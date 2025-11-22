banner1212
GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Tarihi mirasa Büyükşehir dokunuşu; Saat Kulesi’nde dur durak yok

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kentin 125 yıllık sembol yapısı olan Saat Kulesi’nin restorasyon çalışmalarında iç cephe kısmını bitirdi. Yıl sonunda tamamlanacak olan çalışmalar titizlikle yürütülüyor. 

Tarihi mirasa Büyükşehir dokunuşu; Saat Kulesi'nde dur durak yok

22 Kasım 2025 Cumartesi 09:28

 TARİHİ MİRASA ÖZGÜN BAKIM

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kentin tarihinde önemli yeri bulunan ve bakıma ihtiyaç duyan eserleri birer birer yeniliyor. 125 yıllık geçmişiyle İzmitlilerin önemli durağı olan Saat Kulesi’nde restorasyon çalışmalarını sürdüren Büyükşehir, yıl sonuna kadar bu çalışmaları tamamlamayı planlıyor. Kentin tarihi mirasını aslına uygun şekilde restore eden Büyükşehir Belediyesi, Saat Kulesi’nin saat mekanizmasını da onararak işler hale getirecek.

 

ÇATISI KURŞUNLA KAPLANDI, İÇ KISIM BOYANDI

Saat Kulesi’nde şu an dış cephe temizliği devam ediyor. Ahşap doğrama imalatının devam ettiği çalışmalarda kulenin iç kısmının enjeksiyon işlemleri yerine getiren ekipler, sıva ve boya işlemlerini de tamamladı. Öte yandan çatı alanının kurşun kaplama imalatı aslına uygun olarak yapılırken, diğer imalatlar da planlı bir şekilde gerçekleşiyor.


(Erkan ERENLER)

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Ev hanımlığından usta öğreticiye uzanan başarı hikâyesi; KO-MEK’le yeni bir mesleğe ‘merhaba’ dediler Ev hanımlığından usta öğreticiye uzanan başarı...
Kocaeli Bilişim Fuarı’nın renkleri üst geçitlerde Kocaeli Bilişim Fuarı’nın renkleri üst geçitlerde
Büyükşehir, 5 katlı yapıda tüm imalatları tamamladı; Zeynel Abidin Cemevi’nde son rötuşlar Büyükşehir, 5 katlı yapıda tüm imalatları tamamladı;...
Kocaeli’de doğanın şifası Ormanya’da; Bu merkez yaban hayvanlarına umut oluyor Kocaeli’de doğanın şifası Ormanya’da; Bu merkez...
Büyükşehir, “Çocuk dostu şehir” vizyonunu güçlendiriyor; Yeni Lokomotif Çocuk Köyleri yolda Büyükşehir, “Çocuk dostu şehir” vizyonunu...
Cumhuriyet Parkı otobüs durağının yeri değiştirildi Cumhuriyet Parkı otobüs durağının yeri değiştirildi
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

Ev hanımlığından usta öğreticiye uzanan...
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin KO-MEK çatısı altında sunduğu mesleki eğitimler, kadınların istihdama...

Haberi Oku