Şehir kameraları son 1 yılda 13 milyon kez izlendi; Kocaeli hasreti kameralarla gideriliyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin vatandaşlara sunduğu kocaeliyiseyret.com üzerinden kentin dört bir yanı anlık olarak izlenebiliyor. 2022 yılında 2,2 milyon olan şehir kameraları toplam izleme sayısı, 2025 yılında 13 milyona ulaştı.

Şehir kameraları son 1 yılda 13 milyon kez izlendi; Kocaeli hasreti kameralarla gideriliyor

01 Ocak 2026 Perşembe 09:44

 KOCAELİ’Yİ 7/24 DÜNYAYA AÇIYOR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen şehir kameraları, kentin dört bir yanından anlık görüntülerle Kocaeli’yi hem vatandaşlara hem de dünyanın dört bir yanındaki izleyicilere ulaştırıyor. Kent meydanları, turizm alanları ve doğal güzelliklerden yapılan canlı yayınlar, kışın kar yağışını, yazın denizin dalgasını ekranlara taşıyor.

 

2025 YILINDA 13 MİLYON İZLENDİ 

Kartepe Kuzuyayla’da beyaza bürünen manzara, sahillerde gün batımı ve meydanlardaki şehir hareketliliği; kocaeliyiseyret.com üzerinden halka açık olarak izlenebiliyor. Kent meydanları, şehrin turizm noktalarına kurulan şehir kameraları sayısı 2025 yılında 32’ye ulaştı. Halka açık bir şekilde kocaeliyiseyret.com sayfasından yayın yapan şehir kameraları izleme verileri, kullanımda yüksek bir artış olduğunu gösterdi. 2022 yılında 2,2 milyon olan şehir kameraları toplam izleme sayısı, 2025 yılında 12 milyon 579 bin 913’e ulaştı. 

 

GURBETÇİLER HASRET GİDERİYOR

2025 yılı verilerine göre yurt dışından yapılan izleme sayısı 196.966 olarak kayıtlara geçti. Yapılan yatırımlarla birlikte Kocaeli’de güvenlik ve şehir izleme altyapısının güçlendirilmesine yönelik çalışmaların önümüzdeki yıl da sürdürülmesi planlanıyor.


(Erkan ERENLER)

