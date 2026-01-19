Türk birlikteliği Kocaeli’den ayağa kalktı Büyükakın: Yeni yüzyıl Türklüğün yüzyılı olacak

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin “Ortak Miras Tek Yürek” etkinliğinde Türk Dünyası, Kocaeli'den tüm dünyaya çok önemli mesajlar verdi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Kürşad Zorlu, Başkan Büyükakın’a "Kocaeli’nin kapılarını Türklük faaliyetlerine açtı” sözleri ile teşekkür etti. Başkan Büyükakın da önümüzdeki yüzyılın Türklüğün yüzyılı olacağını vurguladı

TARİHİ GÜN: SALONDA YER KALMADI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğini üstlendiği Türk Dünyası Buluşmaları “Ortak Miras Tek Yürek” kültür etkinliği Kocaeli Kongre Merkezi'nde büyük bir katılımla gerçekleşti. Türk Dünyası’nın ortak tarihini, kültürünü ve kardeşlik bağlarını sanat aracılığıyla bir araya getirmeyi amaçlayan program Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan, Macaristan ve KKTC başta olmak üzere Türk Dünyası’na mensup ülkelerin kültürel değerlerini aynı çatı altında buluşturdu. 1.500 kişilik salon tamamen dolarken, birçok kişi programı merdivenlerden takip etmek zorunda kaldı.

ÇOK ÖNEMLİ İSİMLER KATILDI

Türk Dünyası’nın ortak kültürel mirasını ve tartışmasız gücünü bir kez daha gözler önüne seren programı AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Prof. Dr. Kürşad Zorlu ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'ın yanı sıra AK Parti Kocaeli Milletvekilleri Prof. Dr. Sadettin Hülagü, Mehmet Akif Yılmaz, Radiye Sezer Katırcıoğlu, Veysel Tipioğlu, Cemil Yaman, Sami Çakır, Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, AK Parti MKYK Üyeleri Serpil Yılmaz, Davut Şiviloğlu, Kocaeli İl Başkanı Şahin Dr. Talus, MHP İl Başkanı Tuncay Batı, KOÜ Rektörü Prof. Dr. Nur Zafer Cantürk, Kazakistan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Sapiyev Yerkebulan Onalbekuly, Kırgizistan İstanbul Başkonsolosu Çıngız Toktobekov, KKTC İstanbul Başkonsolosu Zalihe Mendel ve eşi Salih Mendel, Macaristan İstanbul Başkonsolosluğu Konsolosu Peter Szanto, Türkmenistan Ankara Büyükelçiliği Müsteşarı Handurdı Turayev, Tataristan Cumhuriyeti Türkiye Temsilcisi Ayrat Gataullin, siyasi parti temsilcileri, belediye ve ilçe başkanları ile çok sayıda vatandaş takip etti.

KARDEŞLİK SOFRASI BÜYÜK ALKIŞ TOPLADI

“Ortak Miras Tek Yürek” programı, kokteyl ile başladı. Kocaeli Kongre Merkezi fuayesindeki kokteylde konuklara Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan, KKTC ve Türk mutfağından ikramlarda bulunuldu. Büyük takdir toplayan kardeşlik sofrasındaki ikramlar, Türklerin ortak lezzetlerde buluştuğunu da gösterdi.

TÜRK YEMEKLERİ BİRLİKTELİĞİN GÖSTERGESİ

Ünlü şef Naif Bagi imzası taşıyan yemeklerde; Azerbaycan’dan; Azerbaycan Şeker Burma, Çoban Ayranı, Kazakistan’dan Bursak ve Talkan, Kırgızistan’dan Chak Chak, Kırgız Mantısı, Özbekistan’dan Özbek Pilavı, Mors, Türkiye’den Etli Keşkek, Lokma Tatlısı, Türkmenistan’dan Kerkük Pilavı, Etli Gitap, KKTC’den Kıbrıs Tatlısı, Golifa ve Macaristan’dan Macar Gullas’ın sunumları yapılarak, konuklara ikram edildi. Açılış öncesinde ayrıca Kocaeli Büyükşehir Belediye Konservatuvarı eğitmenleri “Türk Dünyasından Ezgiler” adlı bir dinleti gerçekleştirdi.

TÜRK BİRLİKTELİĞİNİ ANLATAN SİNEVİZYON

Kardeşlik sonrasındaki buluşmanın ardından konuklar “Ortak Miras Tek Yürek” programın gerçekleştirildiği Akçakoca Salonu’na davet edildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan gecede Türk Dünyası’nın ticaret, ekonomi ve siyasi olarak birlikteliğini rakamlarla ortaya koyan bir sinevizyon gösterisi gerçekleştirildi.

