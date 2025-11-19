Gebze’nin hızla artan nüfusuna paralel olarak okul öncesi eğitim kapasitesini güçlendirmeyi hedefleyen anaokulu, modern mimarisi ve donanımıyla dikkat çekiyor. İlçedeki eğitim yatırımları arasında önemli bir yere sahip olan proje; sınıf içi donatılardan dış mekân düzenlemelerine kadar her ayrıntının özenle planlandığı, çocuk merkezli bir yaklaşımla hayata geçiriliyor.
(Erkan ERENLER)
Sultanorhan Anaokulu’nda Kaba İnşaat Tamamlandı Yeni Eğitim Yuvası İçin Geri Sayım Başladı
Gebze Millet Bahçesi’nin komşu parselinde inşa edilen 8 derslikli Sultanorhan Anaokulu’nda kaba inşaat süreci tamamlandı. Eğitime erişimi artırmayı ve okul öncesi eğitimde modern, nitelikli bir ortam sunmayı hedefleyen proje, tefrişat ve ince işçilik çalışmalarının ardından öğrencilerin hizmetine sunulacak.
