Saygınlar Kulübü’ne Büyükakın sürprizi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin İzmit Saat Kulesi’nin yanında, manzarası ve seyir zevkiyle şehrin en gözde bölgesinde açtığı Saygınlar Kulübü’ne Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi, buradaki fasıl dinletisine katıldı.

20 Ekim 2025 Pazartesi 11:01

 KISA SÜREDE BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin, 65 yaş üstü vatandaşların yaşam kalitesini yükseltmek amacıyla açtığı Saygınlar Kulübü, büyük ilgi görmeye devam ediyor. Kısa sürede 1.500 üyeye ulaşan Saygınlar Kulübü, Kocaeli’nin değerlerini kentin en değerli mekânında misafir ederek onların sosyal yaşamını canlandırıyor. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ve Genel Sekreter Hayri Baraçlı, kentin çınarları ile sohbet etmek amacıyla Saygınlar Kulübü’nü ziyaret etti.

 

BAŞKAN DA TÜRKÜLERE EŞLİK ETTİ

Samimi ve renkli görüntülere sahne olan ziyarette, Saygınlar Kulübü bünyesindeki Müzik Topluluğu, Başkan Büyükakın’ı sürpriz bir konserle karşıladı. Topluluk üyeleri, Türk Halk Müziği’nin seçkin eserlerini Başkan Büyükakın ve beraberindekiler için seslendirdi. Zaman zaman parçalara eşlik eden Başkan Büyükakın, bu güzel karşılamadan dolayı topluluk üyelerine teşekkürlerini sundu. Saygınlar Kulübü’nü her ziyaretinden büyük bir keyif aldığını vurgulayan Başkan Büyükakın, “Keyif aldığınızı gördükçe gerçekten çok mutlu oluyorum. Yüzünüzün güldüğünü görmek bizi de keyiflendiriyor. Demek ki çok hayırlı bir iş yapmışız. Saygınlar Kulübü’nün sayısını hızla artıracağız” dedi. Kulüp üyeleri, kendileri için bu güzel ortamı sağlayan Başkan Büyükakın’a teşekkür etti.

(Erkan ERENLER)

