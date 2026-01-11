SEKA Kâğıt Müzesi, 2025’te 185 bin ziyaretçi ağırladı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan ve Türkiye’nin en büyük endüstriyel dönüşüm projelerinden biri olarak hayata geçirilen SEKA Kâğıt Müzesi, 2025 yılı boyunca artan ziyaretçi sayısı ve nitelikli etkinlikleriyle dikkat çekti. Müze, 2025 yılında 185 bin 137 ziyaretçiyi ağırlayarak kentin kültür, sanat ve eğitimin buluşma noktası olmayı sürdürdü.

YIL BOYU YOĞUN ZİYARETÇİ İLGİSİ

Kâğıt üretiminin tarihsel yolculuğunu ziyaretçilerine deneyimleme imkânı sunan SEKA Kâğıt Müzesi, 2025 yılında hem Kocaelililerden hem de şehir dışından gelen misafirlerden yoğun ilgi gördü. Müzenin kültür, sanat ve eğitimin kesişim noktası olmayı sürdürdüğü 2025 yılı verilerine göre, ziyaretler ve etkinlik katılımlarıyla birlikte toplam 185 bin 137 kişi SEKA Kâğıt Müzesi’nden faydalandı. Müzede yıl içerisinde düzenlenen ve vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği etkinliklerden biri de “Müzeler Haftası” kapsamında düzenlenen özel söyleşi oldu. Prof. Dr. Sadettin Ökten’in konuk edildiği söyleşide medeniyet anlayışı, kültürel mirasın korunması ve müzeciliğin toplumsal bellekteki yeri ele alındı.

ÇOCUK VE YETİŞKİNLER İÇİN NİTELİKLİ ATÖLYELER

SEKA Kâğıt Müzesi, yıl boyunca düzenlediği eğitim ve sanat programlarıyla her yaştan ziyaretçiyi bir araya getirdi. 2025 yılı boyunca çocuk atölyelerine 4 bin 625 kişi, yetişkin etkinlik ve atölyelerine 13 bin 505 kişi katılım sağladı. Bu rakamlar, müzenin yalnızca bir sergi alanı değil; aynı zamanda aktif bir öğrenme, üretim ve paylaşım merkezi olduğunu ortaya koydu. Ayrıca SEKA Kâğıt Müzesi bünyesinde yer alan Geçici Sergi Salonu, 2025 yılı boyunca düzenlenen sergilerle bin 900 sanatseveri ağırladı. Resim, fotoğraf ve farklı disiplinlerden eserlerin yer aldığı sergiler, sanatçılar için önemli bir paylaşım alanı oluşturdu.

2025 YILINDA ÖNE ÇIKAN ETKİNLİKLER

SEKA Kâğıt Müzesi, 2025 yılı boyunca farklı yaş gruplarına hitap eden nitelikli ve özgün etkinliklere ev sahipliği yaptı. 7 Aralık Dünya Sivil Havacılık Günü kapsamında düzenlenen 3. SEKA Kâğıt Uçak Yarışması, katılımcıların kendi tasarladıkları kâğıt uçaklarla yarıştığı ilgi çekici bir organizasyon olarak gerçekleştirildi. Türkiye’de bu temada ilk olma özelliği taşıyan “Palimpsest: Kâğıt Enstalasyonu” sergisi, kâğıdın mekânsal ve kavramsal yönlerini sanatseverlerle buluşturdu. Doç. Dr. Yusuf Parlak’ın hazırladığı “Kâğıtta Açan Çiçekler” sergisi ise kâğıdın sanatsal ifade gücünü farklı disiplinler üzerinden ele aldı. Ayrıca Müzeler Haftası kapsamında düzenlenen söyleşi, atölye ve sinema etkinlikleri, müzenin kültürel etkileşim alanı olma niteliğini güçlendirdi.



ULUSLARARASI ZİYARETÇİLER AĞIRLANDI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki diğer kültür ve tarih mekânları da 2025 yılında ziyaretçilerin uğrak noktası oldu. Mevlevi Evi yıl boyunca bin 465 ziyaretçi ağırladı. Ayrıca burada Mevlâna Haftası kapsamında düzenlenen Şeb-i Arûs programları ve tasavvuf musikisi dinletileri ilgiyle takip edildi. Yıl boyunca gerçekleştirilen workshop ve atölyelerle birlikte Selim Sırrı Paşa Konağı 20 bin 706 ziyaretçi tarafından ziyaret edildi. Özellikle Macaristan’dan gelen ziyaretçilerin ilgisiyle kültürlerarası etkileşime katkı sunan Tökeli İmre Anı Evi (Macar Evi) 451 ziyaretçiyle yılı kapadı.





(Erkan ERNELER)