GENEL:
TATARİSTAN KAZANNDA GAZETECİLİK VE BELGESELCİLİK HATIRALARIM

Tataristan Kazan İdil Volga Nehri boyları ve tarihi Bolgar şehri Çuvaşistan ve Mari Özerk Cumhuriyetler de gazetecilik ve belgeselcilik yaparak tarihe not düşüp zamana noterlik yaptım.

TATARİSTAN KAZANNDA GAZETECİLİK VE BELGESELCİLİK HATIRALARIM

14 Ocak 2026 Çarşamba 11:00

 https://www.facebook.com/share/v/17nsYnw4BU/?mibextid=wwXIfr

Gezip gördüğümüz yerlerde  devri alem  belgesel  programı çekip gazetecilik yaptık  Bu bölgelere ilk kez 2010 yılında gittim 2015 yılında Tataristan kazanın Türk dünyası kültür başkenti olmasını  resmi törenle takip ettim  
Türk dünyası gazeteciler federasyonu olarak Tataristan  kazanda  Türk dünyası  gazeteciler  şurasının toplanması  heyetinde aktif görev aldım.  Yarım asırlık gazetecilik ve belgeselcilik hayatımda Tataristan Kazanın çok ayrı yeri ve önemi var şimdi bu hatıraları  paylaşma zamanı 

TGRT DE  ESKİŞEHİRDEN SONRA  TÜRK DÜNYASI KÜLTÜR BAŞKENTİ OLAN  TATARİSTAN  KAZAN TARİHİ    BELGESELİMİZ  YAYINLANIYOR 


İlim kültür tarih araştırmaları merkezi www.iktav.com vakfı kültür hizmeti olarak dünyanın bir çok ülkesinde çektiğimiz  devri alem belgesel Tv programımız Her gün bir çok  tv kanalında yayınlanmaya devam ediyor 
An itibari ile   13 OCAK 2026 bu gün  2014 tarihinde  çektiğimiz. ESKİŞEHİRDEN SONRA  TÜRK DÜNYASI KÜLTÜR BAŞKENTİ OLAN  TATARİSTAN  KAZAN TARİHİ BELGESELİMİZ  YAYINLANIYOR 



  DEVRİ ALEM  BELGESEL PROGRAMIMIZ TGRT BELGESEL TV DE 13 YILDIR  YAYINLANIYOR 

13 yıldır Her gün TGRT belgesel  tv de  sabah  08 öğleyin 13. ve gece 03 de yayınlanan  devri alem  belgeselin programlarımızı  internet den izleyebilir  kitaplarımızı www.ismailkahraman.net den indirip  okuyabilir görüş öneri ve yorumlarınızı bizlerle  paylaşabilirsiniz

  DEVRİ ALEM BELGESEL TV PROGRAMLARIMIZ


İKTAV BELGESEL YAYINCILIK BELGESELLERİMİZ


  KİTAP YURDU DEVRİ ALEM YAYINLARI

