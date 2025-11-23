Temizlenen İzmit Körfezi’nde artık yunuslar dans ediyor Başkan Büyükakın: “Yıllardır verdiğimiz emeğin karşılığını alıyoruz”

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin Dip Çamuru Temizliği Projesi ile adeta yeniden canlanan İzmit Körfezi, yunus balıklarının şölenine sahne oldu. Başkan Büyükakın o görüntüleri, "Yıllardır verilen emeğimiz karşılık buldu" sözleri ile paylaştı.

KÖRFEZ YENİDEN NEFES ALDI

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'ın vizyon projelerinden biri olan Dip Çamuru Temizliği tüm hızıyla devam ediyor. 2. etabı yürütülen proje kapsamında bugüne kadar 1.6 milyon metreküpten fazla çamur denizden arındırılırken, İzmit Körfezi de uzun yıllar sonra yeniden nefes almaya başladı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin dip çamuru temizliğinin yanı sıra hayata geçirdiği diğer projelerle de İzmit Körfezi hiç olmadığı kadar canlıya ev sahipliği yapıyor. Körfez tutkunlarının çektiği görüntüler, denizdeki temizliği net bir şekilde gösteriyor.

BÜYÜKAKIN: ÇABALAR SONUCUNU VERİYOR

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'ın paylaştığı, amatör bir balıkçının kamerasına yansıyan görüntülerde çok sayıda yunus, İzmit Körfezi'nde görsel bir şölen sunuyor. Başkan Büyükakın o anları, "Temizlenen, tazelenen ve yeniden hayat bulan İzmit Körfezi’nden muhteşem görüntüler. Takipçimizin kamerasına yansıyan bu görüntüler, yıllardır emek verdiğimiz çalışmaların nasıl karşılık bulduğunu bir kez daha gösteriyor" notu ile paylaştı.





(Erkan ERENLER)