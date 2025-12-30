TRAVNİK YOLUNDAN BELGESEL TADINDA CANLI YAYINLI DEVRİ ALEM

Evliya Çelebi'nin izinde Bosna Hersek'te belgesel çekmeye devam ediyoruz. Yolda giderken akan nehirlerin şırıltılı sesleri, zarif köprüler selam veriyor bize. Yol üstünde şehitlikler görüyoruz. Fatihalar okuyarak geçiyoruz yollardan ve dağların zirvesi karlı ormanların bir bölümünde halen sararmış yapraklar güneşli bir hava yolumuza devam ediyoruz.

SARAYOVA'DAN VEZİRLER ŞEHRİ TRAVNİKE GİDİYORUZ









Travnik Gebzeli Çoban Mustafapaşa'nın doğum yeri burası. Şehre girmeden bir şehitlikle daha karşılaşıyoruz. Savaşın izleri silinmeye çalışılmış. Buralardan ilk kez 2003 yılı temmuz ayında güzel bir yaz günü geçmiştik

Yol boyunca gördüğümüz binaların önleri, bahçe ve balkonları çiçeklerle dolu. Geçtiğimiz köylerde Osmanlı tipi kubbeleriyle camiler ve yükselen şirin beyaz minareler bizi karşılıyor adeta.









VEZİRLER ŞEHRİ TRAVNİKDE BELGESEL TADINDA CANLI YAYINLI DEVRİ ALEM









İlk kez 2003 de temmuz ayında. belgesel çekimi yaptığım Travnik şehrine bu kez 28 Aralık 2025 tarihinde güneşli bir kış günüm giriyorum Şehrin içine girerken camii ve minareler bize eşlik ediyor. Saraybosna ile Travnik şehri arasındaki mesafe yaklaşık 80 kilometre. Bir zamanlar sancak merkezi olan bu güzel şehir 150 yıl sonra bile Osmanlı ve Müslüman kimliği ile karşımızda duruyor.









Kaledeki yıldırımbeyazit han vakfı camisi yıkılmış tek minare geçmişin nazlı yadigarı. Bir akıncı beyi gibi kale kapısı üzerinde tüm ihtişam ve heybeti ile bizi karşılıyor





Kaledeki tarihi yerler ve mekanların belgesel görüntülerini çekiyoruz Kaleden Travnik şehri ve bir gelin gibi beyaza bürünmüş karlı dağları Seyir edip kendi ruh halinde karmaşık duygular içinde tarihi geçmişi düşünüyorum.









Bugün 20 bin nüfusu barındıran Travnik, tam bir Osmanlı şehri. Avrupa'nın göbeğinde yer alan bu Osmanlı şehrinde minareler yükseliyor.Kale burcundan minareleri ve kubbeleri sayıyorum





Bir çanağı andıran Travnik şehrinin ortasından akan, Bosna nehrinin kolu olan Laşva çayı kenti ikiye bölüyor. Evliya Çelebi, şehrin ufak bir kalesi, varoşunda 2 bin kagir evi, 17 cami ve mescidi, mektepleri, han ve hamamı olduğunu bildiriyo





Birer vakıf medeniyeti olan bu eserlerden bir çoğu yıkılmış yok olmuş Uluslarası saray Bosna üniversitesinin kültür hizmeti olarak hazırladığı Evliya çelebinin izinde Bosna Hersekte vakıf medeniyeti haritasını inceleyi cep telefonuma yüklediğim bilgiler eşliğinde



