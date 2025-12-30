GENEL:
TRAVNİK İBRAHİM PAŞA CAMİSİNDE NİKAH MERASİMİNDEN CANLI YAYIN

Bosna Travnikte yaşayan boşnak müslümanlar düğün nikah sünnet cenaze mevlüt okuma ve hafızlık icazet merasimini bu camide yapıyor bizim belgesel çektiğimiz 28 Aralık 2025 tarihinde nikah merasimi yapılıyordu.

30 Aralık 2025 Salı 10:32

 Gazeteci ve belgeselci olarak  nikah merasimine  canlı şahitlik yapıp  belgesel tadında canlı yayın yaptık 

TRAVNİK  İBRAHİM PAŞA CAMİSİNDEN  NİKAH MERASİMİNDEN CANLI YAYIN LİNKLERİ 





     İBRAHİM PAŞA SÜLEYMANİYE CAMİSİNDE HAFIZLIK MERASİMİ 

2003 tarihinde buraya ilk kez gelmiştik.  Daha sonra bir kaç kez daha geldikÇok sayıda insanın toplandığını görünce meraklanıyoruz. İçeri girince anlıyoruz ki burada bir hatim merasimi var. Bosna-Hersek  bölgesindeki Kuran kurslarından mezun olan hafız kız ve erkek öğrenciler için hatim merasimi yapılıyor. Bölge baş müftüsünün katıldığı ve çok sayıda hafızın icazet alacağı törenleri görüntülüyoruz.
Hafızlık ve İcazet törenlerinin yapıldığı caminin adı Süleymaniye. 1560 yıllarında mimar İbrahim Paşa tarafından yapılmış.
Caminin girişini 20 metre yüksekliğe sahip saat kulesi süslüyor. Süleyman Paşa camisindeki hafızlık ve icazet merasimini takip eden çok sayıda boşnakla sohbet ediyoruz


BOSNA DA VEZİRLER  VE VAKIF  ŞEHRİ  TRAVNİK DE  SU  VAKIFLARI MEDENİYETİ 


Evliya çelebinin de 400 yıl önce  yazdığı Bosna  sudan ibaret. Bosna tam anlamı ile su vakıfları  medeniyeti ile  ihya edilmiş. TRAVNİK kalesinin  eteğindeki vadiden çağlayarak akan Suyun kaynağına gidiyoruz.  Buraya mavi su diyorlar. Kalenin yaslandığı Yüksek dağların eteğinden kaynayarak coşku ile akan Mavi su nehrinin kaynağı muhteşem  2003 yılında  temmuz ayında yazın geldiğimiz suyun kaynağına  bu kez 28 Aralık 2025 tarihinde bir kez daha geldik 

Suyun kaynağına kurulan alabalık tesisleri, göletlerde yüzen ördekler çocukların da büyüklerin de dikkatini çekiyor. Öğrenciler bu güzel ve asude yerleri gezmenin sevincini yaşıyor. Mavi suyun kenarındaki kafeteryalardan birinde mola veriyoruz. Burada içinde ay yıldız arması olan kulpsuz fincandan Bosna kahvesi içiyoruz. Lokumla birlikte içtiğimiz kahve ve ardından yediğimiz kaymaklı baklavanın tadına doyum olmuyor.


(Ömer İLGEÇ)
