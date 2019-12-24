GENEL:
SARIKAMIŞ HAREKATINDAN HARŞİT ZAFERİNE SİBİRYA ESARET YILLARI

Sarıkamış'da 90.000 Sibirya esir kamplarında binlerce şehit bizden Fatiha bekliyor.

SARIKAMIŞ HAREKATINDAN HARŞİT ZAFERİNE SİBİRYA ESARET YILLARI

23 Aralık 2025 Salı 09:39

 Kafkas Cephesi Sarıkamış harekatının yıl dönümün de tüm şehit ve gazilerimizi rahmetle anıyor tüm şehitlerimiz ve geçmişlerimizin ruhu İçin siz değerli arkadaşlarımı  cuma gecesi İhlas ve Fatiha okumaya davet ediyorum El Fatiha.

   Kafkas Cephesi Beyaz Savaş Belgeseli 

Birinci dünya harbi Kafkas  Cephesi  Sarıkamış harekatı 22 Aralık 1914 de başladı ve 5 Ocak 1915 de sona erdi 15 günde 90 bi Mehmetçik donarak şehit oldu  binlerce Mehmetçik Rusya’nın Sibirya Esir kamplarına götürüldü 
Kafkas cephesinin 100. yılı anısına geçtiğimiz yıllarda büyük mücadele ederek TRT ye konsept ve  belgesel proğram danışmanlığı yaparak  çekilmesine öncülük ettiğim  6 bölümlük Kafkas Cephesi beyaz savaş  belgeseli 



   Sarıkamış dan Sibirya ya  Esaret Kamplarına  giden dedelerimiz 

Tarihin canlı şahidi birçok yaşlı insanımız ebediyete intikal etmeye, hakka yürümeye devam ediyor. Onlardan biriside Birinci Cihan Harbi Kafkas Cephesi Sarıkamış ve Kop Dağı Savunması'na katılan ve Ruslara esir düşerek Sibirya'da 12 seneye yakın esir kalan annemin babası, dedem Şerefoğlu Mustafa Şagar ile ilgili ihlas haber ajansına verdiği çok önemli bilgiler. Ulusal basında geniş yer almıştı 

Geçtiğimiz yıl  ebediyete intikal eden anamdan tarihe ışık tutan bilgiler aldım, belgesel çektim. Keşke tarihe canlı şahitlik yapan birçok insanımızla, yaşlı çınarlarımızla söyleşiler yapılıp anlattıkları kayıt altına alınsaydı. Onlara önem vermedik. Birinci kuşak gaziler vefat etti. İkinci kuşakta gidiyor. Tarihe ışık tutan yaşlı insanlarımızın kıymetini bilelim. Onlarla belgesel çekelim, kitaplar, romanlar yazalım.
Annemden dinlediklerim beni Sibirya'ya ilgi duymama vesile oldu Sibirya ile ilgili bir çok belgesel çektim  Esir kamplarını araştırdım  o belgesellerimizden sadece bir kaçı 

  Sibirya da şehit mezarları 
https://m.youtube.com/watch?v=n-DQzEXfIso

   Sibirya nın Başkenti 
Sarıkamış  den Sibirya ya  Esaret Yılları  

Tarihin canlı şahidi birçok yaşlı insanımız ebediyete intikal etmeye, hakka yürümeye devam ediyor. Onlardan biriside Birinci Cihan Harbi Kafkas Cephesi Sarıkamış ve Kop Dağı Savunması’na katılan ve Ruslara esir düşerek Sibirya’da 12 seneye yakın esir kalan annemin babası, dedem Şerefoğlu Mustafa Şagar ile ilgili ihlas haber ajansına verdiği çok önemli bilgiler. Ulusal basında geniş yer almıştı 

Geçtiğimiz yıl  ebediyete intikal eden anamdan tarihe ışık tutan bilgiler aldım, belgesel çektim. Keşke tarihe canlı şahitlik yapan birçok insanımızla, yaşlı çınarlarımızla söyleşiler yapılıp anlattıkları kayıt altına alınsaydı. Onlara önem vermedik. Birinci kuşak gaziler vefat etti. İkinci kuşakta gidiyor. Tarihe ışık tutan yaşlı insanlarımızın kıymetini bilelim. Onlarla belgesel çekelim, kitaplar, romanlar yazalım.
Annemden dinlediklerim beni Sibirya’ya ilgi duymama vesile oldu Sibirya ile ilgili bir çok belgesel çektim  Esir kamplarını araştırdım  o belgesellerimizden sadece bir kaçı 

