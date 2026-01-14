TATARİSTAN KAZANNDA GAZETECİLİK VE BELGESELCİLİK HATIRALARIM

Tataristan Kazan İdil Volga Nehri boyları ve tarihi Bolgar şehri Çuvaşistan ve Mari Özerk Cumhuriyetler de gazetecilik ve belgeselcilik yaparak tarihe not düşüp zamana noterlik yaptım.





Gezip gördüğümüz yerlerde devri alem belgesel programı çekip gazetecilik yaptık Bu bölgelere ilk kez 2010 yılında gittim 2015 yılında Tataristan kazanın Türk dünyası kültür başkenti olmasını resmi törenle takip ettim

Türk dünyası gazeteciler federasyonu olarak Tataristan kazanda Türk dünyası gazeteciler şurasının toplanması heyetinde aktif görev aldım. Yarım asırlık gazetecilik ve belgeselcilik hayatımda Tataristan Kazanın çok ayrı yeri ve önemi var şimdi bu hatıraları paylaşma zamanı





TGRT DE ESKİŞEHİRDEN SONRA TÜRK DÜNYASI KÜLTÜR BAŞKENTİ OLAN TATARİSTAN KAZAN TARİHİ BELGESELİMİZ YAYINLANIYOR









İlim kültür tarih araştırmaları merkezi www.iktav.com vakfı kültür hizmeti olarak dünyanın bir çok ülkesinde çektiğimiz devri alem belgesel Tv programımız Her gün bir çok tv kanalında yayınlanmaya devam ediyor

An itibari ile 13 OCAK 2026 bu gün 2014 tarihinde çektiğimiz. ESKİŞEHİRDEN SONRA TÜRK DÜNYASI KÜLTÜR BAŞKENTİ OLAN TATARİSTAN KAZAN TARİHİ BELGESELİMİZ YAYINLANIYOR













DEVRİ ALEM BELGESEL PROGRAMIMIZ TGRT BELGESEL TV DE 13 YILDIR YAYINLANIYOR





13 yıldır Her gün TGRT belgesel tv de sabah 08 öğleyin 13. ve gece 03 de yayınlanan devri alem belgeselin programlarımızı internet den izleyebilir kitaplarımızı www.ismailkahraman.net den indirip okuyabilir görüş öneri ve yorumlarınızı bizlerle paylaşabilirsiniz





DEVRİ ALEM BELGESEL TV PROGRAMLARIMIZ









İKTAV BELGESEL YAYINCILIK BELGESELLERİMİZ









KİTAP YURDU DEVRİ ALEM YAYINLARI