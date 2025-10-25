banner1195
GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Seferberlik tatbikatına Büyükşehir desteği

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Deniz Hava Komutanlığı tarafından icra edilen “YILDIRIM-2025 Seferberlik Tatbikatına”, Afet İşleri Dairesi Başkanlığı koordinesinde önemli lojistik katkı sundu.

Seferberlik tatbikatına Büyükşehir desteği

25 Ekim 2025 Cumartesi 09:35

 ETKİN BİR İŞ BİRLİĞİ ÖRNEĞİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Milli Savunma Bakanlığı koordinasyonunda Deniz Hava Komutanlığı tarafından 14-25 Ekim tarihleri arasında icra edilen “YILDIRIM-2025 Seferberlik Tatbikatına”, Afet İşleri Dairesi Başkanlığı koordinesinde önemli lojistik katkı sundu. Bu bağlamda Büyükşehir, tatbikat süresince danışma, personel ikmal ve ulaşım desteği sağlayarak yerel düzeyde etkin bir iş birliği örneği sergiledi.

 

PERSONEL SEVKİ, BİLGİLENDİRME VE İKMAL İŞLEMLERİ
Tatbikatın icrası kapsamında Kocaeli Şehirlerarası Otobüs Terminali içerisinde geçici bir “Danışma ve Personel İkmal Bürosu” kuruldu. Afet İşleri Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda kurulan büro, tatbikata katılan askeri ve sivil personelin kayıt, yönlendirme, ulaşım ve temel lojistik ihtiyaçlarının karşılanmasında görev aldı. Büroda görevli belediye personeli, tatbikat boyunca personel sevki, bilgilendirme ve ikmal işlemlerinin kesintisiz yürütülmesini sağladı.

 

ULAŞIMPARK’TAN ARAÇ VE SÜRÜCÜ DESTEĞİ

Ulaşım Dairesi Başkanlığı ve UlaşımPark A.Ş., Afet İşleri Dairesi ile koordineli biçimde tatbikata ulaşım desteği sağladı. Tatbikat süresince otobüs tahsisi gerçekleştirilerek, görevli personelin toplanma ve görev alanlarına ulaşımları güvenli şekilde sağlandı. Ulaşım Dairesi ekipleri; araç işletmesi, şoför görevlendirmesi ve yakıt temini süreçlerinde aktif rol aldı.

 

“KURUMLAR ARASI UYUM VE HAZIRLIK GÜÇLENDİ”
Afet İşleri Dairesi Başkanı Şemsettin Yıldırım, tatbikatın ardından yaptığı açıklamada, “Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak, afet ve seferberlik durumlarında kurumlarımızla tam koordinasyon içinde hareket ediyoruz. Yıldırım-2025 Seferberlik Tatbikatı, sivil kurumlarla askeri unsurlar arasındaki iş birliği kapasitesini ölçmek açısından önemli bir deneyim oldu. Belediyemiz, ulaşım, danışma ve ikmal alanlarında üzerine düşen görevi başarıyla yerine getirdi” dedi.

 

SİVİL-ASKER İŞ BİRLİĞİNDE ÖRNEK UYGULAMA

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, tatbikata verdiği destekle sivil kurumların ulusal savunma ve seferberlik süreçlerindeki rolüne örnek teşkil etti. Tatbikat süresince elde edilen tecrübelerin, olası afet ve kriz durumlarında kurumlar arası koordinasyonun daha da güçlendirilmesine katkı sağlayacağı belirtildi.

(Emre KAHRAMAN)

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Gebze ulaşımında konfor artıyor Gebze ulaşımında konfor artıyor
Kocaeli’de sahil temizliği Mavi Takım’dan sorulur Kocaeli’de sahil temizliği Mavi Takım’dan sorulur
Büyükşehir’den üretime değer, geleceğe umut Büyükşehir’den üretime değer, geleceğe umut
Başkan Büyükakın'dan sağanak yağış altında denetim Başkan Büyükakın'dan sağanak yağış altında...
Şoför, rahatsızlanan yolcu için güzergah değiştirdi Şoför, rahatsızlanan yolcu için güzergah değiştirdi
Kartepe Kent Meydanı Camii’nde sona gelindi Kartepe Kent Meydanı Camii’nde sona gelindi
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

Gebze ulaşımında konfor artıyor
Gebze’de kesintisiz, güvenli ve konforlu ulaşım için hayata geçirilen GTÜ Kavşağı ve Eskihisar Köprülü...

Haberi Oku