  Sibirya da şehit mezarları 

   Sibirya nın Başkenti 
  Makalenin tam metni 


SARIKAMIŞ  HAREKATINDAN  HARŞİT  SAVUNMASI  ZAFERİNE  ÇEKTİĞİMİZ  BELGESELLER


Sarıkamış  dan. Sibirya.  Esir. Kamplarına   Toplu Şehitliklerde.  Fatiha  okuyup  devri alem belgesel  programı çektik

22. Aralık 1914 de başlayıp 5 ocak 1915 yılında sona eren 15 günde 90 bin şehide mezar olan sarıkamış dan  Rusya'nın Sibirya bölgesine esir götürülen Mehmetçikleri toplu şehitliklerini. İKTAV Belgesel. Yayıncılık  olarak  araştırıp devri alem belgesel tv programı çekerek  ulusal ve bölgesel tv kanallarına kültür hizmeti olarak yayınlanmak üzere dağıtıyoruz 
Belgeselin ve araştırma yazımızın lingini sizlerle paylaşıyoruz

Sarıkamış. Harekatından.  Sibirya. Esir. Kamplarına  toplu şehitliklerle ilgili araştırma yazısı 



Sarıkamış Harekatı’ndan Harşit Savunması’na, Kafkas Cephesi şehitlerimizi rahmet ve şükranla anıyoruz
24 Aralık 2019 tarihinde  yazdığım makale 


90 bin Mehmetçiğin şehit olduğu Sarıkamış Harekatı’nda, Giresun Gümüşhane Harşit Savunması’nda, Birinci Cihan Harbi Kafkas Cephesi’nde yüz binlerce asker ve sivil şehit verdik. Yüzbinlerce insan göçmen oldu, tüm şehitlerimizi rahmetle anarken http://www.devrialem.tv olarak Kafkas Cephesi ile ilgili hazırladığımız belgeseli sizlerle paylaşıyoruz.

 
Kafkas Cephesi İle İlgili Araştırma Yapıp Belgesel Çekiyoruz

Kafkas Cephesi’nin önemli dönüm noktası olan 22 Aralık 1914’te başlayıp 5 Ocak 1915’te sona eren Sarıkamış Harekatı’nın bozgunla sonuçlanması üzerine, Erzurum işgal edilmiş, Bayburt Kop Dağı’nda Ruslar 6 ay durdurulmuş, Kop Dağı Savunması Mareşal Fevzi Çakmak’ın ifadesi ile ikinci Pilevne Destanı olarak zaferler tarihimize geçmiş.

Kafkas Cephesi’nin son savunma hattı Harşit Savunması

Kop Dağı’nın mağlubiyetle sonuçlanması üzerine, Ruslar bir taraftan Bayburt diğer taraftan Trabzon’u işgal ederek Giresun ve Gümüşhane’ye doğru saldırıya geçer ve 16 ay Harşit Nehri Vadisi’nde durdurularak ‘’Bir Çanakkale bir Harşit geçilmedi’’ sözü zaferler tarihimize altın harflerle geçer.

Kafkas Cephesi Beyaz Savaş Belgeseli

TRT’de yayınlanan danışmanlığını yaptığım 6 bölümlük Kafkas Cephesi Beyaz savaş belgeselimizi sizlerle paylaşıyoruz.


TGRT DE TİREBOLU HARŞİT VADİSİ TARİHİ BELGESELİMİZ YAYINLANIYOR 


İlim kültür tarih araştırmaları merkezi www.iktav.com vakfı kültür hizmeti olarak dünyanın bir çok ülkesinde çektiğimiz  devri alem belgesel Tv programımız Her gün bir çok  tv kanalında yayınlanmaya devam ediyor 
An itibari ile 14 Aralık 2025 bu gün 2018 tarihinde GİRESUN TİREBOLU'DA ÇEKTİĞİMİZ ÇEPNİ TÜRKLERİ VE HARŞİT VADİSİ TARİHİ  belgeselimiz yayınlanıyor


    DEVRİ ALEM BELGESEL PROGRAMIMIZ TGRT BELGESEL TV DE 13 YILDIR YAYINLANIYOR 

13 yıldır Her gün TGRT belgesel tv de sabah 07 öğleyin 12 ve gece 03 de yayınlanan devri alem belgeselin programlarımızı internetten izleyebilir kitaplarımızı www.ismailkahraman.net den indirip okuyabilir görüş öneri ve yorumlarınızı bizlerle  paylaşabilirsiniz

  DEVRİ ALEM BELGESEL TV PROGRAMLARIMIZ


İKTAV BELGESEL YAYINCILIK BELGESELLERİMİZ


  KİTAP YURDU DEVRİ ALEM YAYINLARI

