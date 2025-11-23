GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Temizlenen İzmit Körfezi’nde artık yunuslar dans ediyor Başkan Büyükakın: “Yıllardır verdiğimiz emeğin karşılığını alıyoruz”

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin Dip Çamuru Temizliği Projesi ile adeta yeniden canlanan İzmit Körfezi, yunus balıklarının şölenine sahne oldu. Başkan Büyükakın o görüntüleri, "Yıllardır verilen emeğimiz karşılık buldu" sözleri ile paylaştı.

Temizlenen İzmit Körfezi'nde artık yunuslar dans ediyor Başkan Büyükakın: 'Yıllardır verdiğimiz emeğin karşılığını alıyoruz”

23 Kasım 2025 Pazar 10:01

 KÖRFEZ YENİDEN NEFES ALDI

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'ın vizyon projelerinden biri olan Dip Çamuru Temizliği tüm hızıyla devam ediyor. 2. etabı yürütülen proje kapsamında bugüne kadar 1.6 milyon metreküpten fazla çamur denizden arındırılırken, İzmit Körfezi de uzun yıllar sonra yeniden nefes almaya başladı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin dip çamuru temizliğinin yanı sıra hayata geçirdiği diğer projelerle de İzmit Körfezi hiç olmadığı kadar canlıya ev sahipliği yapıyor. Körfez tutkunlarının çektiği görüntüler, denizdeki temizliği net bir şekilde gösteriyor.

 

BÜYÜKAKIN: ÇABALAR SONUCUNU VERİYOR

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'ın paylaştığı, amatör bir balıkçının kamerasına yansıyan görüntülerde çok sayıda yunus, İzmit Körfezi'nde görsel bir şölen sunuyor. Başkan Büyükakın o anları, "Temizlenen, tazelenen ve yeniden hayat bulan İzmit Körfezi’nden muhteşem görüntüler. Takipçimizin kamerasına yansıyan bu görüntüler, yıllardır emek verdiğimiz çalışmaların nasıl karşılık bulduğunu bir kez daha gösteriyor" notu ile paylaştı.


(Erkan ERENLER)

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Büyükşehir’den kuşaklar arası buluşma Büyükşehir’den kuşaklar arası buluşma
BAŞKAN BÜYÜKGÖZ ÖĞRETMENLERLE BİR ARAYA GELDİ BAŞKAN BÜYÜKGÖZ ÖĞRETMENLERLE BİR ARAYA GELDİ
Ev hanımlığından usta öğreticiye uzanan başarı hikâyesi; KO-MEK’le yeni bir mesleğe ‘merhaba’ dediler Ev hanımlığından usta öğreticiye uzanan başarı...
Kocaeli Bilişim Fuarı’nın renkleri üst geçitlerde Kocaeli Bilişim Fuarı’nın renkleri üst geçitlerde
Büyükşehir, 5 katlı yapıda tüm imalatları tamamladı; Zeynel Abidin Cemevi’nde son rötuşlar Büyükşehir, 5 katlı yapıda tüm imalatları tamamladı;...
Kocaeli’de doğanın şifası Ormanya’da; Bu merkez yaban hayvanlarına umut oluyor Kocaeli’de doğanın şifası Ormanya’da; Bu merkez...
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

Büyükşehir’den kuşaklar arası buluşma
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü’nde kuşaklar arası anlamlı bir...

Haberi Oku