli sizlerle paylaşıyoruz.





Kafkas Cephesi İle İlgili Araştırma Yapıp Belgesel Çekiyoruz





Kafkas Cephesi’nin önemli dönüm noktası olan 22 Aralık 1914’te başlayıp 5 Ocak 1915’te sona eren Sarıkamış Harekatı’nın bozgunla sonuçlanması üzerine, Erzurum işgal edilmiş, Bayburt Kop Dağı’nda Ruslar 6 ay durdurulmuş, Kop Dağı Savunması Mareşal Fevzi Çakmak’ın ifadesi ile ikinci Pilevne Destanı olarak zaferler tarihimize geçmiş.





Kafkas Cephesi’nin son savunma hattı Harşit Savunması





Kop Dağı’nın mağlubiyetle sonuçlanması üzerine, Ruslar bir taraftan Bayburt diğer taraftan Trabzon’u işgal ederek Giresun ve Gümüşhane’ye doğru saldırıya geçer ve 16 ay Harşit Nehri Vadisi’nde durdurularak ‘’Bir Çanakkale bir Harşit geçilmedi’’ sözü zaferler tarihimize altın harflerle geçer.





Kafkas Cephesi Beyaz Savaş Belgeseli





TRT’de yayınlanan danışmanlığını yaptığım 6 bölümlük Kafkas Cephesi Beyaz savaş belgeselimizi sizlerle paylaşıyoruz.









TGRT DE TİREBOLU HARŞİT VADİSİ TARİHİ BELGESELİMİZ YAYINLANIYOR









İlim kültür tarih araştırmaları merkezi www.iktav.com vakfı kültür hizmeti olarak dünyanın bir çok ülkesinde çektiğimiz devri alem belgesel Tv programımız Her gün bir çok tv kanalında yayınlanmaya devam ediyor

An itibari ile 14 Aralık 2025 bu gün 2018 tarihinde GİRESUN TİREBOLU'DA ÇEKTİĞİMİZ ÇEPNİ TÜRKLERİ VE HARŞİT VADİSİ TARİHİ belgeselimiz yayınlanıyor