İLK ETKİNLİK KOCAELİ’DE YAPILIYOR

Gecede ilk konuşmayı Başkan Büyükakın yaptı. Başkan Büyükakın sözlerine, konukları selamlayarak başladı ve yoğun ilgi nedeniyle Kocaelililere teşekkür etti. AK Parti Genel Merkezi Türk Dünyası Başkanlığının organize ettiği çalışmalara dikkat çeken Başkan Büyükakın, “Bu vizyon belgesindeki Ortak Miras Tek Yürek çalışmasının ilk etkinliği de Kocaeli’de yapılıyor. Bu nedenle çok mutluyuz. Bu akşam aramızda olan Büyükelçilerimize de bu anlamda teşekkür ederim“ dedi.

YENİ YÜZYIL TÜRK’ÜN YÜZYILI OLACAK

Konuşmasında ekonomik verileri de paylaşan Başkan Büyükakın, bu aşamada gelecek yüzyılın önemine dikkat çekti, “Allah’ın izniyle önümüzdeki yüzyıl Türklüğün yükselişinin, barışın ve kardeşliğin yüzyılı olacak. Bu vizyonun arkasında devasa bir güç var. Avrupa Birliği’ne denk bir yüzölçümü, 166 milyonluk dinamik bir nüfus ve 1,5 trilyon dolarlık dev bir ekonomi var" dedi.

KOCAELİ’DE BÜYÜK BİR TOY KURALIM

“Kocaeli’de büyük bir toy kuralım” çağrısında bulunan Büyükakın, “Biz ev sahibi olmaya hazırız. 2.1 milyonluk nüfusu ile Türkiye’nin endüstri kalbi olan şehrimiz hem üniversiteleri hem serbest bölgeleriyle iş dünyası buluşmalarının merkezi olmaya da adaydır” dedi. Başkan Büyükakın bu vesile ile Ortak Miras Tek Yürek organizasyonunun ilkini Kocaeli’de düzenleme kararı alan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Kürşad Zorlu’ya teşekkür etti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’DAN SELAM VAR

Prof. Dr. Kürşad Zorlu da konuşmasına Kocaelililere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın selamlarını ileterek başladı. Kürşad Zorlu, “Kocaeli’ye son gelişimde Başkan Büyükakın’a ülkemin her sathında Ortak Miras Tek Yürek faaliyetlerini yaymak isteğimi ilettim. Başkanımız da Kocaeli’nin ev sahibi olmaya hazır olduğunu söyleyerek, kapılarını bize açtı. İşte bu gece buradayız. Kendisine teşekkür ederim” dedi.

BAHAR AYLARINDA GENÇLİK KAMPI DÜZENLENECEK

Türk Gecesi’nde özellikle gençleri ilgilendirecek bir müjde de geldi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu, Kocaeli’deki üniversitelerde eğitim gören gençlerle bahar aylarında bir gençlik kampı düzenleme kararı aldıklarını duyurdu.

İKİ ÖNEMLİ SANATÇIDAN MUHTEŞEM PERFORMANS

Konuşmaların tamamlanmasıyla sahne gösterilerine geçildi. Türk Dünyası Dans Topluluğu ile Kırgızistan ve Türk Dünyası'nın ünlü ses sanatçısı Gulzade Rysqulova ortak bir gösteri gerçekleştirdi. Rysqulova seslendirdiği Kırgızca ve Türkçe şarkılarla ortak tarihi, kültürü ve kardeşliği notalarla birleştirdi. Sonrasında ise sahneye çıkan ünlü sanatçı Ferhat Göçer seslendirdiği birbirinden önemli eserleriyle herkese keyif dolu anlar yaşattı.

“ÇIRPINIRDIR KARADENİZ” HEP BİRLİKTE SÖYLENDİ

Öte yandan başta Prof. Dr. Kürşad Zorlu olmak üzere Başkan Büyükakın ve protokol üyeleri sahneye gelerek gecede sahne alan tüm sanatçılara teşekkür çiçeği takdim etti. Ferhat Göçer konseri sırasında çok güzel bir sürpriz de yaptı. Sahneye gelen tüm sanatçılarla adeta bir Türk Korosu kuran sanatçı “Çırpınırdı Karadeniz” şarkısını seslendirdi.

KÖKLÜ TARİHSEL BAĞLAR MERKEZE ALINDI

“Ortak Miras Tek Yürek” etkinliği; Türk Dünyası ile var olan köklü tarihsel bağları merkeze alarak kültürel diplomasiyi güçlendirmeyi hedefledi. Etkinlik bunun yanı sıra, Kocaeli’nin Türk Dünyası kültürel buluşmalarında önemli bir merkez haline gelmesine katkı sundu. Kocaeli’nin kültür diplomasisi alanındaki vizyonunu ve Türk Dünyası ile kurduğu gönül bağını ileriye taşıyan söz konusu prestijli organizasyon, Türk devletleri arasındaki kültürel aidiyetin güçlenmesi ve Türk Birliğinin daha da kuvvetlendirilmesine katkı sundu.