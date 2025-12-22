Taha Kılınç Gebze’de Okurlarıyla Buluştu

Söyleşide Taha Kılınç, uzun yıllara dayanan araştırmaları ve saha gözlemleri ışığında Doğu Türkistan başta olmak üzere İslam coğrafyasında yaşanan gelişmeleri ele aldı. Bölgenin tarihi, kültürel yapısı ve günümüzde karşı karşıya kaldığı insani sorunlara dikkat çeken Kılınç, katılımcılara önemli bilgiler aktardı. Program boyunca salonu dolduran katılımcılar, anlatılanları ilgiyle takip etti.
Program Kitap İmza Etkinliğiyle Sona Erdi
Söyleşi sonunda Taha Kılınç, okurları için kitabını imzaladı. İmza etkinliği sırasında vatandaşlarla sohbet eden Kılınç, Gebze’de bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Program, hatıra fotoğraflarının çekilmesiyle sona erdi.
(Erkan ERENLER)