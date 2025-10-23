GENEL:
UlaşımPark otobüslerinde hijyen ön planda

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraki UlaşımPark A.Ş. bünyesindeki toplu taşıma araçlarının temizlik ve dezenfeksiyon işlemleri aksatılmadan yapılıyor. Toplu taşıma araçlarında hijyen çalışmalarını büyük bir titizlikle yürüten Büyükşehir, halk sağlığına büyük önem veriyor.

23 Ekim 2025 Perşembe 09:51

 ULAŞIMDA HİJYEN SEFERBERLİĞİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraki UlaşımPark A.Ş., vatandaşların güvenli, sağlıklı ve konforlu bir yolculuk yapabilmesi için otobüslerinde kapsamlı bir temizlik ve dezenfekte çalışması gerçekleştiriyor. Bu bağlamda kent genelinde hizmet veren araçlar, düzenli olarak yürütülen temizlik programı kapsamında otobüs garajlarında detaylı bir bakımdan geçiriliyor.  UlaşımPark ekipleri, bu çalışmalarla hem günlük temizlik standartlarını koruyor hem de mevsim geçişlerinde derinlemesine temizlik uygulamalarıyla araçları adeta yeniliyor.

 

HER NOKTA DEZENFEKTE EDİLİYOR

Detaylı temizlik sürecinde otobüslerin iç ve dış yüzeyleri, camları, kapıları, oturma alanları ve tutacakları özenle temizlenip dezenfekte ediliyor. Özellikle yolcuların en sık temas ettiği noktalar, hijyen yönetmeliklerine uygun temizlik malzemeleri ile dezenfekte edilerek maksimum hijyen sağlanıyor. Bu sayede hem bahar döneminde hem de kış ayları öncesinde yolcuların daha ferah, konforlu ve güvenli bir yolculuk deneyimi yaşaması hedefleniyor.

 

OTOBÜSLER PIRIL PIRIL

UlaşımPark, yalnızca dönemsel temizliklerle değil; yıl boyunca sürdürülen rutin bakım ve hijyen çalışmalarıyla da araç filosunu yüksek standartlarda tutuyor. Her araç, belirli periyotlarla iç-dış yıkamadan geçirilirken, koltuk döşemeleri, zeminler ve havalandırma sistemleri de düzenli olarak kontrol ediliyor.

 

TEMİZ VE GÜVENLİ ULAŞIM

Bu sistematik yaklaşım sayesinde, her gün binlerce yolcuya hizmet veren UlaşımPark otobüsleri daima temiz, güvenli ve bakımlı bir ulaşım ortamı sunuyor. Vatandaşların sağlığını önceleyen bu titiz çalışma, UlaşımPark’ın “konforlu ulaşım, temiz şehir” anlayışının bir parçası olarak aralıksız sürdürülüyor.

(Ömer İLGEÇ)

