GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

TRAVNİK YOLUNDAN BELGESEL TADINDA CANLI YAYINLI DEVRİ ALEM

Evliya Çelebi'nin izinde Bosna Hersek'te belgesel çekmeye devam ediyoruz. Yolda giderken akan nehirlerin şırıltılı sesleri, zarif köprüler selam veriyor bize. Yol üstünde şehitlikler görüyoruz. Fatihalar okuyarak geçiyoruz yollardan ve dağların zirvesi karlı ormanların bir bölümünde halen sararmış yapraklar güneşli bir hava yolumuza devam ediyoruz.

TRAVNİK YOLUNDAN BELGESEL TADINDA CANLI YAYINLI DEVRİ ALEM

30 Aralık 2025 Salı 09:50

 SARAYOVA'DAN VEZİRLER ŞEHRİ TRAVNİKE GİDİYORUZ 


  Travnik Gebzeli Çoban Mustafapaşa'nın doğum yeri burası. Şehre girmeden bir şehitlikle daha karşılaşıyoruz. Savaşın izleri silinmeye çalışılmış. Buralardan ilk kez 2003 yılı temmuz ayında güzel bir yaz günü geçmiştik 
 Yol boyunca gördüğümüz binaların önleri, bahçe ve balkonları çiçeklerle dolu. Geçtiğimiz köylerde Osmanlı tipi kubbeleriyle camiler ve yükselen şirin beyaz minareler bizi karşılıyor adeta.




VEZİRLER ŞEHRİ TRAVNİKDE BELGESEL TADINDA CANLI YAYINLI DEVRİ ALEM 


İlk kez 2003 de temmuz ayında. belgesel çekimi yaptığım  Travnik şehrine  bu kez 28 Aralık 2025 tarihinde güneşli bir kış günüm giriyorum   Şehrin içine girerken camii ve minareler bize eşlik ediyor. Saraybosna ile Travnik şehri arasındaki mesafe yaklaşık  80 kilometre. Bir zamanlar  sancak merkezi olan bu güzel şehir 150 yıl sonra bile Osmanlı  ve Müslüman kimliği ile   karşımızda duruyor. 


Kaledeki  yıldırımbeyazit han vakfı  camisi yıkılmış  tek minare geçmişin nazlı yadigarı. Bir akıncı beyi gibi kale kapısı üzerinde  tüm ihtişam ve heybeti ile bizi karşılıyor  

Kaledeki tarihi yerler ve mekanların belgesel görüntülerini çekiyoruz  Kaleden Travnik şehri ve bir gelin gibi beyaza bürünmüş  karlı dağları Seyir edip kendi ruh halinde karmaşık duygular içinde tarihi geçmişi düşünüyorum.




Bugün 20 bin nüfusu barındıran Travnik, tam bir Osmanlı şehri. Avrupa'nın göbeğinde yer alan bu Osmanlı şehrinde minareler yükseliyor.Kale burcundan  minareleri ve kubbeleri sayıyorum 

Bir çanağı andıran Travnik şehrinin ortasından akan, Bosna nehrinin kolu olan Laşva çayı kenti ikiye bölüyor. Evliya Çelebi, şehrin ufak bir kalesi, varoşunda 2 bin kagir evi, 17 cami ve mescidi, mektepleri, han ve hamamı olduğunu bildiriyo

Birer vakıf medeniyeti olan bu eserlerden bir çoğu yıkılmış yok olmuş Uluslarası saray Bosna üniversitesinin kültür hizmeti olarak hazırladığı Evliya çelebinin izinde Bosna Hersekte vakıf medeniyeti haritasını inceleyi cep telefonuma yüklediğim bilgiler eşliğinde  

Her gün bir çok tv kanalında İKTAV ( www.iktav.com ) kültür hizmeti olarak hazırladığım devri alem belgesel tv programı   olarak Vezirler şehri Travnikte  evliya çelebinin izinde  belgesel  çekmeye devam ediyorum.


(Ömer İLGEÇ)
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
EVLİYA ÇELEBİ'NİN İZİNDE YUNANİSTAN'DA VAKIFLAR MEDENİYETİ TARİHİ BELGESELLERİ YAYINLANDI EVLİYA ÇELEBİ'NİN İZİNDE YUNANİSTAN'DA VAKIFLAR...
BOSNADA GAZETECİLİK VE BELGESELCİLİK HATIRALARIM VE FATİHİN FERMANI BOSNADA GAZETECİLİK VE BELGESELCİLİK HATIRALARIM...
SARAYBOSNA'NIN KALBİ GAZİ HÜSREV BEY VAKFI KÜLLİYESİNDE ATIYOR SARAYBOSNA'NIN KALBİ GAZİ HÜSREV BEY VAKFI KÜLLİYESİNDE...
TRAVNİK İBRAHİM PAŞA CAMİSİNDE NİKAH MERASİMİNDEN CANLI YAYIN TRAVNİK İBRAHİM PAŞA CAMİSİNDE NİKAH MERASİMİNDEN...
BOSNA'NIN TRAVNİK ŞEHRİNDE ELÇİ İBRAHİM PAŞA VAKFI MEDRESESİ BOSNA'NIN TRAVNİK ŞEHRİNDE ELÇİ İBRAHİM PAŞA...
SARAYOVA TRAVNİK YOLU ÜZERLİDE AHMİÇİ KÖYÜNDE SOYKIRIM MÜZESİNDEN CANLI YAYIN SARAYOVA TRAVNİK YOLU ÜZERLİDE AHMİÇİ KÖYÜNDE...
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

EVLİYA ÇELEBİ'NİN İZİNDE YUNANİSTAN'DA...
2025 YILINA TARİHE NOT DÜŞÜP ZAMANA NOTERLİK YAPACAK VAKIFLAR MEDENİYETİMİZE BELGE OLACAK ÖNEMLİ BELGESELLER...

Haberi Oku