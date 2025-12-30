TRAVNİK İBRAHİM PAŞA CAMİSİNDE NİKAH MERASİMİNDEN CANLI YAYIN

Bosna Travnikte yaşayan boşnak müslümanlar düğün nikah sünnet cenaze mevlüt okuma ve hafızlık icazet merasimini bu camide yapıyor bizim belgesel çektiğimiz 28 Aralık 2025 tarihinde nikah merasimi yapılıyordu.

Gazeteci ve belgeselci olarak nikah merasimine canlı şahitlik yapıp belgesel tadında canlı yayın yaptık





2003 tarihinde buraya ilk kez gelmiştik. Daha sonra bir kaç kez daha geldikÇok sayıda insanın toplandığını görünce meraklanıyoruz. İçeri girince anlıyoruz ki burada bir hatim merasimi var. Bosna-Hersek bölgesindeki Kuran kurslarından mezun olan hafız kız ve erkek öğrenciler için hatim merasimi yapılıyor. Bölge baş müftüsünün katıldığı ve çok sayıda hafızın icazet alacağı törenleri görüntülüyoruz.

Hafızlık ve İcazet törenlerinin yapıldığı caminin adı Süleymaniye. 1560 yıllarında mimar İbrahim Paşa tarafından yapılmış.

Caminin girişini 20 metre yüksekliğe sahip saat kulesi süslüyor. Süleyman Paşa camisindeki hafızlık ve icazet merasimini takip eden çok sayıda boşnakla sohbet ediyoruz









Evliya çelebinin de 400 yıl önce yazdığı Bosna sudan ibaret. Bosna tam anlamı ile su vakıfları medeniyeti ile ihya edilmiş. TRAVNİK kalesinin eteğindeki vadiden çağlayarak akan Suyun kaynağına gidiyoruz. Buraya mavi su diyorlar. Kalenin yaslandığı Yüksek dağların eteğinden kaynayarak coşku ile akan Mavi su nehrinin kaynağı muhteşem 2003 yılında temmuz ayında yazın geldiğimiz suyun kaynağına bu kez 28 Aralık 2025 tarihinde bir kez daha geldik



