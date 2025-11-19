Sultanorhan Anaokulu’nda Kaba İnşaat Tamamlandı Yeni Eğitim Yuvası İçin Geri Sayım Başladı

Gebze Millet Bahçesi’nin komşu parselinde inşa edilen 8 derslikli Sultanorhan Anaokulu’nda kaba inşaat süreci tamamlandı. Eğitime erişimi artırmayı ve okul öncesi eğitimde modern, nitelikli bir ortam sunmayı hedefleyen proje, tefrişat ve ince işçilik çalışmalarının ardından öğrencilerin hizmetine sunulacak.

Toplam 9.170 metrekarelik parsel alanı üzerinde yükselen anaokulu, 1.255 metrekare kapalı inşaat alanı ile bölgenin ihtiyaçlarına uygun şekilde planlandı. Projede ayrıca 1.915 metrekarelik peyzaj alanı yer alıyor. Oyun alanları, yeşil dokusu ve çocukların gelişimine katkı sağlayacak sosyal donatılarıyla yeni eğitim yuvası, güvenli ve çağdaş bir atmosfer oluşturmayı amaçlıyor.

Gebze’nin hızla artan nüfusuna paralel olarak okul öncesi eğitim kapasitesini güçlendirmeyi hedefleyen anaokulu, modern mimarisi ve donanımıyla dikkat çekiyor. İlçedeki eğitim yatırımları arasında önemli bir yere sahip olan proje; sınıf içi donatılardan dış mekân düzenlemelerine kadar her ayrıntının özenle planlandığı, çocuk merkezli bir yaklaşımla hayata geçiriliyor.





(Erkan ERENLER)