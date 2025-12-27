GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Saygınlar Kulübü üyeleri pazı ve karalahana hasadına katıldı; Saygınlar Kulübü’nün ‘tarım’ keyfi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin 65 yaş üstü bireyler için hizmete sunduğu Saygınlar Kulübü’nde etkinlikler hız kesmiyor. Saygınlar Kulübü üyeleri bu kez İzmit Bayraktar Köyü’nde pazı ve karalahana hasadına katıldı. Katılımcılar, kışlık sebze üretimi hakkında bilgi alırken, üretim sürecini de yerinde deneyimleme fırsatı buldu.

Saygınlar Kulübü üyeleri pazı ve karalahana hasadına katıldı; Saygınlar Kulübü'nün ‘tarım' keyfi

27 Aralık 2025 Cumartesi 09:33

 ÜRETİM SÜRECİNİ YERİNDE GÖRDÜLER

Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’na bağlı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Saygınlar Kulübü, Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğü iş birliğiyle tarımsal üretimi ve aktif yaşlanmayı bir araya getiren anlamlı bir etkinlik gerçekleştirdi. Etkinlik kapsamında Saygınlar Kulübü üyeleri, Büyükşehir’in “Modern Sera Yapımını Destekleme Projesi’nden” yararlanan ve Bayraktar Köyü’nde üretim yapan çiftçi Bora Sağdıç’a ait seralarda pazı ve karalahana hasadına katıldı. Katılımcılar, kışlık sebze üretimi hakkında bilgi alırken, üretim sürecini de yerinde deneyimleme fırsatı buldu.

 

ÜRETİME KATILIM, HAYATA BAĞLANTI

Gerçekleştirilen hasat etkinliğiyle hem tarımsal üretimin sürdürülebilirliğine dikkat çekildi hem de emekli vatandaşların sosyal hayata aktif katılımı desteklendi. Katma değeri yüksek ürünlerin yetiştirilmesini teşvik eden tarımsal desteklerin sahadaki karşılığı, Saygınlar Kulübü üyelerinin katılımıyla somut bir deneyime dönüştü.

 

SAYGINLAR KULÜBÜ İLE AKTİF YAŞAM

65 yaş üstü bireyleri etkinlikler, seminerler ve atölyeler aracılığıyla bilgilendiren, öğreten ve sosyal yaşamın içinde tutan Saygınlar Kulübü, vatandaşın toplumsal yaşamla bağlarını güçlendirmeyi, aktif ve üretken bir yaşam sürmelerini desteklemeyi hedefliyor. Kulüp bünyesinde yer alan “Yeşil Severler Topluluğu” ile doğa yürüyüşleri, tarımsal faaliyetler ve hasat etkinlikleri düzenlenerek üyelerin hem sosyal katılımı artırılıyor hem de doğayla olan bağları güçlendiriliyor.

 

ÖĞRETİCİ BİR ETKİNLİK OLDU

Pazı ve karalahana hasadıyla tamamlanan etkinlik, Saygınlar Kulübü üyeleri için hem öğretici hem de keyifli bir deneyim sunarken, üretimin ve sosyal katılımın önemini bir kez daha ortaya koydu. Etkinlik, çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi.


(Erkan ERENLER)

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
YEDEP 2026 proje teklif çağrısı yayımlandı YEDEP 2026 proje teklif çağrısı yayımlandı
Kocaeli heyeti, İstanbul’da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştü; Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Kocaeli zirvesi Kocaeli heyeti, İstanbul’da Cumhurbaşkanı Erdoğan...
Büyükşehir kışa hazır Başkan Büyükakın: Sahadaki varlığımızı güçlendiriyoruz Büyükşehir kışa hazır Başkan Büyükakın:...
Büyükşehir’den Asri Mezarlığa titiz dokunuş Büyükşehir’den Asri Mezarlığa titiz dokunuş
BOSNA SAVAŞI ŞEHİTLERİ MÜZESİ VE ALİYA İZZETBEGOVİÇ'İN ANIT MEZARINDAN CANLI YAYIN BOSNA SAVAŞI ŞEHİTLERİ MÜZESİ VE ALİYA İZZETBEGOVİÇ'İN...
Kandıra Erikli Beyceğiz’e 3 kilometrelik yol Kandıra Erikli Beyceğiz’e 3 kilometrelik yol
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

YEDEP 2026 proje teklif çağrısı yayımlandı
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile Kocaeli Kent Konseyi iş birliğinde yürütülen Yerel Destek Programı...

Haberi Oku