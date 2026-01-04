Şehit Ergün Köncü Caddesi’nde yoğun imalat

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İzmit Yahya Kaptan Mahallesi’nin en işlek güzergâhlarından biri olan Şehit Ergün Köncü Caddesi’nde hummalı bir çalışma yürütüyor. Ekipler, prestij cadde çalışmaları kapsamında yaya kaldırım baskı beton imalatlarına yoğunlaştı.

AYDINLATMA VE ELEKTRİK HATLARI YENİLENDİ

Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli’nin ulaşımını daha konforlu, güvenli ve kesintisiz hale getirmek için çalışmalarını yoğun bir tempoda sürdürüyor. Büyükşehir ekipleri, prestij cadde çalışmaları kapsamında İzmit Yahya Kaptan Mahallesi’nin en işlek güzergâhlarından biri olan Şehit Ergün Köncü Caddesi’ni yeniliyor. Çalışmalar kapsamında cadde üzerindeki beton aydınlatma direkleri kaldırılarak elektrik hatları yer altına alındı. Yaklaşık 850 metre uzunluğundaki caddede 37 adet dekoratif aydınlatma direği monte edilerek, estetik ve güvenli bir aydınlatma sağlandı.

ASFALT VE BASKI BETON ÇALIŞMALARI

Cadde genelinde binder asfalt serimi tamamlandı. Çalışmalar doğrultusunda toplam 5 bin ton asfalt serimi ve 4 bin metrekare baskı beton imalatı yapılacak. İlerleyen süreçte yolun sürüş konforunu ve trafik güvenliğini artıracak son kat aşınma asfaltı da serilecek.

ALTYAPIDAN ÜSTYAPIYA KAPSAMLI YENİLEME

Büyükşehir Belediyesi Yol ve Bakım Dairesi Başkanlığı ekipleri, İSU Genel Müdürlüğü’nün altyapı çalışmalarının ardından bölgede kapsamlı bir üstyapı düzenlemesi gerçekleştirdi. Enerji verimliliğini artırmak amacıyla modüler hücreli transformatör binası inşa edilirken, kullanım ömrünü tamamlayan trafo ve orta gerilim hücreleri 1600 kVA kapasiteli yeni trafo binası ile yenilendi.

BİNLERCE METRE YENİ HAT DÖŞENDİ

Altyapı çalışmaları kapsamında caddeye 1.925 metre içme suyu, 500 metre atık su ve 860 metre yağmur suyu hattı olmak üzere toplam 3 bin 285 metre yeni altyapı hattı kazandırıldı.

YAYA GÜVENLİĞİ VE İLETİŞİM ALTYAPISI GÜÇLENDİRİLDİ

Çalışmalar çerçevesinde 40 metreküp betonarme duvar örülerek yaya kaldırımları genişletildi ve yaya güvenliği artırıldı. Ayrıca 2 bin metre fiber optik altyapı döşenerek iletişim altyapısı güçlendirildi. Elektrik hatlarının yer altına alınmasıyla birlikte dekoratif aydınlatma direkleri, caddeye modern ve prestijli bir görünüm kazandıracak.





(Erkan ERENLER)