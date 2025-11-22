Tarihi mirasa Büyükşehir dokunuşu; Saat Kulesi’nde dur durak yok

TARİHİ MİRASA ÖZGÜN BAKIM

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kentin tarihinde önemli yeri bulunan ve bakıma ihtiyaç duyan eserleri birer birer yeniliyor. 125 yıllık geçmişiyle İzmitlilerin önemli durağı olan Saat Kulesi’nde restorasyon çalışmalarını sürdüren Büyükşehir, yıl sonuna kadar bu çalışmaları tamamlamayı planlıyor. Kentin tarihi mirasını aslına uygun şekilde restore eden Büyükşehir Belediyesi, Saat Kulesi’nin saat mekanizmasını da onararak işler hale getirecek.

ÇATISI KURŞUNLA KAPLANDI, İÇ KISIM BOYANDI

Saat Kulesi’nde şu an dış cephe temizliği devam ediyor. Ahşap doğrama imalatının devam ettiği çalışmalarda kulenin iç kısmının enjeksiyon işlemleri yerine getiren ekipler, sıva ve boya işlemlerini de tamamladı. Öte yandan çatı alanının kurşun kaplama imalatı aslına uygun olarak yapılırken, diğer imalatlar da planlı bir şekilde gerçekleşiyor.





(Erkan ERENLER)