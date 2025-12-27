Saygınlar Kulübü üyeleri pazı ve karalahana hasadına katıldı; Saygınlar Kulübü’nün ‘tarım’ keyfi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin 65 yaş üstü bireyler için hizmete sunduğu Saygınlar Kulübü’nde etkinlikler hız kesmiyor. Saygınlar Kulübü üyeleri bu kez İzmit Bayraktar Köyü’nde pazı ve karalahana hasadına katıldı. Katılımcılar, kışlık sebze üretimi hakkında bilgi alırken, üretim sürecini de yerinde deneyimleme fırsatı buldu.

ÜRETİM SÜRECİNİ YERİNDE GÖRDÜLER

Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’na bağlı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Saygınlar Kulübü, Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğü iş birliğiyle tarımsal üretimi ve aktif yaşlanmayı bir araya getiren anlamlı bir etkinlik gerçekleştirdi. Etkinlik kapsamında Saygınlar Kulübü üyeleri, Büyükşehir’in “Modern Sera Yapımını Destekleme Projesi’nden” yararlanan ve Bayraktar Köyü’nde üretim yapan çiftçi Bora Sağdıç’a ait seralarda pazı ve karalahana hasadına katıldı. Katılımcılar, kışlık sebze üretimi hakkında bilgi alırken, üretim sürecini de yerinde deneyimleme fırsatı buldu.

ÜRETİME KATILIM, HAYATA BAĞLANTI

Gerçekleştirilen hasat etkinliğiyle hem tarımsal üretimin sürdürülebilirliğine dikkat çekildi hem de emekli vatandaşların sosyal hayata aktif katılımı desteklendi. Katma değeri yüksek ürünlerin yetiştirilmesini teşvik eden tarımsal desteklerin sahadaki karşılığı, Saygınlar Kulübü üyelerinin katılımıyla somut bir deneyime dönüştü.

SAYGINLAR KULÜBÜ İLE AKTİF YAŞAM

65 yaş üstü bireyleri etkinlikler, seminerler ve atölyeler aracılığıyla bilgilendiren, öğreten ve sosyal yaşamın içinde tutan Saygınlar Kulübü, vatandaşın toplumsal yaşamla bağlarını güçlendirmeyi, aktif ve üretken bir yaşam sürmelerini desteklemeyi hedefliyor. Kulüp bünyesinde yer alan “Yeşil Severler Topluluğu” ile doğa yürüyüşleri, tarımsal faaliyetler ve hasat etkinlikleri düzenlenerek üyelerin hem sosyal katılımı artırılıyor hem de doğayla olan bağları güçlendiriliyor.

ÖĞRETİCİ BİR ETKİNLİK OLDU

Pazı ve karalahana hasadıyla tamamlanan etkinlik, Saygınlar Kulübü üyeleri için hem öğretici hem de keyifli bir deneyim sunarken, üretimin ve sosyal katılımın önemini bir kez daha ortaya koydu. Etkinlik, çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi.





(Erkan ERENLER)