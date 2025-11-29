GENEL:
Taziye ekipleri kapı kapı geziyor; Kocaeli Büyükşehir acıları hafifletiyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların en zor anlarında yanlarında olmak amacıyla yürüttüğü taziye hizmetini kent genelinde sürdürüyor. Mezarlıklar Şube Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan taziye ekipleri, yakınlarını kaybeden aileleri evlerinde ziyaret ederek hem manevi destek sağlıyor hem de şehrin dayanışma kültürünü güçlendiriyor

29 Kasım 2025 Cumartesi 09:18

 ACILI AİLELER YALNIZ BIRAKILMIYOR

Taziye ekipleri, vefatların ardından ailelerle iletişime geçerek evleri ziyaret ediyor. Ziyarette merhum veya merhume için Kur’an-ı Kerim okunuyor, dualar ediliyor ve ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın adına hazırlanan taziye paketi teslim ediliyor. Acılı ailelerin kapısına çalınan bu sessiz destek, vatandaşlar tarafından büyük memnuniyetle karşılanıyor. Birçok aile, zor günlerinde yalnız olmadıklarını hissettiren bu ziyaretlerin kendileri için büyük moral kaynağı olduğunu ifade ediyor.

 

SOSYAL BELEDİYECİLİĞİN ÖRNEK UYGULAMASI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kentte güçlü bir dayanışma ağı oluşturmayı hedefleyen bu uygulamayı daha geniş kesimlere ulaştırmak için çalışmalarını sürdürüyor. Hizmetin kapsama alanı genişletilirken, taziye ekiplerinin sayısı da artırılıyor.

 

KENTE YAYILAN SESSİZ BİR DAYANIŞMA

Vatandaşların kapısını bir dua ile çalan, bir paket değil bir “yanındayız” mesajı bırakan taziye ekipleri, Kocaeli’nin sosyal dokusunu güçlendiren önemli bir rol üstleniyor. Bu hizmet, bir kentin yalnızca altyapısıyla değil, merhameti ve dayanışmasıyla da güçlü olabileceğini gösteriyor.

 

AMAÇ, ACILARI PAYLAŞMAK VE YANLARINDA OLMAK

Mezarlıklar Şube Müdürlüğü yetkilileri, taziye ekiplerinin görev amacını şu sözlerle özetledi; “Bu ekiplerimiz sadece bir hizmet sunmuyor. Vatandaşlarımızın acılarını paylaşmak, onlara manevi destek olmak ve Büyükşehir Belediyesi’nin her koşulda yanlarında olduğunu hissettirmek için çalışıyor.”


