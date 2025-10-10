“Teknoloji değil, hayal büyütür”

KÜÇÜK OKURLAR, ÖNEMLİ KONULAR

Minik okurların dünyasını renkler ve kelimelerle şekillendiren çocuk kitabı yazarları Selim Sırrı Paşa Salonu’nda söyleşiler gerçekleştirdi. Çocuk edebiyatının önemli kalemleri Melih Tuğtağ ve Salih Zengin, Uluslararası 15. Kocaeli Kitap Fuarı’nda küçük okurları ve ebeveynleri ile bir araya geldiği söyleşilerinde kitaplar, yapay zeka ve dijital dünya hakkında konuşarak gelen soruları yanıtladı.

“KENDİM EĞLENMEDİĞİM KİTABI YAZMAM”

Çocuk kitabı yazarı Mehil Tuğtağ, kitap fuarı kapsamında gerçekleşen söyleşide yazarlık serüvenine ve son kitabına dair samimi açıklamalarda bulundu. Kendisinin eğlenmediği hiçbir kitabı yazmadığını ve zaman zaman yazdıklarını yarıda bıraktığını belirten Tuğtağ, her kitabında yetişkinler için de küçük bir bölüm ayırdığını söyledi. İlk yazma denemelerinde başarısız olduğunu ancak bu denemelerin bugünkü eserlerine zemin hazırladığını vurgulayan yazar, ‘yapay zekâ’ konulu son kitabından da bahsetti. Bu kapsamda Tuğtağ, “Dünyayı üşengeç insanlar değiştirmiştir” diyerek insan zekâsının yaratıcılığına dikkat çekti.

ANNE VE BABALARIN DİJİTAL ENDİŞESİ

“Çocuk ve kipat” isimli söyleşi ile ebeveynler ile bir araya gelen Salih Zengin, teknoloji ile birlikte insanlığın kitaptan ve okumaktan uzaklaşma endişenin ortaya çıktığını söyledi. Zengin, “Hayat okyanusta biz yüzme biçimiyse, çocuklar bizden daha iyi kulaç atıyor. Biz yetişkinler ise kendi yaşadıklarımızı referans alarak onların boğulacağını düşünüyoruz” dedi. Zengin, çocukların günde 7 saat dijital ekran karşısında vakit geçirdiğini belirterek, anne ve babaların bu konuda asıl sorumlu olduğunu ve dijital dünyanın çocukları farklı evreye taşıdığını vurguladı.

“ÇOCUĞU FARKLI BİR DÜNYAYA TESLİM ETMEK”

Yazar Zengin, yemek yemeyen, uyumayan ve sıkılan bir çocuğun önüne video açmanın, gelişimine katkı sağlamadığını belirtti. “Çocuğu dijital dadıya teslim etmek, onu farklı bir dünyaya hediye etmektir” diyen Zengin, çocukların 3 yaşına kadar yüz ifadelerini incelediğini ve duyguların bebeğe geçtiğini vurguladı. Telefondan yansıyan ışığın duyguları perdelediğini söyleyen Zengin, çocukların 3 yaşına kadar dijital ekrandan uzak tutulması gerektiğini ifade etti.

“ÇOCUKLARI PRİZDEN ÇEKMELİYİZ”

Zengin, teknoloji kullanımı arttıkça çocukların çok az kelime ile konuşan insanlara dönüşeceğini söyledi. Gerçekleştirilen bir araştırmada teknoloji ile arası iyi olan çocukların yüzde 71’inin konuşma zorluğu yaşadığını ifade eden Zengin, “Bizim ise çocukların kitaplar ile bağ kurması konusunda üzerimize düşen bir sorumluluk var. Çocukları prizden çekmemiz lazım. Bu o kadar kolay değil çünkü her işte teknolojiye ihtiyaç duyuyoruz” dedi.

“ÇOCUKLARI BÜYÜTEN HAYALLERDİR”

Çocukların yetişkinleri adımını takip ettiğini söyleyen Zengin, “Anne ve baba kendi dünyasında ise ve çocukları odasına yönlendiriyorsa çocukları zorlamanın anlamı yoktur. Çocuklar teknolojiden uzak kalamaz ama önemli olan içinde ne kadar kalması gerektiğidir. Çocuk teknolojiden ne kadar uzak kalırsa o kadar başarılı olur. Çünkü çocukları büyüten hayallerdir. Çocuklar hayal ile büyür. Biri hayal etmeseydi suyun bir ambalaj ile önümüze gelmesi mümkün olmazdı” şeklinde konuştu.



(Erkan ERENLER)